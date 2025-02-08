Что известно о фильме «Как приручить дракона»

Летом 2025 года в прокат выйдет фильм «Как приручить дракона» — лайв-экшн адаптация одноименной анимационной трилогии от студии DreamWorks. Первый мультфильм о мальчике Иккинге и его драконе Беззубике вышел в 2010 году, а финальная глава истории увидела свет девять лет спустя. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и актерском составе игрового фильма «Как приручить дракона», а также раскрывает дату выхода ремейка.

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Главное о фильме

Страна: США и Великобритания

США и Великобритания Оригинальное название: How to Train Your Dragon

How to Train Your Dragon Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, для всей семьи

фэнтези, приключенческий боевик, для всей семьи Режиссер и автор сценария: Дин ДеБлуа

Дин ДеБлуа Когда выйдет: июнь 2025 года

июнь 2025 года Покажут ли в России: неизвестно

неизвестно Основа: одноименная книга писательницы Крессиды Коуэлл

одноименная книга писательницы Крессиды Коуэлл В главных ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост и другие.

Дата выхода

Первые новости о фильме «Как приручить дракона» появились в сети в феврале 2023 года. К тому моменту проект уже находился в разработке, а его премьера была запланирована на 14 марта 2025 года.

Осенью 2023 года студия Universal сдвинула релиз картины на несколько месяцев вперед — причиной переноса стали голливудские забастовки актеров и сценаристов.

Американская премьера фильма «Как приручить дракона» запланирована на 13 июня 2025 года.

В ряде стран картину начнут показывать 12 июня. Раньше всех фильм увидят французские зрители — там релиз запланирован на 11 июня.

Скорее всего, «Как приручить дракона» (как и другие проекты Universal Pictures последних лет) доберется до отечественных кинотеатров с помощью параллельно проката. Точная дата релиза пока неизвестна.

Трейлер

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Сюжет

Экранизация «Как приручить дракона» повторит сюжет оригинального мультфильма от студии DreamWorks.

В центре событий окажется молодой викинг Иккинг (Мейсон Темз) — сын вождя Племени Хулиганов с острова Олух. Его народ уже долгое время ведет войну с драконами: крылатые создания похищают скот и всячески вредят людям. Отец Иккинга по имени Стоик (Джерард Батлер) мечтает, что сын пойдет по его стопам и станет великим истребителем драконов, однако доброму юноше такая жестокость не по душе.

Жизнь Иккинга меняется, когда он встречает одного из самых опасных и загадочных драконов — ночную фурию. Парень быстро понимает, что крылатые существа не так опасны, как о них говорят. Он заводит дружбу с драконом, которого называет Беззубиком. Кажется, Иккинг и Беззубик могут многому друг друга научить, а их союз способен закончить многолетнюю войну викингов и драконов.

« О б ы ч н ы й р е б е н о к , к о т о р ы й о б р е т а е т с в я з ь с м о щ н ы м ж и в о т н ы м , — э т о у н и в е р с а л ь н а я и с т о р и я о б и с п о л н е н и и ж е л а н и й . Н о , п о с у т и , э т о и с т о р и я о п о и с к е с о б с т в е н н о г о г о л о с а и с м е л о с т и , к о т о р а я п о з в о л и т с л е д о в а т ь с в о и м у б е ж д е н и я м в м и р е , ж е л а ю щ е м , ч т о б ы т ы б ы л п о х о ж н а в с е х о с т а л ь н ы х » , — Дин ДеБлуа, режиссер и сценарист фильма «Как приручить дракона».

Создатели

Имя режиссера фильма «Как приручить дракона» появилось в сети одновременно с новостью о разработке лайв-экшн ремейка.

Режиссером и сценаристом фильма «Как приручить дракона» стал Дин ДеБлуа — один из создателей одноименного мультфильма.

ДеБлуа также написал сценарий и срежиссировал все три части мультфильма «Как приручить дракона». Над первой частью трилогии он работал вместе с аниматором Крисом Сандерсом («Дикий Робот»), а вторую и третью главы истории поставил уже самостоятельно.

« Я с к у ч а л п о э т и м г е р о я м , я с к у ч а л п о э т о м у м и р у . М н е н р а в я т с я ф и л ь м ы с о ч е н ь т р о г а т е л ь н ы м п о с ы л о м , к о т о р ы й с к р ы т в н у т р и к р а с о ч н о г о з р е л и щ а . П р и к л ю ч е н и е , ч у д о — в о т ч т о е с т ь в э т о м ф и л ь м е н а с а м о м д е л е » , — Дин ДеБлуа, сценарист и режиссер фильма «Как приручить дракона».

Фильм «Как приручить дракона» — дебют ДеБлуа в мире игрового кино. До этого он работал в качестве аниматора над такими проектами, как «Лило и Стич» и «Мулан».

Над лайв-экшн адаптацией «Как приручить дракона» трудится также композитор Джон Пауэлл — автор саундтрека к одноименной мульт-трилогии. Ожидается, что Пауэлл напишет новую музыку специально для игрового ремейка.

Оператором выступает Билл Поуп, снявший «Матрицу», две части «Человека-паука» Сэма Рэйми и диснеевскую лайв-адаптацию «Книги джунглей». В производстве также принимают участие продюсеры Марк Э. Платт («Злая: сказка о ведьме Запада»), Адам Сигел («Скотт Пилигрим против всех»), Дэвид Кейн («Форсаж 10») и Майкл А. Коннолли (мультфильм «Как приручить дракона»).

Производство

Изначально съемки картины должны были начаться летом 2023 года, однако производство пришлось отложить из-за голливудских забастовок. В итоге съемочный процесс стартовал только в январе 2024-го и завершился четыре месяца спустя. Снимали картину в Северной Ирландии.

Первый тизер-трейлер фильма «Как приручить дракона» появился на YouTube-канале Universal Pictures 19 ноября 2024 года. За два месяца видеоролик набрал больше двадцати миллионов просмотров. В комментариях пользователи похвалили лайв-адаптацию за дизайн драконов и узнаваемую музыкальную тему.

Многие поклонники оригинальной трилогии отнеслись к ремейку с непониманием.

« К а к к р у т о б ы л о б ы у в и д е т ь а н и м а ц и о н н у ю в е р с и ю э т о г о ф и л ь м а ! » — г л а с и т и р о н и ч н ы й к о м м е н т а р и й п о д т и з е р - т р е й л е р о м , н а б р а в ш и й п о ч т и с т о п я т ь д е с я т т ы с я ч л а й к о в .

Еще один минутный тизер фильма «Как приручить дракона» был опубликован 19 января 2025-го.

Актеры и роли

Имена актеров, которые исполнят роли Иккинга и Астрид в киноадаптации «Как приручить дракона», стали известны в мае 2023 года.

Юного викинга сыграет звезда ужастика «Черный телефон» Мейсон Темз. Молодой актер также появлялся в первых двух сезонах сериала «Крутой Уокер». На роль его боевой подруги пригласили актрису Нико Паркер. Нико дебютировала в лайв-экшн адаптации мультфильма «Дамбо», а позже сыграла дочь Джоэла Сару в сериале «Одни из нас».

В январе 2024-го к касту присоединились Джерард Батлер («Призрак Оперы») и Ник Фрост («Типа крутые легавые»).

Какие актеры сыграют в фильме «Как приручить дракона»

Мейсон Темз («Крутой Уокер») — Иккинг Кровожадный Карасик III, или просто Иккинг. Юный викинг с добрым сердцем, сын вождя, лучший друг дракона Беззубика;

Джерард Батлер («300 спартанцев») — Стоик Обширный, суровый вождь викингов, отец Иккинга;

Нико Паркер («Дамбо») — Астрид, боевая девушка-викинг, соперница Иккинга, которая позже стала его возлюбленной;

Ник Фрост («Зомби по имени Шон») — Плевака, добродушный викинг-кузнец, друг вождя Стоика. Учит юных викингов сражаться с драконами;

Джулиан Деннисон («Шоппинг») — Рыбьеног Джастин Ингерман, полноватый добродушный викинг, лучший друг Иккинга;

Габриэль Хауэлл («Ночной экспресс») — Сморкала Йоргенсон, дерзкий молодой викинг, привык решать все проблемы силой;

Гарри Тревальдин («Король Англии») — Задирака Торстон, вспыльчивый и изобретательный викинг, постоянно ссорится со своей сестрой-близнецом;

Бронвин Джеймс («Злая: Сказка о ведьме Запада») — Забияка Торстон, наглая сестра-близнец Задираки.

В касте картины также заявлены Рут Кодд («Падение дома Ашеров»), Мюррэй МакАртур («Вонка»), Ник Корнуолл («Братья Систерс») и другие.