Лукас Хеджес и Дэниэл Рэдклифф снимутся в триллере о войне во Вьетнаме

Дэниэл Рэдклифф и Лукас Хеджес («Манчестер у моря», «Милый мальчик») исполнят главные роли в фильме «Доверься этому человеку» (Trust the Man). Как сообщает Deadline, режиссером и сценаристом проекта стал Уильям Грэм («Дейзи Джонс и The Six», «Муви 43»).

Триллер повествует об амбициозном офицере армейской разведки во время войны во Вьетнаме, которому поручено расследовать дело награжденного солдата с загадочным прошлым. По мере того, как слежка и допросы становятся все более интенсивными, грань между преданностью и одержимостью размывается, что приводит к опасным последствиям.