Кто сыграет главные роли в экранизации «Призрака оперы»

Дева Кассель сыграет свою первую главную роль в экранизации «Призрака оперы»
Ромен Дюрис («Три мушкетера», «Королевство зверей»), Жюльен Де Сен Жан («Граф Монте-Кристо») и Дева Кассель исполнят главные роли в новой французской экранизации классического готического романа Гастона Леру «Призрак оперы». Как сообщает Deadline со ссылкой на пресс-релиз проекта, он будет ориентирован на молодую аудиторию и черпать вдохновение из кинофраншизы «Сумерки».
Для фотомодели Девы Кассель (дочери Моники Белуччи и Венсана Касселя) это будет первая главная роль в кино. Режиссерское кресло займет Александр Кастаньетти («Любовь без пересадок», «Смешанный лицей»), сценарий он написал вместе с Камилль Фонтейн («Коко до Шанель», «Нечего терять»). Оригинальный роман 1910 года рассказывает историю прекрасной молодой сопрано, которая становится одержимостью изуродованного мужчины, живущего в водном подземном лабиринте под «Оперой Гарнье», но сопротивляется его ухаживаниям.
В современной адаптации Кассель сыграет 18-летнюю Анастасию, которая недавно приехала в Париж и полна надежд и мечтаний, когда она занимает должность балетной танцовщицы в оперном театре. Амбициозный художественный руководитель Джеймс Фигерас (Дюрис) возрождает «Орфея» - мифическую оперу Эрнеста Дюпре, вдохновленную греческой мифологической фигурой Орфея и его путешествием в подземный мир в поисках своей умершей жены Эвридики. Однажды ночью Анастасия встречает мифического призрака оперного театра (Сен-Жана), и они отправляются в невозможную историю любви. Тем временем прима-балерина, предназначенная для роли Эвридики, едва избегает смерти, и Анастасия получает звездную роль.
«Это современное прочтение классического романа Гастона Леру, который вдохновил на создание фильмов, сериалов, графических романов и мюзиклов, но, что удивительно, никогда не был адаптирован как художественный фильм на французском языке, — рассказал директор по международным продажам и дистрибуции кинокомпании SND Рами Нахас. — Фильм будет смешивать темы и жанры, чтобы создать амбициозный романтический проект, действие которого происходит на фоне Парижа, с элементами фэнтези, эпохи и триллера».
Съемки начнутся летом 2025 года во всемирно известном оперном театре «Пале Гарнье» (он же «Опера Гарнье»), в Париже, на фоне его фасада, зала, закулисных зон, куполообразной крыши и подземной сводчатой галереи, которую иногда называют озером и которая вдохновила Леру на создание романа. К киноактерам на съемочной площадке присоединятся члены балетной труппы Оперы Гарнье, включая ее примадонну Доротею Жильбер, которая сыграет в фильме примадонну-танцовщицу Виктуар Белланжер.
«ИнтерМедиа» напоминает, что за прошедшее столетие «Призрак оперы» неоднократно экранизировался, начиная с эпохи немого кино, а в 1986 году Эндрю Ллойд Уэббер написал по его мотивам мюзикл, который ставился на сценах всего мира. Последняя на данный момент киноверсия вышла в 2004 году, ее снял режиссер Джоэл Шумахер, а главные роли сыграли Эми Россум, Джерард Батлер, Патрик Уилсон и др.
В последние пять лет сообщалось о запуске нескольких новых экранизаций «Призрака оперы» - режиссера Энтони Маккартена, музыканта Джона Ледженда и российского режиссера Кирилла Серебренникова (в формате телесериала), но ни один из них пока не было воплощен на экране.