"И музы дань свою мне принесут..." Кто воплощал Пушкина в кинематографе

Александр Пушкин не дожил до изобретения кинематографа, но это не помешало ему стать героем множества лент. Создатели "Пушкинского кинословаря" насчитывают более сотни фильмов, из которых можно составить кинематографическую пушкиниану. Пушкин российским кинематографом всегда был не просто любим, но обожаем. 52 ленты по Пушкину были сняты за первые 10 лет существования кинематографа и примерно столько же - за следующие сто.

Первый фильм о жизни А.С.Пушкина появился в 1910 году в России. Его снял режиссер Василий Гончаров, уже известный к тому времени фильмом "Мазепа" (по мотивам "Полтавы" Пушкина). Фильм длился всего 5 минут, за которые зрителю показали дом, где родился Пушкин; сцену, когда Саша слушает сказки своей няни; годы его в лицее; чтение стихов в кругу писателей, среди которых узнаем Гоголя, Жуковского, Карамзина и др. Далее мы видим Александра Сергеевича у императора Николая I, вечер у Пушкина в доме, когда завязывается роковая для него сцена с Дантесом, его дуэль с Дантесом и последовавшая из-за полученной раны смерть поэта.

1. Впервые в советском кино Александра Сергеевича сыграл кинорежиссер Евгений Червяков. Это был немой фильм "Поэт и царь" 1929 года.

2. К 100-летию со дня гибели А.С.Пушкина была снята знаменитая лента "Юность поэта" - о Саше Пушкине и его лицейских друзьях. В главной роли - Валентин Литовский, 15-летний ученик 25-ой Московской образцовой школы.

3. В 1937 году на Ленфильме по инициативе художественного руководителя студии Пиотровского был поставлен фильм "Путешествие в Арзум", в котором роль Пушкина исполнял Дмитрий Журавлев. Картина с успехом прошла по экранам, однако была чересчур политизирована.

4. В 1946-м вышел на экраны фильм Л. Арнштама "Глинка". В роли композитора снялся Борис Чирков. Играл поэта Петр Алейников.

5. Прошло шесть лет - и на экраны вышел новый, цветной, фильм "Композитор Глинка". Александра Сергеевича сыграл актер Лев Дурасов, но запомнился и стал легендой Пушкин в исполнении Алейникова.

6. Неожиданной удачей стал образ Пушкина из лирической комедии "Разбудите Мухина" (1967 год). Мудрая и веселая киноповесть Анатолия Гребнева. Мимолетную роль Александра Сергеевича сыграл актер горьковского ТЮЗа Александр Палеес. Пушкин получился стремительным и лучезарным.

7, 8, 9. В 1982 году в фильме Сергея Соловьева "Наследница по прямой" Сергей Шакуров сыграл эпизодическую роль Пушкина. Юрий Беркун, артист театра им. Моссовета, сыграл эпизодическую роль Пушкина в фильме "Грибоедовский вальс" (1995). Евгений Стычкин, современный актер театра и кино, сыграл небольшую роль в фильме Карена Шахназарова "День полнолуния" (1998).

10. В 2006 году вышел фильм "Пушкин. Последняя дуэль" режиссера Натальи Бондарчук, который охватывает период, предшествующий дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Дантесом, саму дуэль, смерть поэта и расследование этого события. В этой картине образ великого поэта воплотил Сергей Безруков.

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