Что посмотреть на выходных: премьеры российского и зарубежного кинематографа в январе 2025 года

Январь 2025 года ознаменовался целым рядом захватывающих кинопремьер: от исторических драм до фантастических приключений. Главные роли сыграли популярные российские актеры, а также звезды Голливуда. «ФедералПресс» представляет подборку фильмов отечественного и зарубежного кинематографа, которые вышли в прокат в январе 2025 года.

Премьеры российского и зарубежного кинематографа в январе 2025 года
© РИА "ФедералПресс"

Российские фильмы

Историческая драма «Оттепель»

  • Режиссер: Валерий Тодоровский.
  • Дата выхода: 10 января 2025-го.
  • Жанр: драма, исторический.

Актерский состав:

  • Сергей Безруков – Александр.
  • Елизавета Боярская – Мария.
  • Владимир Машков – Иван Петрович.

Тодоровский представил новый проект, посвященный эпохе хрущевской оттепели. Фильм рассказывает о молодых людях, стремящихся найти свое место в обществе, полном перемен и надежд.

«Фильм «Оттепель» – это настоящий шедевр, который переносит нас в эпоху больших перемен и надежды», – пишет в Сети пользователь, посмотревший премьеру.

Фильм разворачивается вокруг Александра, молодого художника, который пытается найти свое место в мире искусства и политики. Его отношения с Марией, дочерью влиятельного чиновника, добавляют драматизма и заставляют задуматься о цене свободы творчества.

«Мы хотели передать дух времени, когда люди начинали верить в перемены и искали новые пути самовыражения. Это время, когда искусство стало символом свободы», поделился Тодоровский.

Кассовый сбор составил 25 миллионов долларов.

Триллер «Тень за горизонтом»

  • Режиссер: Николай Лебедев.
  • Дата выхода: 24 января 2025-го.
  • Жанр: триллер, мистика.

Актерский состав:

  • Константин Хабенский – Михаил.
  • Виктория Исакова – Ольга.
  • Петр Федоров – Антон.

Лебедев вернулся с новым триллером, который мгновенно завоевал популярность среди зрителей. Главный герой Михаил расследует загадочное исчезновение своего друга и оказывается втянутым в цепь таинственных событий, связанных с древним проклятием. Поиски истины приводят его к опасным открытиям.

«Это фильм о страхе перед неизвестным. Мы пытались создать ощущение постоянного напряжения, когда зритель не знает, что произойдет дальше», объяснил Лебедев.

Кассовый сбор составил 50 миллионов долларов.

Зарубежные фильмы

«Зеленая миля 2»

Режиссер: Франк Дарабонт.

Дата выхода: 7 января 2025-го.

Жанр: драма, фэнтези.

Актерский состав:

  • Том Хэнкс – Пол Эджкомб.
  • Майкл Кларк Данкан – Джон Коффи.
  • Сэм Роквелл – Уильям Уортон.

Дарабонт решил продолжить свою знаменитую серию фильмов, основанную на произведениях Стивена Кинга. Вторая часть «Зеленой мили» возвращает зрителей в атмосферу тюрьмы «Холодная гора», где происходят сверхъестественные события. Пол Эджкомб сталкивается с новым заключенным, обладающим уникальными способностями. Как и в первой части, фильм исследует природу добра и зла, а также показывает, насколько сильна вера в чудеса.

«Я хотел исследовать, как люди справляются с несправедливостью и жестокостью, когда сталкиваются с чем-то необъяснимым. Этот фильм о поиске света в темноте», признался режиссер.

Кассовый сбор составил 250 миллионов долларов.

«Космические пираты»

  • Режиссер: Джеймс Ганн.
  • Дата выхода: 14 января 2025-го.
  • Жанр: научная фантастика, комедийное приключение.

Актерский состав:

  • Крис Пратт – Капитан Джек Спарроу.
  • Зои Салдана – Лейла.
  • Дейв Батиста – Громила.

Новый проект Ганна покорил сердца любителей космического юмора. Эта комедийная приключенческая лента рассказывает о группе космических пиратов, которые случайно становятся героями галактики. Космический корабль «Несокрушимость» оказывается в центре межгалактического конфликта, когда команда пиратов получает задание спасти галактику от инопланетного вторжения. По ходу они обнаруживают тайну, которая изменяет их понимание миссии.

«Мне хотелось создать что-то легкое и веселое, что позволит отвлечься от повседневной рутины. Этот фильм наполнен юмористическими моментами, которые наверняка поднимут настроение», прокомментировал Ганн.

Кассовый сбор составил 100 миллионов долларов.

«Король Артур: Возвращение легенды»

  • Режиссер: Гай Ричи.
  • Дата выхода: 28 января 2025-го.
  • Жанр: фэнтези, приключение.

Актерский состав:

  • Чарли Ханнэм – Король Артур.
  • Астрид Берже-Фрисби – Гвиневра.
  • Джуд Лоу – Мерлин.

Ричи вновь обратился к теме короля Артура, представив зрителям новое видение знаменитой легенды. Этот фильм сочетает в себе элементы фэнтези, приключений и драмы, создавая атмосферу средневекового мира. Король Артур вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть волшебство Камелота, которое было украдено злодеем Мерлином. На своем пути герои встречают различные препятствия и тайны, которые проверяют их силу духа и дружбы.

«Наш фильм о том, как важно помнить о своих корнях и ценить традиции. Это путешествие сквозь времена, полные испытаний, которые формируют характер нашего главного героя», отметил Ричи.

Кассовый сбор составил 150 милллионов долларов.

Ранее стало известно, что в Пермском крае покажут фильм к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. В честь юбилея проведут большое количество интересных мероприятий в Березниках и Соликамске.

Фильмы и сериалы
Холодная гора
Зелёная миля
Оттепель
Астрид Берже-фрисби
Джон Коффи
Чарли Ханнэм
Майкл Кларк
Зои Салдана
Крис Пратт
Виктория Исакова
Стивен Кинг
Петр Федоров
Владимир Машков
Джуд Лоу
Елизавета Боярская
Константин Хабенский