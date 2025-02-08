Кифер Сазерленд и Ребел Уилсон сыграют в рождественской комедии

Кифер Сазерленд («Исповедь», «Кроличья нора») и Ребел Уилсон («Выпускной класс», «Отпетые мошенницы») сыграют главные роли в рождественской комедии «Tinsel Town». Фильм снимается с начала 2025 года на натуре по всей Северной Англии и в Versa Studios в Лидсе. Производством занимаются Sky и Future Artists Entertainment.

В центре сюжета Брэдли Мак (Сазерленд) - голливудская звезда боевиков с раздутым эго, который оказывается ошеломлен новостью, что его культовая франшиза боевиков внезапно отменяется. С его карьерой в свободном падении и беспокойством о том, что его голливудские дни позади, он отправляется в Англию, надеясь восстановить свой имидж серьезного актера на театральной сцене Уэст-Энда. Но у его многострадального агента другие планы, и вместо Лондона он отправляет Брэдли в маленькую, заснеженную деревню, чтобы сниматься в эксцентричной постановке городского театра «Золушка». Пока Мак репетирует с красочным составом чудаковатых местных жителей, он начинает обнаруживать искру новых начинаний в лице практичного хореографа Джилл (Уилсон).

Сценарий был написан Фрейзером Флинтэмом, Адамом Брауном и Пирсом Эшвортом при участии Джейка Брунгера, а режиссерское кресло занял Крис Фоггин («Отпетые друзья», «Банк Дэйва»). Премьера состоится в конце этого года.