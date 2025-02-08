30-я ежегодная церемония вручения премии Critics Choice Awards состоялась 7 февраля 2025 года в Barker Hangar в Санта-Монике. Лучшим фильмом года стала «Анора», но это была ее единственная награда за вечер (из семи номинаций), в том числе без приза остался российский актер Юра Борисов.

По три награды получили «Эмилия Перес» (лучшая роль второго плана Зои Салдана, лучший фильм на иностранном языке и лучшая песня «El Mal»), «Субстанция» (главная роль Деми Мур, лучший оригинальный сценарий Корали Фаржа и работа гримеров) и «Злая: Сказка о ведьме Запада» (лучший режиссер Джон М.Чу, работа художников по костюмам и художников-постановщиков). Два приза достались фильмам «Конклав» (за лучший адаптированный сценарий и актерский ансамбль) и «Претенденты» (за лучший саундтрек и монтаж).

Лучшим актером стал Эдриан Броуди («Бруталист»), лучшим актером второго плана – Киран Калкин («Настоящая боль»), лучшей дебютанткой – Мейси Стелла («Моя старая задница»), лучшим анимационным фильмом - «Дикий робот». Награду за лучшие визуальные эффекты получила «Дюна: Часть вторая», за операторскую работу – «Носферату», звание лучшей кинокомедии года разделили «Настоящая боль» и «Дэдпул и Росомаха».

В телевизионных номинациях триумфатором стал «Сёгун», который забрал четыре награды, в том числе и как «лучший драматический сериал». Получая статуэтку, создатели проекта объявили, что у него будет второй сезон.

Лучшей комедией стали «Хитрости», награду за главную комедийную роль получила соответственно Джин Смарт, а за лучшую роль второго плана – Ханна Эйнбиндер. Лучшей драматической актрисой стал Кэти Бейтс («Мэтлок»), лучшим комедийным актером - Адам Броуди («Никто этого не хочет»). В номинации «лучший мини-сериал» победил «Оленёнок», награда досталась и Джессике Ганнинг. За актерские работы также отмечены Колин Фаррелл и Кристин Милиоти («Пингвин»), Лив Шрайбер («Идеальная пара»), Майкл Юри («Терапия»).

Юра Борисов номинирован на «Оскар». Вспоминаем его лучшие работы в кино