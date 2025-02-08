Сборы драмы «Злой город» превысили 200 миллионов рублей

8 февраля сборы исторической драмы «Злой город» в кинотеатрах России превысили 200 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 30 января.

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Историческая лента «Злой город» рассказывает о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

Главные роли в фильме сыграли Алексей Гуськов («Мастер и Маргарита», «Серебряные коньки»), Александр Метёлкин («Летучий корабль»), Леонела Мантурова («1941. Крылья над Берлином») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Буслов («Калашников»).