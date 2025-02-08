В Крыму создают уникальную контент-студию для съемок фильмов

Российская киноиндустрия развивается и шагает в будущее. В прошлом году «Мосфильм» отпраздновал столетие, «Ленфильм» — 110 лет с момента основания и 90 лет с присвоения имени, а на Черноморском побережье зародилось новое кинопространство. Летом на фестивале «Таврида.АРТ» отметили завершение строительства первой очереди контент-студии «Юг.Кино». В середине декабря здесь же провели кинофестиваль «Мост». Пока история начинается, мы заглянули в павильоны.

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Новую контент-студию «Юг.Кино» создают на Крымском полуострове. Точкой притяжения режиссеров со всей страны должно стать не только современное оборудование, но и неповторимые пейзажи солнечного полуострова, где можно снимать фильмы практически круглый год.

Путешествие начинается

Крым — не парк миниатюр для всей Земли. Но на полуострове можно найти место, похожее практически на любой уголок планеты, возможно, не только нашей. В Крыму есть свой Большой каньон, напоминающий тот, что в Америке. Есть Кояшское розовое озеро, похожее на австралийское озеро Хиллиер. Есть подводный музей на Тарханкуте, схожий с мексиканским в Канкуне. А на территории арткластера «Таврида» развивается свой арт-парк, не только наземный, но и подводный. Судак же с окрестностями, где расположен арт-кластер, даже сами гости из Франции сравнивают с Ниццей. Так что совершить кругосветное путешествие, не покидая Крыма, не так и сложно, особенно желая показать это на экране. Вот только есть пара «но». Ялтинская киностудия, основанная Александром Ханжонковым в 1917 году, сейчас не в лучшем состоянии. Да и самолеты пока на полуостров не летают. Впрочем, выход есть всегда: в арт-кластере «Таврида» создают контент-студию «Юг.Кино».

М ы н а з ы в а е м д а н н ы й ц е н т р и м е н н о к о н т е н т , а н е к и н о с т у д и е й . В е д ь о н р а с с ч и т а н н а т о , ч т о з д е с ь б у д у т с н и м а т ь н е т о л ь к о п о л н о м е т р а ж н ы е ф и л ь м ы и с е р и а л ы , н о и т е л е в и з и о н н ы е п е р е д а ч и , р о л и к и , в е с т и п р я м ы е э ф и р ы , т р а н с л я ц и и и м н о г о е д р у г о е , — п о д ч е р к н у л а э к с к у р с о в о д Д и а н а Б р а ж н и к о в а , п р е ж д е ч е м п о в е с т и г р у п п у п о п о м е щ е н и я м с т у д и и , и п р о д о л ж и л а : — « Ю г . К и н о » с о з д а ю т , ч т о б ы в о з р о д и т ь к и н о п р о и з в о д с т в о в К р ы м у . В е д ь н а ш п о л у о с т р о в , н е с м о т р я н а е г о н е б о л ь ш и е р а з м е р ы — п л о щ а д ь с о с т а в л я е т п о р я д к а 2 7 0 0 0 к в а д р а т н ы х к и л о м е т р о в , — и м е е т в с е н е о б х о д и м ы е л о к а ц и и д л я с ъ е м о к с а м ы х р а з н ы х к а р т и н . Н а п р и м е р , з д е с ь , у п о д н о ж и я м ы с а М е г а н о м , с н и м а л и ф и л ь м п р о Д а л ь н и й В о с т о к «Начальник Чукотки». Да и легендарная «Кавказская пленница» тоже снималась в Крыму...

Что нам стоит мир построить

Контент-студию «Юг.Кино» позиционируют как не имеющий аналогов на Черноморском побережье профессиональный (павильонный и натурный) комплекс съемок полного цикла любых медиапроектов на юге России. Первая очередь строительства была завершена 26 июля 2024 года. Уже возведен трехэтажный комплекс, который включает в себя два съемочных павильона площадью около 500 квадратных метров, один на 700, а также комнаты для звукозаписи и работы с компьютерной графикой, монтажные, гримерные и костюмерные, просмотровую на 40 человек и фотостудию. Все это расположено в одном здании, коридоры которого напоминают продуманный лабиринт, но маршрут по нему запоминается довольно быстро, ведь сложная конструкция тщательно спроектирована. И это только начало.

Я х о т е л б ы о т д а т ь д о л ж н о е в с е м , к т о в э т о т п р о е к т в л о ж и л д у ш у и с е р д ц е . Б е з у с л о в н о , о г р о м н а я б л а г о д а р н о с т ь с т р о и т е л я м и п р о е к т и р о в щ и к а м . Т е п е р ь в а ж н о в л о ж и т ь в п р о е к т ы , к о т о р ы е б у д у т с н и м а т ь с я в э т о й к о н т е н т - с т у д и и , п р а в и л ь н ы е с м ы с л ы и ц е н н о с т и . Я у в е р е н , ч т о д л я э т о г о в с е у с л о в и я с о з д а н ы , — п о д ч е р к н у л н а м е р о п р и я т и и п о з а в е р ш е н и ю с т р о и т е л ь с т в а п е р в о й о ч е р е д и « Ю г . К и н о » з а м е с т и т е л ь п р е д с е д а т е л я правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. — Осталось только, наверное, самое сложное: талант молодых людей конвертировать в те произведения, которые бы и через сто лет в виде афиш висели бы здесь и радовали наше будущее — молодежь, ради которой мы это и делаем.

Следующим этапом станет возведение складов и мастерских, в частности — цеха для производства декораций со складом площадью 3200 квадратных метров. Также построят полноценный кинозал, рассчитанный на 400 зрителей.

И это еще не предел, ведь вокруг контент-студии «Юг.Кино» расположены огромные, свободные от построек живописные пространства. Здесь на площади в три гектара в сотрудничестве с кинопарком «Москино» намереваются создать парк натурных декораций для круглогодичных съемок южных российских и зарубежных городов под открытым небом, а также соорудить единственный в России киносъемочный бассейн для макетных и комбинированных съемок на берегу моря. Киноарт-парк задуман и как точка притяжения туристов.

Кстати, контент-студия «Юг.Кино» уже пишет первые страницы своей киноистории. Здесь прошли съемки веб-сериала «Залетела в тренды», а также съемки многосерийного проекта «Центурия» режиссера Андрея Симонова. А в середине декабря прошлого года тут состоялся первый кинофестиваль «Мост», в рамках которого, кроме показов отечественных хитов и множества мастер-классов, провели конкурс «Мост.Горизонты» для молодых кинематографистов в возрасте от 18 до 35 лет.

Х у д о ж н и к у м а л о т в о р и т ь в о д и н о ч к у . Н а м о ч е н ь в а ж н о , ч т о б ы н а с в и д е л и , с л ы ш а л и и о ц е н и в а л и . О с о б е н н о э т о н е о б х о д и м о м о л о д ы м к и н е м а т о г р а ф и с т а м , — п о д е л и л а с ь в п е ч а т л е н и я м и р е ж и с с е р Л ю б о в ь М а р е ц к а я , у ч а с т в о в а в ш а я в к о н к у р с е с д о к у м е н т а л ь н ы м ф и л ь м о м « Б о г о м х р а н и м ы е » , г д е з а т р о н у т ы с о б ы т и я , с т а в ш и е п р и ч и н о й С В О . — М ы п р е д с т а в л я е м с в о и р а б о т ы д л я т о г о , ч т о б ы с л ы ш а т ь о б р а т н у ю с в я з ь и р а с т и . К и н о ф е с т и в а л ь с о б р а л н е в е р о я т н ы е р о с с и й с к и е ф и л ь м ы п р о ш л о г о г о д а и р а б о т ы т е х , к т о н а ч и н а е т п у т ь в и н д у с т р и и , д л я н а с э т о м о т и в а ц и я , п о д с к а з к а , к у д а д в и г а т ь с я . . .

Таким образом «Юг.Кино» станет как площадкой для работы ведущих кинематографистов, так и неоценимой возможностью для начинающих. Здесь круглогодично есть места для павильонных и натурных съемок, для проживания команды в пешем доступе от Черного моря, а также всевозможные технические и творческие ресурсы. В том числе есть возможность упростить производство проектов за счет привлечения местных специалистов, обучением которых также занимается «Юг.Кино».

Учение — свет!

Если где-то сказке и суждено стать былью, то это в «Тавриде»: с высокой комфортабельностью у теплого моря вырос, точно по воле волшебника, город, где яркая и талантливая молодежь учится у профессионалов, чтобы потом поделиться полученными знаниями и опытом в своих городах. Что касается кино, на базе Академии «Меганом» в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения (ГИКиТ) уже идет обучение менеджеров по подбору локаций для съемок кино на юге России по программе «Менеджеры локаций: Твой старт в кино». Участвуют 117 человек из 33 регионов страны. Результатом их работы станет каталог киносъемочных локаций южных регионов с узнаваемыми объектами, с местами, подходящими для интерьерных и натурных съемок. Каталог в дальнейшем будет использоваться на реальных проектах. Сами участники получат диплом о переподготовке от ГИКиТ, а 20 лучших — и рекомендации для дальнейшего сотрудничества с контент-студией «Юг.Кино».

М е н е д ж е р ы л о к а ц и й — э т о т е л ю д и , к о т о р ы е п о м о г а ю т о п р е д е л и т ь , г д е б у д е т с н и м а т ь с я к о н к р е т н о е к и н о , п о д б и р а ю т м е с т а в с о о т в е т с т в и и с о с ц е н а р н ы м и з а д а ч а м и , — п о я с н и л э к с п е р т п р о г р а м м ы Н и к и т а Л е б л е . — Х о р о ш и е л о к е й ш е н - м е н е д ж е р ы п р е д л а г а ю т д е й с т в и т е л ь н о и н т е р е с н ы е « к и н о ш н ы е » в а р и а н т ы л о к а ц и й , в к о т о р ы х х о ч е т с я с н и м а т ь к и н о и к о т о р ы е о т в е ч а ю т б ю д ж е т у ф и л ь м а . И м е н н о т а к и х к а ч е с т в е н н ы х с п е ц и а л и с т о в м ы х о т и м п о д г о т о в и т ь з д е с ь , в А к а д е м и и « М е г а н о м » .

И это лишь начало. Сейчас часто можно услышать, что киноиндустрия расширяется, ей требуются новые, не только творческие, но и технические специалисты. В 2025 году здесь собираются запустить еще несколько программ, направленных на подготовку профессионалов, включая «Региональные кинокомиссии: механизм работы», «Ассистент художника-постановщика» и другие.

Весь Юг до горизонта

Центр притяжения кинематографистов, контент-студию «Юг.Кино» хотят сделать этаким узлом, который будет помогать организовывать съемки, включая передвижные и в новых регионах России, оказывая полное содействие и сопровождение. На сайте студии можно узнать, что «Кинокомиссия — некоммерческая организация, которая работает в рамках «единого окна» и является единственным вспомогательным органом в сфере кинопроизводства на территории южных регионов России (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская, Ростовская области, Ставропольский, Краснодарский край, Крым, Севастополь)». Речь идет не только о технической поддержке, но и об интеллектуальной, организационной, административной — об упрощении логистики, договоренностях с властями и многом другом.

Кстати, летом на фестивале «Таврида.АРТ» проводили кинопитчинг на тему СВО, где представили 42 игровых и документальных проекта. В нем приняли участие опытные деятели культуры: Гарик Сукачев, Юрий Сапронов и Виктор Бут, Андрей Симонов и Андрей Кретов, а также начинающие, участвовавшие в программе #СВОЕКИНО Академии «Меганом».

Возвращаясь к работе Кинокомиссии, стоит отметить, что во время Кинофестиваля «Мост» 14 декабря между контент-студией «Юг.Кино» и Луганской Народной Республикой, а также Херсонской областью были подписаны первые соглашения о сотрудничестве.

К и н о и н д у с т р и я и г р а е т в а ж н у ю р о л ь в к у л ь т у р н о й ж и з н и р е г и о н а , о к а з ы в а я в л и я н и е н а ф о р м и р о в а н и е о б щ е с т в е н н о г о м н е н и я , р а з в и т и е т в о р ч е с к о г о п о т е н ц и а л а и у к р е п л е н и е к у л ь т у р н ы х с в я з е й , — о т м е т и л м и н и с т р к у л ь т у р ы Х е р с о н с к о й о б л а с т и А р т е м Л а г о й с к и й п р и п о д п и с а н и и .

Перспективы выглядят многообещающе.

О ч е н ь с и м в о л и ч н о п о д п и с а н и е с о г л а ш е н и я о с о т р у д н и ч е с т в е в о б л а с т и р а з в и т и я к и н о и т е л е п р о и з в о д с т в а м е ж д у а р т - к л а с т е р о м « Т а в р и д а » и М и н и с т е р с т в о м к у л ь т у р ы н а ш е г о р е г и о н а в м о м е н т с т р е м и т е л ь н о г о р а з в и т и я с ф е р ы к у л ь т у р ы и п о и с к а н о в ы х ф о р м а т о в в з а и м о д е й с т в и я , — п о д ч е р к н у л п е р в ы й з а м е с т и т е л ь м и н и с т р а к у л ь т у р ы Л Н Р И г о р ь Н а р о ж н ы й . — Л у г а н с к а я з е м л я б о г а т а м е с т а м и с и л ы , п а м я т н и к а м и б о е в о й с л а в ы , к у л ь т у р н ы м и т в о р ч е с к и м н а с л е д и е м . И м е н н о э т о п о д т в е р ж д а е т п о т е н ц и а л д а л ь н е й ш е г о с о т р у д н и ч е с т в а в р е а л и з а ц и и п р о е к т о в н а б а з е к о н т е н т - с т у д и и « Ю г . К и н о » .

Кстати, отметим, что ранее, летом, в рамках Московской международной недели кино состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между арт-кластером «Таврида» и Департаментом культуры города Москвы.

П о д п и с а н н о е с о г л а ш е н и е о т к р о е т н о в ы е в о з м о ж н о с т и д л я с о в м е с т н о й р е а л и з а ц и и и н н о в а ц и о н н ы х п р о е к т о в , п р о в е д е н и я о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м и т р е н и н г о в , — з а я в и л р у к о в о д и т е л ь Д е п а р т а м е н т а к у л ь т у р ы г о р о д а М о с к в ы Алексей Фурсин. — Это партнерство укрепит нашу экосистему и создаст фундамент для появления ярких и значимых кинопроектов, вдохновляющих новое поколение талантов.

Верим, что контент-студия «Юг.Кино» в скорейшие сроки не только заявит о себе, но и начнет работу на полной загрузке. Ведь самое удобное для съемок (теплое) время года не за горами.

Цифра

5000 кв. метров составляет площадь павильонного и натурного комплекса «Юг.Кино», предназначенного для съемок медиапроектов.

Мнение

Центр притяжения Ксения Артемьева, генеральный директор арт-кластера «Таврида»:

К о н т е н т - с т у д и я « Ю г . К и н о » п р е д л а г а е т б о л ь ш о й н а б о р о п ц и й — э т о и с ъ е м о ч н ы е в о з м о ж н о с т и , и о б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы , и б а з а д л я р а б о т ы к и н о к о м и с с и й ю ж н ы х р е г и о н о в Р о с с и и . К р ы м д л я к и н о — с т р а т е г и ч е с к и в а ж н ы й о б ъ е к т . Т р а д и ц и о н н о з д е с ь к р а с и в е й ш и е н а т у р а л ь н ы е л о к а ц и и , л у ч ш е е е с т е с т в е н н о е о с в е щ е н и е и с а м ы й д о л г и й с в е т о в о й д е н ь , ч т о к о м м е р ч е с к и к р а й н е в а ж н о д л я к и н о п р о и з в о д с т в а . С е й ч а с к и н о с ъ е м о ч н ы й п р о ц е с с н а ю г е Р о с с и и с в я з а н с о м н о г и м и с л о ж н о с т я м и : л о г и с т и ч е с к и м и , ф и н а н с о в ы м и , к а д р о в ы м и . А к о н т е н т - с т у д и я « Ю г . К и н о » — т а п л о щ а д к а , к о т о р а я с п о с о б н а у п р о с т и т ь в с е э т и п р о ц е с с ы . З д е с ь п о я в л я е т с я б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о о б о р у д о в а н н ы х п р о ф е с с и о н а л ь н ы х м а с т е р с к и х и п о м е щ е н и й , к а ч е с т в е н н а я к и н о с ъ е м о ч н а я т е х н и к а , в о з м о ж н о с т ь о б у ч а т ь и в о с п и т ы в а т ь к а д р ы , н е о б х о д и м ы е к и н о и н д у с т р и и . К р о м е т о г о , м ы о р г а н и з у е м и п р о в о д и м р а з л и ч н ы е о б р а з о в а т е л ь н ы е п р о г р а м м ы , к о т о р ы е п о з в о л я ю т м о л о д ы м т в о р ц а м к а к м о ж н о б ы с т р е е и н т е г р и р о в а т ь с я в п р о ф е с с и о н а л ь н у ю с р е д у . П о к а р а б о т ы п о н а ш е м у о б ъ е к т у в с е е щ е в е д у т с я . Н о ч т о к а с а е т с я п е р с п е к т и в ы и в о з м о ж н о с т е й , м ы п л а н и р у е м , ч т о с ю д а м о ж н о б у д е т п о п а с т ь н а к о н к у р с н о й о с н о в е : п о д а т ь з а я в к у , с о о б щ и т ь о с в о е м ж е л а н и и з д е с ь п о р а б о т а т ь , и н а ш а к о м а н д а с в я ж е т с я , о б с у д и т у с л о в и я , к а к и в ч е м м ы с м о ж е м б ы т ь д р у г д р у г у п о л е з н ы . П о д р о б н ы е п л а н ы с о о б щ и м д о п о л н и т е л ь н о . Х о ч е т с я н а д е я т ь с я , ч т о к о н т е н т - с т у д и я « Ю г . К и н о » с т а н е т н е т о л ь к о и н ф р а с т р у к т у р н о й т о ч к о й , н о и с м ы с л о в ы м ц е н т р о м д л я т о г о , ч т о б ы с ъ е м к и н а ю г е н а ш е й с т р а н ы п р о х о д и л и к а к м о ж н о л е г ч е , б ы с т р е е и к а ч е с т в е н н е е .

Кстати

Контент-студия «Юг.Кино» строится в Крыму на базе арт-кластера «Таврида». В 2015 году «Таврида» получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году превратилась в арт-кластер, объединивший образовательные заезды, фестиваль молодого искусства, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор творческих проектов, грантовый конкурс и другие проекты. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» стала первым в России молодежным туристическо-просветительским кластером, здесь открылась Академия творческих индустрий «Меганом». Общее число участников проекта уже превысило 270 тысяч. Принять участие в проектах могут люди в возрасте до 35 лет. Ограничений по возрасту для посетителей арт-кластера и гостей фестивальных мероприятий почти нет. Отметим, все бесплатно, по регистрации на сайте.