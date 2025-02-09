На кинопремии «Оскар» введут новое правило

На кинопремии «Оскар» обяжут указывать информацию об использовании искусственного интеллекта

Американская Киноакадемия планирует создать специальную форму для фильмом, сделанных с использование искусственного интеллекта, отмечает ряд СМИ.

С 2026 года создателям картин, претендующих на премию «Оскар», необходимо будет в обязательном порядке предоставить информацию о количестве сгенерированных нейросетью элементов.

Ранее появилась информация об использовании ИИ в драме «Бруталист», а также мюзикле «Эмилия Перес», в блокбастерах «Фуриоса: Хроники Безумного Макса, «Дюна: Часть 2», байопике «Боб Дилан: Никому не известный» и многих других лентах.

97-я по счёту церемония вручения «Оскаров» состоится в Лос-Анджелесе в ночь со 2 на 3 марта.