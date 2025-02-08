Что известно о фильме «Как приручить дракона»

Фильм «Как приручить дракона», 2025 год: что известно о лайв-экшн ремейке анимационного хита
Летом 2025 года в прокат выйдет фильм «Как приручить дракона» — лайв-экшн адаптация одноименной анимационной трилогии от студии DreamWorks. Первый мультфильм о мальчике Иккинге и его драконе Беззубике вышел в 2010 году, а финальная глава истории увидела свет девять лет спустя. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и актерском составе игрового фильма «Как приручить дракона», а также раскрывает дату выхода ремейка.
Главное о фильме
- Страна: США и Великобритания
- Оригинальное название: How to Train Your Dragon
- Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, для всей семьи
- Режиссер и автор сценария: Дин ДеБлуа
- Когда выйдет: июнь 2025 года
- Покажут ли в России: неизвестно
- Основа: одноименная книга писательницы Крессиды Коуэлл
- В главных ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост и другие.
Дата выхода
Первые новости о фильме «Как приручить дракона» появились в сети в феврале 2023 года. К тому моменту проект уже находился в разработке, а его премьера была запланирована на 14 марта 2025 года.
Осенью 2023 года студия Universal сдвинула релиз картины на несколько месяцев вперед — причиной переноса стали голливудские забастовки актеров и сценаристов.
Американская премьера фильма «Как приручить дракона» запланирована на 13 июня 2025 года.
В ряде стран картину начнут показывать 12 июня. Раньше всех фильм увидят французские зрители — там релиз запланирован на 11 июня.
Скорее всего, «Как приручить дракона» (как и другие проекты Universal Pictures последних лет) доберется до отечественных кинотеатров с помощью параллельно проката. Точная дата релиза пока неизвестна.
Трейлер
Сюжет
Экранизация «Как приручить дракона» повторит сюжет оригинального мультфильма от студии DreamWorks.
В центре событий окажется молодой викинг Иккинг (Мейсон Темз) — сын вождя Племени Хулиганов с острова Олух. Его народ уже долгое время ведет войну с драконами: крылатые создания похищают скот и всячески вредят людям. Отец Иккинга по имени Стоик (Джерард Батлер) мечтает, что сын пойдет по его стопам и станет великим истребителем драконов, однако доброму юноше такая жестокость не по душе.
Жизнь Иккинга меняется, когда он встречает одного из самых опасных и загадочных драконов — ночную фурию. Парень быстро понимает, что крылатые существа не так опасны, как о них говорят. Он заводит дружбу с драконом, которого называет Беззубиком. Кажется, Иккинг и Беззубик могут многому друг друга научить, а их союз способен закончить многолетнюю войну викингов и драконов.
«Обычный ребенок, который обретает связь с мощным животным, — это универсальная история об исполнении желаний. Но, по сути, это история о поиске собственного голоса и смелости, которая позволит следовать своим убеждениям в мире, желающем, чтобы ты был похож на всех остальных», — Дин ДеБлуа, режиссер и сценарист фильма «Как приручить дракона».
Создатели
Имя режиссера фильма «Как приручить дракона» появилось в сети одновременно с новостью о разработке лайв-экшн ремейка.
Режиссером и сценаристом фильма «Как приручить дракона» стал Дин ДеБлуа — один из создателей одноименного мультфильма.
ДеБлуа также написал сценарий и срежиссировал все три части мультфильма «Как приручить дракона». Над первой частью трилогии он работал вместе с аниматором Крисом Сандерсом («Дикий Робот»), а вторую и третью главы истории поставил уже самостоятельно.
«Я скучал по этим героям, я скучал по этому миру. Мне нравятся фильмы с очень трогательным посылом, который скрыт внутри красочного зрелища. Приключение, чудо — вот что есть в этом фильме на самом деле», — Дин ДеБлуа, сценарист и режиссер фильма «Как приручить дракона».
Фильм «Как приручить дракона» — дебют ДеБлуа в мире игрового кино. До этого он работал в качестве аниматора над такими проектами, как «Лило и Стич» и «Мулан».
Над лайв-экшн адаптацией «Как приручить дракона» трудится также композитор Джон Пауэлл — автор саундтрека к одноименной мульт-трилогии. Ожидается, что Пауэлл напишет новую музыку специально для игрового ремейка.
Оператором выступает Билл Поуп, снявший «Матрицу», две части «Человека-паука» Сэма Рэйми и диснеевскую лайв-адаптацию «Книги джунглей». В производстве также принимают участие продюсеры Марк Э. Платт («Злая: сказка о ведьме Запада»), Адам Сигел («Скотт Пилигрим против всех»), Дэвид Кейн («Форсаж 10») и Майкл А. Коннолли (мультфильм «Как приручить дракона»).
Производство
Изначально съемки картины должны были начаться летом 2023 года, однако производство пришлось отложить из-за голливудских забастовок. В итоге съемочный процесс стартовал только в январе 2024-го и завершился четыре месяца спустя. Снимали картину в Северной Ирландии.
Первый тизер-трейлер фильма «Как приручить дракона» появился на YouTube-канале Universal Pictures 19 ноября 2024 года. За два месяца видеоролик набрал больше двадцати миллионов просмотров. В комментариях пользователи похвалили лайв-адаптацию за дизайн драконов и узнаваемую музыкальную тему.
Многие поклонники оригинальной трилогии отнеслись к ремейку с непониманием.
«Как круто было бы увидеть анимационную версию этого фильма!» — гласит ироничный комментарий под тизер-трейлером, набравший почти сто пятьдесят тысяч лайков.
Еще один минутный тизер фильма «Как приручить дракона» был опубликован 19 января 2025-го.
Актеры и роли
Имена актеров, которые исполнят роли Иккинга и Астрид в киноадаптации «Как приручить дракона», стали известны в мае 2023 года.
Юного викинга сыграет звезда ужастика «Черный телефон» Мейсон Темз. Молодой актер также появлялся в первых двух сезонах сериала «Крутой Уокер». На роль его боевой подруги пригласили актрису Нико Паркер. Нико дебютировала в лайв-экшн адаптации мультфильма «Дамбо», а позже сыграла дочь Джоэла Сару в сериале «Одни из нас».
В январе 2024-го к касту присоединились Джерард Батлер («Призрак Оперы») и Ник Фрост («Типа крутые легавые»).
Какие актеры сыграют в фильме «Как приручить дракона»
- Мейсон Темз («Крутой Уокер») — Иккинг Кровожадный Карасик III, или просто Иккинг. Юный викинг с добрым сердцем, сын вождя, лучший друг дракона Беззубика;
- Джерард Батлер («300 спартанцев») — Стоик Обширный, суровый вождь викингов, отец Иккинга;
- Нико Паркер («Дамбо») — Астрид, боевая девушка-викинг, соперница Иккинга, которая позже стала его возлюбленной;
- Ник Фрост («Зомби по имени Шон») — Плевака, добродушный викинг-кузнец, друг вождя Стоика. Учит юных викингов сражаться с драконами;
- Джулиан Деннисон («Шоппинг») — Рыбьеног Джастин Ингерман, полноватый добродушный викинг, лучший друг Иккинга;
- Габриэль Хауэлл («Ночной экспресс») — Сморкала Йоргенсон, дерзкий молодой викинг, привык решать все проблемы силой;
- Гарри Тревальдин («Король Англии») — Задирака Торстон, вспыльчивый и изобретательный викинг, постоянно ссорится со своей сестрой-близнецом;
- Бронвин Джеймс («Злая: Сказка о ведьме Запада») — Забияка Торстон, наглая сестра-близнец Задираки.
В касте картины также заявлены Рут Кодд («Падение дома Ашеров»), Мюррэй МакАртур («Вонка»), Ник Корнуолл («Братья Систерс») и другие.