Стало известно, когда выйдет в онлайне фильм «Компаньон»

По данным издания WhenToStream, цифровая премьера ленты «Компаньон» с Джеком Куэйдом и Софи Тэтчер в главных ролях состоится 18 февраля. Напомним, что премьера в США состоялась 31 января. Лента не продержится в прокате и месяца.

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Согласно синопсису, смерть миллиардера запускает цепочку событий для Айрис и её друзей во время поездки на выходные в его поместье на берегу озера. Друзья оказываются в западне и сталкиваются с ужасающими событиями.

В актёрский состав вместе с Тэтчер и Куэйдом вошли Руперт Френд, Лукас Гейдж, Харви Гильен, Марк Менчака, Меган Сури, Вуди Фу и другие. Кресло режиссёра занял Дрю Хэнкок.