Чем известны актеры хитового сериала «Патриот»

10 февраля в 20:00 в эфир канала ТНТ с четвертым сезоном вернется «Патриот» – комедия о хорошем парне с добрым сердцем, который активно пытается изменить мир вокруг себя.

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Проблема лишь в том, что у мира вокруг другие планы. В новых сериях главный герой проекта Саня Кучин возьмется за социальный эксперимент – поселит друзей и родственников в коммуну с целью их последующего перевоспитания. Надо сказать, что у «Патриота» достаточно сильный каст. Рассказываем об артистах, снявшихся в сериале подробнее.

Антон Жижин (Саня Кучин): простой парень, шагнувший из армии на экран

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Задолго до того, как Антон Жижин прошел кастинг в «Патриота», он весьма необычным образом пересекся с Антоном Зайцевым – продюсером сериала. В старших классах будущий Саня Кучин увлекался «Реальными пацанами», также спродюсированными Зайцевым. Вместе с друзьями Жижин снял пародию на «Пацанов…», выложил видео в интернет и отправил киношнику ссылку на ролик. Тот, в свою очередь, ответил юному дарованию: в «Реальных пацанов» не позвал, но посоветовал поступать на актерский факультет. Жижин последовал рекомендации, переехал из Пермского Края в Екатеринбург, отучился в театральном вузе, женился и вроде бы забыл о переписке. Однако, девять лет спустя, когда Антон служил в армии, с ним связались создатели нового проекта «Патриот». Зайцев молодого человека запомнил, а Жижин сначала попробовался, а потом и получил первую роль в кино.

Сейчас молодой человек активно снимается в самых разных проектах. Например, в сериале «Первокурсницы» появился в образе физрука, а в комедийном полном метре «Вредная привычка» сыграл находчивого деревенского парня. Кроме того, Жижин не забывает и про театральную сцену. И, тут тоже неожиданное совпадение! В спектакле «Большой куш» он играет вместе с Николаем Наумовым, звездой «Реальных пацанов». Да, тех самых, с которых всё когда-то и началось.

Анастасия Талызина (Ленка): несостоявшаяся балерина, зато успешная актриса

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Фамилия говорит за себя: исполнительница роли возлюбленной Сани Кучина Ленки – девушка из артистической династии. Бабушка Анастасии – звезда советского кино Валентина Талызина, а мама Ксения Хаирова уже более тридцати лет играет на сцене Театра российской армии и снимается в кино.

Сама Анастасия не планировала становиться актрисой. С трех лет девушка занималась балетом, причем серьезно – училась в Московской государственной академии хореографии, альма матер великих танцовщиков, в том числе Майи Плисецкой. В интернете даже можно найти видео с юной Настей, рассказывающей о мечте исполнить партии Одетты и Одиллии в «Лебедином озере». Однако, в подростковом возрасте Талызиной пришлось забыть о балете из-за многочисленных травм. Зато Анастасия нашла себя в актерстве.

Сегодня 25-летнюю Талызину считают одной из самый многообещающих молодых артисток. На ее счету не только популярные сериалы, но и главная роль в военной драме Алексея Германа мл. «Воздух», а также в триллере «Кентавр», где Талызина сыграла вместе с Юрой Борисовым. Эту картину на ура приняли и кинокритики, и зрители, а сама Анастасия доказала: ее актерские горизонты гораздо шире, чем многие думали.

Алексей Базанов (Валера): настоящий «Реальный пацан»

© Кадр из сериала

Если Саня Кучин кажется настолько правильным, что это даже пугает, то его брат Валера – полная противоположность родственнику. Вот, удивительно, как такие разные сыновья могли появиться у одних родителей?!

Валеру в сериале играет Алексей Базанов, в первую очередь известный по уже упомянутым «Реальным пацанам». Зрители хорошо помнят его как стеснительного полицейского-заику с крайне запутанной личной жизнью. Помимо «Реальных пацанов» Базанов засветился и в других фильмах и сериалах. Кстати, на 2025-й год запланирована премьера фэнтези «ФГУП ЛУЧ», где у Алексея главная роль.

Дмитрий Журавлев (Илья Журавлев/ «Журавль»): страж порядка и скептик из «Натальной карты»

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В «Патриоте» Дмитрий играет участкового, и надо сказать, что комику регулярно достаются роли стражей правопорядка. Возможно, это связано с тем, что некогда Дмитрий имел отношение к правоохранительным органам. Он работал во ФСИН и дослужился до звания капитана. Кроме того, Дмитрий выступал и за команду КВН Воронежского института Федеральной службы исполнения наказаний, и именно там начал артистическую карьеру. Вскоре Журавлев попал в авторы Comedy Club, стал сниматься в юмористических шоу, и, в конце концов, выбрал комедию.

Прямо сейчас Дмитрий делает одно популярное онлайн-шоу «Натальная карта», где вместе с Олесей Иванченко разбирает прогнозы на будущее для известных людей. У Журавлева амплуа скептика, и в нем он максимально органичен.

Владимир Афанасьев (Гера): народный рэпер с актерскими амбициями

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История поп-культуры знает немало музыкантов, которые попробовали сниматься в кино с большим или меньшим успехом. Владимир Афанасьев (он же рэпер Нигатив) скорее позитивный пример.

Писать музыку он начал еще в конце 90-х, а в начале нулевых активно выступал в составе группы «Триада». В каком-то смысле, треки Нигатива можно назвать народным рэпом, ведь вместо того, чтобы петь про дорогие машины и красивых девушек, он брался за серьезные социальные темы.

В кино Афанасьев работает с середины 2010-х, и весьма успешно – на его счету несколько десятков ролей. Кстати, совет пойти в актеры он получил после того, как сыграл в собственном клипе на песню «Дежавю» и продемонстрировал в коротком видео максимальный спектр эмоций. Сейчас у Владимира нет недостатка в экранной работе, а в списке ожидаемых картина «Декабрь» Клима Шипенко. В фильме о последних днях Сергея Есенина Владимиру досталась одна из ролей.

Владимир Сычев (Виктор Александрович): эксперт по «бразильской системе», бандит из «Бумера» и друг «Физрука»

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Очевидно, что со своей обширной фильмографией Владимир Сычев не нуждается в представлениях. Поэтому просто напомним несколько фактов.

Владимира «открыли», когда ему было всего 12 лет – ребенком Сычев снимался в «Ералаше», и многие до сих пор помнят находчивого рыжего пацана, который учил друга играть в футбол по «бразильской системе». 90-е стали непростым временем для отечественного кинематографа, поэтому, как и многим другим артистам, Владимиру не всегда удавалось найти достойную работу. Зато уже в начале нулевых он появился в образе бандита в легендарном «Бумере» Петра Буслова, причем персонаж носил ироническую кличку «Ералаш». Ну, а настоящая популярность и признание пришли к Владимиру благодаря сериалу ТНТ «Физрук», где его очень уж своеобразный «Лёха – Псих» был самым верным другом и спутником физрука Фомы (Дмитрий Нагиев).

Сегодня Сычев снимается так много, как никогда – играет миллиардера под санкциями в «Бедном олигархе», пресыщенного деньгами и властью мерзавца в «Жизни по вызову», ну, и конечно, владельца магазина «Мечта» в «Патриоте».

Григорий Дудник (Макс): Искандер из «Слова пацана»

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Представьте, что вам всего 16 лет, но вас уже знает добрая половина 140-миллионного населения России. А ведь юный актер Григорий Дудник оказался именно в такой ситуации.

Молодой человек работает в кино с восьми лет, а его фильмография насчитывает без малого двадцать фильмов. Между тем, настоящую известность он получил благодаря хиту Жоры Крыжовникова «Слово пацана». В сериале Дуднику досталась роль крайне неприятного типа Искандера. Сначала он был другом главного героя Андрея – Пальто (Леон Кемстач), а потом обернулся мелочным и крайне неприятным антагонистом.

В «Патриоте» персонаж Дудника поприятнее. Макс – сын Валеры, племянник Сани Кучина, парень своеобразный, но иногда ведет себя куда взрослее, чем его собственный отец.