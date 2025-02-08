Кто сыграет главные роли в экранизации «Призрака оперы»

Ромен Дюрис («Три мушкетера», «Королевство зверей»), Жюльен Де Сен Жан («Граф Монте-Кристо») и Дева Кассель исполнят главные роли в новой французской экранизации классического готического романа Гастона Леру «Призрак оперы». Как сообщает Deadline со ссылкой на пресс-релиз проекта, он будет ориентирован на молодую аудиторию и черпать вдохновение из кинофраншизы «Сумерки».

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Для фотомодели Девы Кассель (дочери Моники Белуччи и Венсана Касселя) это будет первая главная роль в кино. Режиссерское кресло займет Александр Кастаньетти («Любовь без пересадок», «Смешанный лицей»), сценарий он написал вместе с Камилль Фонтейн («Коко до Шанель», «Нечего терять»). Оригинальный роман 1910 года рассказывает историю прекрасной молодой сопрано, которая становится одержимостью изуродованного мужчины, живущего в водном подземном лабиринте под «Оперой Гарнье», но сопротивляется его ухаживаниям.

В современной адаптации Кассель сыграет 18-летнюю Анастасию, которая недавно приехала в Париж и полна надежд и мечтаний, когда она занимает должность балетной танцовщицы в оперном театре. Амбициозный художественный руководитель Джеймс Фигерас (Дюрис) возрождает «Орфея» - мифическую оперу Эрнеста Дюпре, вдохновленную греческой мифологической фигурой Орфея и его путешествием в подземный мир в поисках своей умершей жены Эвридики. Однажды ночью Анастасия встречает мифического призрака оперного театра (Сен-Жана), и они отправляются в невозможную историю любви. Тем временем прима-балерина, предназначенная для роли Эвридики, едва избегает смерти, и Анастасия получает звездную роль.

« Э т о с о в р е м е н н о е п р о ч т е н и е к л а с с и ч е с к о г о р о м а н а Г а с т о н а Л е р у , к о т о р ы й в д о х н о в и л н а с о з д а н и е ф и л ь м о в , с е р и а л о в , г р а ф и ч е с к и х р о м а н о в и м ю з и к л о в , н о , ч т о у д и в и т е л ь н о , н и к о г д а н е б ы л а д а п т и р о в а н к а к х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м н а ф р а н ц у з с к о м я з ы к е , — р а с с к а з а л д и р е к т о р п о м е ж д у н а р о д н ы м п р о д а ж а м и д и с т р и б у ц и и к и н о к о м п а н и и S N D Р а м и Н а х а с . — Ф и л ь м б у д е т с м е ш и в а т ь т е м ы и ж а н р ы , ч т о б ы с о з д а т ь а м б и ц и о з н ы й р о м а н т и ч е с к и й п р о е к т , д е й с т в и е к о т о р о г о п р о и с х о д и т н а ф о н е П а р и ж а , с э л е м е н т а м и ф э н т е з и , э п о х и и т р и л л е р а » .

Съемки начнутся летом 2025 года во всемирно известном оперном театре «Пале Гарнье» (он же «Опера Гарнье»), в Париже, на фоне его фасада, зала, закулисных зон, куполообразной крыши и подземной сводчатой галереи, которую иногда называют озером и которая вдохновила Леру на создание романа. К киноактерам на съемочной площадке присоединятся члены балетной труппы Оперы Гарнье, включая ее примадонну Доротею Жильбер, которая сыграет в фильме примадонну-танцовщицу Виктуар Белланжер.

«ИнтерМедиа» напоминает, что за прошедшее столетие «Призрак оперы» неоднократно экранизировался, начиная с эпохи немого кино, а в 1986 году Эндрю Ллойд Уэббер написал по его мотивам мюзикл, который ставился на сценах всего мира. Последняя на данный момент киноверсия вышла в 2004 году, ее снял режиссер Джоэл Шумахер, а главные роли сыграли Эми Россум, Джерард Батлер, Патрик Уилсон и др.

В последние пять лет сообщалось о запуске нескольких новых экранизаций «Призрака оперы» - режиссера Энтони Маккартена, музыканта Джона Ледженда и российского режиссера Кирилла Серебренникова (в формате телесериала), но ни один из них пока не было воплощен на экране.