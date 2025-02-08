Звезда «Внешних отмелей» пополнила каст нового фильма с Джонни Деппом

Мэдлин Клайн, одна из звезд сериала «Внешние отмели» получила роль в экшн-триллере «Дневной пьяница» с Джонни Деппом и Пенелопой Крус.

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В центре сюжета — бармен круизного лайнера, который знакомится с загадочной посетительницей. Вскоре оба героя оказываются втянуты в криминальные события, а их судьбы переплетаются самым неожиданным образом.

Постановкой картины займется Марк Уэбб, известный по дилогии «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом и готовящейся к выходу киноверсии «Белоснежки» для Disney.

Для Деппа и Крус это станет четвертой совместной работой после «Кокаина», «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» и «Убийства в Восточном экспрессе».

Предстоящий проект может стать для Деппа, одного из самых востребованных актеров Голливуда до 2018 года, возвращением в крупное кино после череды независимых проектов, таких как «Великий», «Жанна Дюбарри» и «Город лжи». В крупнобюджетных фильмах он не снимался с из-за судебного процесса против бывшей жены Эмбер Херд, из которого вышел победителем.