Ремейку «Белоснежки» предрекают рекордный старт

Уже совсем скоро состоится премьера «Белоснежки» — ремейка знаменитой сказки Disney по мотивам сказки братьев Гримм. Лента выйдет в прокат 21 марта 2025 года в мировых кинотеатрах.

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Тем временем аналитики уже составили предварительные прогнозы по стартовым сборам ленты. По их подсчётам ремейк соберёт примерно $ 65 млн в США — это будет неплохим запуском для картины с бюджетом в $ 250 млн. Кроме того, если картине удастся стартовать с этой цифры, то это будет абсолютный рекорд в карьере главной звезды ленты Рэйчел Зеглер.

Финальные показатели «Белоснежки» будут зависеть от многих факторов, однако уже сейчас известно, что лента привлечёт в кинотеатры в основном женскую аудиторию. Свою роль в сборах также может сыграть резко негативный приём трейлеров в Сети — оба ролика собрали более 1 млн дизлайков на YouTube.