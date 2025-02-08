Что известно о фильме «Битва моторов» с Янковским и Борисовым

В начале февраля в Санкт-Петербурге начались съемки художественного фильма «Битва моторов», в основу которого легли реальные события начала XX века. 2 февраля на Исаакиевской площади от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы движение было перекрыто для съемок одного из ключевых эпизодов новой спортивной драмы, посвященной славным страницам истории российских автомобилей Руссо-Балт.

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В Петергофе на фоне дворцовых конюшен архитектора Бенуа снимались эпизоды, которые по сценарию происходят в Баварии. А уже 7-8 февраля съемочная группа перебралась в деревню Сярьги под Токсово – по всей видимости, в Ленинградской области снимут основную часть фильма. Один из источников также указывает, что запланированы съемки в Сербии и Черногории.

« З а р я а в т о м о б и л е с т р о е н и я в Р о с с и и . В л ю б л е н н ы й в а в т о с п о р т г о н щ и к , и з д а т е л ь и э н т у з и а с т А н д р е й Н а г е л ь у б е ж д е н , ч т о з а а в т о м о б и л я м и б у д у щ е е . С т а в в д о х н о в и т е л е м с о з д а н и я у н и к а л ь н о й г о н о ч н о й м о д е л и Р у с с о - Б а л т , о н н а м е р е н д о к а з а т ь , ч т о е г о д е т и щ е с п о с о б н о к о н к у р и р о в а т ь с л у ч ш и м и а в т о м о б и л я м и т о г о в р е м е н и — д л я э т о г о е м у п р е д с т о и т п р е о д о л е т ь п о л н у ю п р е п я т с т в и й г о н к у и з С а н к т - П е т е р б у р г а в М о н а к о » , – г о в о р и т с я в а н н о т а ц и и к ф и л ь м у .

Андрея Нагеля в фильме играет Иван Янковский (роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана»), а его штурмана Дмитрия Бондарева – номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. Также в актерском составе – Паулина Андреева, Ехезкель Лазаров и Алексей Гуськов. Режиссер – Илья Маланин («Ненормальный», «Поехавшая», «Сердце пармы»). Специально для фильма была построена реплика гоночного автомобиля Russo-Baltique 24-30 HP.

В основе кинофильма – реальные события 1911-1912 годов. Андрей Нагель действительно стартовал из Санкт-Петербурга 31 декабря 1911 года на Руссо-Балте производства Русско-Балтийского вагонного завода, чтобы принять участие в гонке до Монте-Карло. Правда, в реальности штурманом Нагеля был не Дмитрий Бондарев (друг Нагеля, конструктор и глава автомобильного отделения Руссо-Балта), а одноклассник и постоянный напарник Вадим Михайлов, замечают СМИ Санкт-Петербурга...

Остается надеяться, что фактических неточностей в фильме будет умеренно, а настоящего гоночного драйва и духа приключений – с избытком. Ведь история-то и впрямь замечательная: по итогам гонки российский экипаж завоевал два приза, один из которых – приз за наиболее продолжительный маршрут, так как условия соревнования подразумевали старт каждого автомобиля из того города, в котором он построен. Не сочтите за спойлер.