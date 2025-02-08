Мартин Скорсезе оценил фильм ужасов «Носферату»

Американский режиссёр Мартин Скорсезе поделился своими впечатлениями от фильма ужасов «Носферату». Как оказалось, недавний фильм ужасов буквально пленил 82-летнего постановщика своей атмосферой и персонажами.

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Режиссёр культовых боевиков также похвалил авторский стиль Роберта Эггерса, создателя картины. Скорсезе отметил, что и другие работы постановщика также оказали на него сильное впечатление.

« Э т о п о т р я с а ю щ и й ф и л ь м . В с ё , ч т о д е л а е т э т о т Роберт Эггерс, невероятно. Это один из тех фильмов, после просмотра которых вы не можете прийти в себя. Вы всё ещё в другом мире — в Трансильвании».

Премьера хоррора «Носферату» состоялась 26 декабря 2024 года. Лента уже поставила рекорд в карьере Эггерса, собрав в прокате более $ 170 млн.