Что посмотреть на выходных: премьеры российского и зарубежного кинематографа в январе 2025 года
Январь 2025 года ознаменовался целым рядом захватывающих кинопремьер: от исторических драм до фантастических приключений. Главные роли сыграли популярные российские актеры, а также звезды Голливуда. «ФедералПресс» представляет подборку фильмов отечественного и зарубежного кинематографа, которые вышли в прокат в январе 2025 года.
Российские фильмы
Историческая драма «Оттепель»
- Режиссер: Валерий Тодоровский.
- Дата выхода: 10 января 2025-го.
- Жанр: драма, исторический.
Актерский состав:
- Сергей Безруков – Александр.
- Елизавета Боярская – Мария.
- Владимир Машков – Иван Петрович.
Тодоровский представил новый проект, посвященный эпохе хрущевской оттепели. Фильм рассказывает о молодых людях, стремящихся найти свое место в обществе, полном перемен и надежд.
«Фильм «Оттепель» – это настоящий шедевр, который переносит нас в эпоху больших перемен и надежды», – пишет в Сети пользователь, посмотревший премьеру.
Фильм разворачивается вокруг Александра, молодого художника, который пытается найти свое место в мире искусства и политики. Его отношения с Марией, дочерью влиятельного чиновника, добавляют драматизма и заставляют задуматься о цене свободы творчества.
«Мы хотели передать дух времени, когда люди начинали верить в перемены и искали новые пути самовыражения. Это время, когда искусство стало символом свободы», – поделился Тодоровский.
Кассовый сбор составил 25 миллионов долларов.
Триллер «Тень за горизонтом»
- Режиссер: Николай Лебедев.
- Дата выхода: 24 января 2025-го.
- Жанр: триллер, мистика.
Актерский состав:
- Константин Хабенский – Михаил.
- Виктория Исакова – Ольга.
- Петр Федоров – Антон.
Лебедев вернулся с новым триллером, который мгновенно завоевал популярность среди зрителей. Главный герой Михаил расследует загадочное исчезновение своего друга и оказывается втянутым в цепь таинственных событий, связанных с древним проклятием. Поиски истины приводят его к опасным открытиям.
«Это фильм о страхе перед неизвестным. Мы пытались создать ощущение постоянного напряжения, когда зритель не знает, что произойдет дальше», – объяснил Лебедев.
Кассовый сбор составил 50 миллионов долларов.
Зарубежные фильмы
«Зеленая миля 2»
Режиссер: Франк Дарабонт.
Дата выхода: 7 января 2025-го.
Жанр: драма, фэнтези.
Актерский состав:
- Том Хэнкс – Пол Эджкомб.
- Майкл Кларк Данкан – Джон Коффи.
- Сэм Роквелл – Уильям Уортон.
Дарабонт решил продолжить свою знаменитую серию фильмов, основанную на произведениях Стивена Кинга. Вторая часть «Зеленой мили» возвращает зрителей в атмосферу тюрьмы «Холодная гора», где происходят сверхъестественные события. Пол Эджкомб сталкивается с новым заключенным, обладающим уникальными способностями. Как и в первой части, фильм исследует природу добра и зла, а также показывает, насколько сильна вера в чудеса.
«Я хотел исследовать, как люди справляются с несправедливостью и жестокостью, когда сталкиваются с чем-то необъяснимым. Этот фильм – о поиске света в темноте», – признался режиссер.
Кассовый сбор составил 250 миллионов долларов.
«Космические пираты»
- Режиссер: Джеймс Ганн.
- Дата выхода: 14 января 2025-го.
- Жанр: научная фантастика, комедийное приключение.
Актерский состав:
- Крис Пратт – Капитан Джек Спарроу.
- Зои Салдана – Лейла.
- Дейв Батиста – Громила.
Новый проект Ганна покорил сердца любителей космического юмора. Эта комедийная приключенческая лента рассказывает о группе космических пиратов, которые случайно становятся героями галактики. Космический корабль «Несокрушимость» оказывается в центре межгалактического конфликта, когда команда пиратов получает задание спасти галактику от инопланетного вторжения. По ходу они обнаруживают тайну, которая изменяет их понимание миссии.
«Мне хотелось создать что-то легкое и веселое, что позволит отвлечься от повседневной рутины. Этот фильм наполнен юмористическими моментами, которые наверняка поднимут настроение», – прокомментировал Ганн.
Кассовый сбор составил 100 миллионов долларов.
«Король Артур: Возвращение легенды»
- Режиссер: Гай Ричи.
- Дата выхода: 28 января 2025-го.
- Жанр: фэнтези, приключение.
Актерский состав:
- Чарли Ханнэм – Король Артур.
- Астрид Берже-Фрисби – Гвиневра.
- Джуд Лоу – Мерлин.
Ричи вновь обратился к теме короля Артура, представив зрителям новое видение знаменитой легенды. Этот фильм сочетает в себе элементы фэнтези, приключений и драмы, создавая атмосферу средневекового мира. Король Артур вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть волшебство Камелота, которое было украдено злодеем Мерлином. На своем пути герои встречают различные препятствия и тайны, которые проверяют их силу духа и дружбы.
«Наш фильм о том, как важно помнить о своих корнях и ценить традиции. Это путешествие сквозь времена, полные испытаний, которые формируют характер нашего главного героя», – отметил Ричи.
Кассовый сбор составил 150 милллионов долларов.
Ранее стало известно, что в Пермском крае покажут фильм к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. В честь юбилея проведут большое количество интересных мероприятий в Березниках и Соликамске.