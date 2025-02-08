ИИ проанализировал, как изменились фильмы за 70 лет

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии провели исследование, которое подтвердило гипотезу о том, что фильмы стали более жестокими за последние 70 лет. Для этого они использовали искусственный интеллект (ИИ), который анализируют содержание и диалоги фильмов, выявляя уровень агрессии и эмоций.

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Исследование охватило более тысячи фильмов, включая популярные блокбастеры и номинантов на премию «Оскар», начиная с 1950 года. Ученые разделили фильмы на четыре жанра: боевики, комедии, драмы и триллеры. Модели ИИ анализировали диалоги, определяя, насколько часто в них встречаются агрессивные выражения и как меняются эмоции в фильмах.

Результаты показали, что уровень жестокости в фильмах постепенно возрастал, особенно в последние десятилетия. Некоторые жанры, такие как триллеры и боевики, продолжают демонстрировать высокую частоту агрессивного контента. Несмотря на это, ученые отметили, что в фильмах по-прежнему часто присутствуют положительные эмоции, такие как юмор и оптимизм.