«Микки 17»: что известно о новом фильме с Робертом Паттинсоном

Совсем скоро на Берлинском фестивале состоится премьера «Микки 17» — первой работы корейца Пон Джун-хо после оскаровского триумфа «Паразитов». Главную роль в этой фантастической черной комедии сыграл Роберт Паттинсон, а компанию ему составили Марк Руффало и Тони Коллетт. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от одного из самых ожидаемых фильмов года.

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Дата выхода: 28 февраля;

28 февраля; Страна: США;

США; Продолжительность: 2 часа 17 минут;

2 часа 17 минут; Режиссер: Пон Джун-хо;

Пон Джун-хо; В ролях: Роберт Паттинсон, Наоми Аки, Марк Руффало, Холлидей Грейнджер, Тони Коллетт, Стивен Ян.

О чем фильм «Микки 17»?

В далеком будущем человечество активно колонизирует космос. Для работы в неблагоприятных условиях на планете Нифльхейм открыта вакансия человека-расходника. По условиям контракта работник дает разрешение на бесконечное клонирование своей ДНК, поскольку понятно, что одной смертью на Нифльхейме дело не ограничится. Эта опасная во многих отношениях работа достается Микки Барнсу — недотепе, которому не удалось найти себе в мире будущего ни одну другую вакансию. Однажды в механизме воспроизводства Микки происходит накладка, и две его версии сталкиваются нос к носу. Эта встреча наводит простодушного героя на сложные экзистенциальные вопросы, решать которые приходится в обстоятельствах мороза и с постоянной опасностью попасться на глаза недружелюбным инопланетянам.

Кто сыграл главные роли?

Заглавная роль была закреплена за Робертом Паттинсоном уже на этапе первого анонса картины в декабре 2022 года. Актер продолжает экспериментировать с амплуа и на сей раз ступает на относительно знакомую территорию: в космическом антураже он уже работал в «Высшем обществе» Клер Дени, где его партнершами были Миа Гот и Жюльетт Бинош. В «Микки 17» Нэшу — девушку героя, пилотирующую космические корабли, — сыграла Наоми Аки из последней трилогии «Звездных войн». В роли другого пилота по имени Берто Гомес — звезда сериала «Грызня» Стивен Ян. Пон Джун-хо работал со Стивеном на фильме «Окча» — своем предыдущем англоязычном проекте. Марк Руффало и Тони Коллетт играют тандем, руководящий экспедицией на Нифльхейм, — Иеронимуса Маршалла и Гвен Йохансон. Наконец, в роли инженера и инструктора Микки снялась Холлидей Грейнджер — исполнительца роли Робин Эллакотт в сериале «Страйк» по серии детективных романов Джоан Роулинг.

Как создавался фильм «Микки 17»?

«Микки 17» — первый фильм корейского режиссера Пон Джун-хо после триумфа его «Паразитов». Напомним, что картина в 2019-м получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в начале 2020-го — четыре «Оскара» в основных номинациях, включая «Лучший фильм».

В основе «Микки 17» лежит роман Эдварда Эштона под названием «Микки 7». Права на его экранизацию были выкуплены еще до выхода книги в печать. За время работы над фильмом Эштон успел даже выпустить продолжение «Блюз антивещества». Писатель был в восторге оттого, что его книгу решил перенести на киноэкран Пон Джун-хо, которого Эштон считает гением. По этой причине он легко принял предупреждение режиссера о том, что многие идеи из романа так и останутся на бумаге и не попадут в фильм.

Так для фильма упростили предысторию героя, который из историка превратился в усредненного представителя рабочего класса, вынужденного бороться за существование.

Зато у бедолаги Микки увеличился порядковый номер, а значит, по воле постановщика ему пришлось умереть лишние десять раз. Последнее нововведение связано, по всей видимости, с тем, что в версии Пон Джун-хо сюжет Эштона поменял жанровую принадлежность. «Микки 7» был приключенческой фантастикой, во многом опиравшейся на идею телепортации. На экране (и это видно уже по трейлеру) стоит ждать скорее черной комедии с сильным сатирическим элементом, за который режиссера полюбили зрители «Паразитов». Также известно, что в работе над сценарием участвовал Чарльз Ю — писатель, работавший над «Миром Дикого запада» и «Легионом». Недавно его роман лег в основу сериала Netflix «Внутренняя кухня Китайского квартала».

Съемки «Микки 17» начались в августе 2022-го, завершились в январе следующего года и прошли преимущественно на востоке Англии. Следующие два года занял постпродакшн, на сроки которого повлияли забастовки голливудских гильдий. Еще одна причина задержки — трения между продюсерами из Warner Bros. и режиссером по поводу того, какие сцены должны попасть в финальный монтаж.

Что говорят о фильме «Микки 17»?

Авторы уверяют, что многочисленные задержки и перенос даты премьеры связаны не с сомнениями в качестве работы режиссера и команды, а только с желанием выбрать для выхода картины наиболее подходящий момент. Уже известно, что это самый дорогой фильм в карьере Пон Джун-хо — бюджет составил 80 миллионов долларов. Кроме того, это еще и самое длинное кино — «Микки 17» длится два часа семнадцать минут.

Когда выйдет «Микки 17»?

Первоначально фильм должен был выйти в прокат 29 марта 2024 года, потом релиз перенесли на январь 2025-го. В итоге премьера «Микки 17» состоится на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 13 по 23 февраля. Через пять дней, 28 февраля, картина выйдет в южнокорейский прокат. В Америке ее выпустят 7 марта. В России «Микки 17», по всей видимости, будут показывать в параллельном прокате — трейлеры фильма шли перед другими нелегальными голливудскими блокбастерами. Начала показов стоит ожидать в третьей декаде марта — примерно через две недели после Америки.