Появились постеры с персонажами фильма «Пророк» про Александра Пушкина

Создатели фильма «Пророк», посвящённого жизни поэта Александра Пушкина, опубликовали постеры с персонажами картины. На них можно увидеть всех действующих лиц, включая Юру Борисова в роли самого Пушкина.

© кадр из фильма «Пророк»

Поэта в годы лицейской юности сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актёр Флориан Десбьендра.

Постеры с героями фильма

© «Централ партнершип»

© «Централ партнершип»

© «Централ партнершип»

© «Централ партнершип»

© «Централ партнершип»

© «Централ партнершип»

© «Централ партнершип»

© «Централ партнершип»

© «Централ партнершип»

© «Централ партнершип»

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто.

Премьера ленты о самом знаменитом российском поэте состоится уже 14 февраля.