В Крыму создают уникальную контент-студию для съемок фильмов

Профессиональный комплекс съемок полного цикла создают на Крымском полуострове
Российская киноиндустрия развивается и шагает в будущее. В прошлом году «Мосфильм» отпраздновал столетие, «Ленфильм» — 110 лет с момента основания и 90 лет с присвоения имени, а на Черноморском побережье зародилось новое кинопространство. Летом на фестивале «Таврида.АРТ» отметили завершение строительства первой очереди контент-студии «Юг.Кино». В середине декабря здесь же провели кинофестиваль «Мост». Пока история начинается, мы заглянули в павильоны.
Новую контент-студию «Юг.Кино» создают на Крымском полуострове. Точкой притяжения режиссеров со всей страны должно стать не только современное оборудование, но и неповторимые пейзажи солнечного полуострова, где можно снимать фильмы практически круглый год.
Путешествие начинается
Крым — не парк миниатюр для всей Земли. Но на полуострове можно найти место, похожее практически на любой уголок планеты, возможно, не только нашей. В Крыму есть свой Большой каньон, напоминающий тот, что в Америке. Есть Кояшское розовое озеро, похожее на австралийское озеро Хиллиер. Есть подводный музей на Тарханкуте, схожий с мексиканским в Канкуне. А на территории арткластера «Таврида» развивается свой арт-парк, не только наземный, но и подводный. Судак же с окрестностями, где расположен арт-кластер, даже сами гости из Франции сравнивают с Ниццей. Так что совершить кругосветное путешествие, не покидая Крыма, не так и сложно, особенно желая показать это на экране. Вот только есть пара «но». Ялтинская киностудия, основанная Александром Ханжонковым в 1917 году, сейчас не в лучшем состоянии. Да и самолеты пока на полуостров не летают. Впрочем, выход есть всегда: в арт-кластере «Таврида» создают контент-студию «Юг.Кино».
Мы называем данный центр именно контент, а не киностудией. Ведь он рассчитан на то, что здесь будут снимать не только полнометражные фильмы и сериалы, но и телевизионные передачи, ролики, вести прямые эфиры, трансляции и многое другое, — подчеркнула экскурсовод Диана Бражникова, прежде чем повести группу по помещениям студии, и продолжила: — «Юг.Кино» создают, чтобы возродить кинопроизводство в Крыму. Ведь наш полуостров, несмотря на его небольшие размеры — площадь составляет порядка 27 000 квадратных километров, — имеет все необходимые локации для съемок самых разных картин. Например, здесь, у подножия мыса Меганом, снимали фильм про Дальний Восток «Начальник Чукотки». Да и легендарная «Кавказская пленница» тоже снималась в Крыму...
Что нам стоит мир построить
Контент-студию «Юг.Кино» позиционируют как не имеющий аналогов на Черноморском побережье профессиональный (павильонный и натурный) комплекс съемок полного цикла любых медиапроектов на юге России. Первая очередь строительства была завершена 26 июля 2024 года. Уже возведен трехэтажный комплекс, который включает в себя два съемочных павильона площадью около 500 квадратных метров, один на 700, а также комнаты для звукозаписи и работы с компьютерной графикой, монтажные, гримерные и костюмерные, просмотровую на 40 человек и фотостудию. Все это расположено в одном здании, коридоры которого напоминают продуманный лабиринт, но маршрут по нему запоминается довольно быстро, ведь сложная конструкция тщательно спроектирована. И это только начало.
Я хотел бы отдать должное всем, кто в этот проект вложил душу и сердце. Безусловно, огромная благодарность строителям и проектировщикам. Теперь важно вложить в проекты, которые будут сниматься в этой контент-студии, правильные смыслы и ценности. Я уверен, что для этого все условия созданы, — подчеркнул на мероприятии по завершению строительства первой очереди «Юг.Кино» заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. — Осталось только, наверное, самое сложное: талант молодых людей конвертировать в те произведения, которые бы и через сто лет в виде афиш висели бы здесь и радовали наше будущее — молодежь, ради которой мы это и делаем.
Следующим этапом станет возведение складов и мастерских, в частности — цеха для производства декораций со складом площадью 3200 квадратных метров. Также построят полноценный кинозал, рассчитанный на 400 зрителей.
И это еще не предел, ведь вокруг контент-студии «Юг.Кино» расположены огромные, свободные от построек живописные пространства. Здесь на площади в три гектара в сотрудничестве с кинопарком «Москино» намереваются создать парк натурных декораций для круглогодичных съемок южных российских и зарубежных городов под открытым небом, а также соорудить единственный в России киносъемочный бассейн для макетных и комбинированных съемок на берегу моря. Киноарт-парк задуман и как точка притяжения туристов.
Кстати, контент-студия «Юг.Кино» уже пишет первые страницы своей киноистории. Здесь прошли съемки веб-сериала «Залетела в тренды», а также съемки многосерийного проекта «Центурия» режиссера Андрея Симонова. А в середине декабря прошлого года тут состоялся первый кинофестиваль «Мост», в рамках которого, кроме показов отечественных хитов и множества мастер-классов, провели конкурс «Мост.Горизонты» для молодых кинематографистов в возрасте от 18 до 35 лет.
Художнику мало творить в одиночку. Нам очень важно, чтобы нас видели, слышали и оценивали. Особенно это необходимо молодым кинематографистам, — поделилась впечатлениями режиссер Любовь Марецкая, участвовавшая в конкурсе с документальным фильмом «Богом хранимые», где затронуты события, ставшие причиной СВО. — Мы представляем свои работы для того, чтобы слышать обратную связь и расти. Кинофестиваль собрал невероятные российские фильмы прошлого года и работы тех, кто начинает путь в индустрии, для нас это мотивация, подсказка, куда двигаться...
Таким образом «Юг.Кино» станет как площадкой для работы ведущих кинематографистов, так и неоценимой возможностью для начинающих. Здесь круглогодично есть места для павильонных и натурных съемок, для проживания команды в пешем доступе от Черного моря, а также всевозможные технические и творческие ресурсы. В том числе есть возможность упростить производство проектов за счет привлечения местных специалистов, обучением которых также занимается «Юг.Кино».
Учение — свет!
Если где-то сказке и суждено стать былью, то это в «Тавриде»: с высокой комфортабельностью у теплого моря вырос, точно по воле волшебника, город, где яркая и талантливая молодежь учится у профессионалов, чтобы потом поделиться полученными знаниями и опытом в своих городах. Что касается кино, на базе Академии «Меганом» в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения (ГИКиТ) уже идет обучение менеджеров по подбору локаций для съемок кино на юге России по программе «Менеджеры локаций: Твой старт в кино». Участвуют 117 человек из 33 регионов страны. Результатом их работы станет каталог киносъемочных локаций южных регионов с узнаваемыми объектами, с местами, подходящими для интерьерных и натурных съемок. Каталог в дальнейшем будет использоваться на реальных проектах. Сами участники получат диплом о переподготовке от ГИКиТ, а 20 лучших — и рекомендации для дальнейшего сотрудничества с контент-студией «Юг.Кино».
Менеджеры локаций — это те люди, которые помогают определить, где будет сниматься конкретное кино, подбирают места в соответствии со сценарными задачами, — пояснил эксперт программы Никита Лебле. — Хорошие локейшен-менеджеры предлагают действительно интересные «киношные» варианты локаций, в которых хочется снимать кино и которые отвечают бюджету фильма. Именно таких качественных специалистов мы хотим подготовить здесь, в Академии «Меганом».
И это лишь начало. Сейчас часто можно услышать, что киноиндустрия расширяется, ей требуются новые, не только творческие, но и технические специалисты. В 2025 году здесь собираются запустить еще несколько программ, направленных на подготовку профессионалов, включая «Региональные кинокомиссии: механизм работы», «Ассистент художника-постановщика» и другие.
Весь Юг до горизонта
Центр притяжения кинематографистов, контент-студию «Юг.Кино» хотят сделать этаким узлом, который будет помогать организовывать съемки, включая передвижные и в новых регионах России, оказывая полное содействие и сопровождение. На сайте студии можно узнать, что «Кинокомиссия — некоммерческая организация, которая работает в рамках «единого окна» и является единственным вспомогательным органом в сфере кинопроизводства на территории южных регионов России (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская, Ростовская области, Ставропольский, Краснодарский край, Крым, Севастополь)». Речь идет не только о технической поддержке, но и об интеллектуальной, организационной, административной — об упрощении логистики, договоренностях с властями и многом другом.
Кстати, летом на фестивале «Таврида.АРТ» проводили кинопитчинг на тему СВО, где представили 42 игровых и документальных проекта. В нем приняли участие опытные деятели культуры: Гарик Сукачев, Юрий Сапронов и Виктор Бут, Андрей Симонов и Андрей Кретов, а также начинающие, участвовавшие в программе #СВОЕКИНО Академии «Меганом».
Возвращаясь к работе Кинокомиссии, стоит отметить, что во время Кинофестиваля «Мост» 14 декабря между контент-студией «Юг.Кино» и Луганской Народной Республикой, а также Херсонской областью были подписаны первые соглашения о сотрудничестве.
Киноиндустрия играет важную роль в культурной жизни региона, оказывая влияние на формирование общественного мнения, развитие творческого потенциала и укрепление культурных связей, — отметил министр культуры Херсонской области Артем Лагойский при подписании.
Перспективы выглядят многообещающе.
Очень символично подписание соглашения о сотрудничестве в области развития кинои телепроизводства между арт-кластером «Таврида» и Министерством культуры нашего региона в момент стремительного развития сферы культуры и поиска новых форматов взаимодействия, — подчеркнул первый заместитель министра культуры ЛНР Игорь Нарожный. — Луганская земля богата местами силы, памятниками боевой славы, культурным и творческим наследием. Именно это подтверждает потенциал дальнейшего сотрудничества в реализации проектов на базе контент-студии «Юг.Кино».
Кстати, отметим, что ранее, летом, в рамках Московской международной недели кино состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между арт-кластером «Таврида» и Департаментом культуры города Москвы.
Подписанное соглашение откроет новые возможности для совместной реализации инновационных проектов, проведения образовательных программ и тренингов, — заявил руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. — Это партнерство укрепит нашу экосистему и создаст фундамент для появления ярких и значимых кинопроектов, вдохновляющих новое поколение талантов.
Верим, что контент-студия «Юг.Кино» в скорейшие сроки не только заявит о себе, но и начнет работу на полной загрузке. Ведь самое удобное для съемок (теплое) время года не за горами.
Цифра
5000 кв. метров составляет площадь павильонного и натурного комплекса «Юг.Кино», предназначенного для съемок медиапроектов.
Мнение
Центр притяжения Ксения Артемьева, генеральный директор арт-кластера «Таврида»:
Контент-студия «Юг.Кино» предлагает большой набор опций — это и съемочные возможности, и образовательные программы, и база для работы кинокомиссий южных регионов России. Крым для кино — стратегически важный объект. Традиционно здесь красивейшие натуральные локации, лучшее естественное освещение и самый долгий световой день, что коммерчески крайне важно для кинопроизводства. Сейчас киносъемочный процесс на юге России связан со многими сложностями: логистическими, финансовыми, кадровыми. А контент-студия «Юг.Кино» — та площадка, которая способна упростить все эти процессы. Здесь появляется большое количество оборудованных профессиональных мастерских и помещений, качественная киносъемочная техника, возможность обучать и воспитывать кадры, необходимые киноиндустрии. Кроме того, мы организуем и проводим различные образовательные программы, которые позволяют молодым творцам как можно быстрее интегрироваться в профессиональную среду. Пока работы по нашему объекту все еще ведутся. Но что касается перспективы и возможностей, мы планируем, что сюда можно будет попасть на конкурсной основе: подать заявку, сообщить о своем желании здесь поработать, и наша команда свяжется, обсудит условия, как и в чем мы сможем быть друг другу полезны. Подробные планы сообщим дополнительно. Хочется надеяться, что контент-студия «Юг.Кино» станет не только инфраструктурной точкой, но и смысловым центром для того, чтобы съемки на юге нашей страны проходили как можно легче, быстрее и качественнее.
Кстати
Контент-студия «Юг.Кино» строится в Крыму на базе арт-кластера «Таврида». В 2015 году «Таврида» получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году превратилась в арт-кластер, объединивший образовательные заезды, фестиваль молодого искусства, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор творческих проектов, грантовый конкурс и другие проекты. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» стала первым в России молодежным туристическо-просветительским кластером, здесь открылась Академия творческих индустрий «Меганом». Общее число участников проекта уже превысило 270 тысяч. Принять участие в проектах могут люди в возрасте до 35 лет. Ограничений по возрасту для посетителей арт-кластера и гостей фестивальных мероприятий почти нет. Отметим, все бесплатно, по регистрации на сайте.