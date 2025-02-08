В кинотеатрах "Москино" к 23 февраля пройдут бесплатные показы фильмов

Бесплатные киносеансы, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут в восьми кинотеатрах сети "Москино". 23 февраля посетители смогут увидеть два фильма, посвященные Великой Отечественной войне, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

" 2 3 ф е в р а л я в к и н о т е а т р а х с е т и " М о с к и н о " п р о й д у т б е с п л а т н ы е п о к а з ы , п р и у р о ч е н н ы е к о Д н ю з а щ и т н и к а О т е ч е с т в а . В р а м к а х п р о г р а м м ы " М о с к и н о " . В о и м я п а м я т и " з р и т е л и у в и д я т д в е к а р т и н ы : " С т а л и н г р а д " и " 2 8 п а н ф и л о в ц е в " . Ф и л ь м ы м о ж н о п о с м о т р е т ь в к и н о т е а т р а х " К о с м о с " , " Т у л а " , " В ы м п е л " , " Ж у к о в с к и й " , " А н г а р а " , " С п у т н и к " , " И с к р а " и " С а т у р н " , - п о я с н и л и в с о о б щ е н и и .

Как отмечается на сайте, программа приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и включает ежемесячные бесплатные показы фильмов о событиях того времени.