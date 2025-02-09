Премьеры российского и зарубежного кинематографа в январе 2025 года

Январь 2025 года ознаменовался целым рядом захватывающих кинопремьер: от исторических драм до фантастических приключений. Главные роли сыграли популярные российские актеры, а также звезды Голливуда. «ФедералПресс» представляет подборку фильмов отечественного и зарубежного кинематографа, которые вышли в прокат в январе 2025 года.

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Российские фильмы

Историческая драма «Оттепель»

Режиссер: Валерий Тодоровский.

Дата выхода: 10 января 2025-го.

Жанр: драма, исторический.

Актерский состав:

Сергей Безруков – Александр.

Елизавета Боярская – Мария.

Владимир Машков – Иван Петрович.

Тодоровский представил новый проект, посвященный эпохе хрущевской оттепели. Фильм рассказывает о молодых людях, стремящихся найти свое место в обществе, полном перемен и надежд.

«Фильм «Оттепель» – это настоящий шедевр, который переносит нас в эпоху больших перемен и надежды», – пишет в Сети пользователь, посмотревший премьеру.

Фильм разворачивается вокруг Александра, молодого художника, который пытается найти свое место в мире искусства и политики. Его отношения с Марией, дочерью влиятельного чиновника, добавляют драматизма и заставляют задуматься о цене свободы творчества.

« М ы х о т е л и п е р е д а т ь д у х в р е м е н и , к о г д а л ю д и н а ч и н а л и в е р и т ь в п е р е м е н ы и и с к а л и н о в ы е п у т и с а м о в ы р а ж е н и я . Э т о в р е м я , к о г д а и с к у с с т в о с т а л о с и м в о л о м с в о б о д ы » , – п о д е л и л с я Т о д о р о в с к и й .

Кассовый сбор составил 25 миллионов долларов.

Триллер «Тень за горизонтом»

Режиссер: Николай Лебедев.

Дата выхода: 24 января 2025-го.

Жанр: триллер, мистика.

Актерский состав:

Константин Хабенский – Михаил.

Виктория Исакова – Ольга.

Петр Федоров – Антон.

Лебедев вернулся с новым триллером, который мгновенно завоевал популярность среди зрителей. Главный герой Михаил расследует загадочное исчезновение своего друга и оказывается втянутым в цепь таинственных событий, связанных с древним проклятием. Поиски истины приводят его к опасным открытиям.

« Э т о ф и л ь м о с т р а х е п е р е д н е и з в е с т н ы м . М ы п ы т а л и с ь с о з д а т ь о щ у щ е н и е п о с т о я н н о г о н а п р я ж е н и я , к о г д а з р и т е л ь н е з н а е т , ч т о п р о и з о й д е т д а л ь ш е » , – о б ъ я с н и л Л е б е д е в .

Кассовый сбор составил 50 миллионов долларов.

Зарубежные фильмы

«Зеленая миля 2»

Режиссер: Франк Дарабонт.

Дата выхода: 7 января 2025-го.

Жанр: драма, фэнтези.

Актерский состав:

Том Хэнкс – Пол Эджкомб.

Майкл Кларк Данкан – Джон Коффи.

Сэм Роквелл – Уильям Уортон.

Дарабонт решил продолжить свою знаменитую серию фильмов, основанную на произведениях Стивена Кинга. Вторая часть «Зеленой мили» возвращает зрителей в атмосферу тюрьмы «Холодная гора», где происходят сверхъестественные события. Пол Эджкомб сталкивается с новым заключенным, обладающим уникальными способностями. Как и в первой части, фильм исследует природу добра и зла, а также показывает, насколько сильна вера в чудеса.

« Я х о т е л и с с л е д о в а т ь , к а к л ю д и с п р а в л я ю т с я с н е с п р а в е д л и в о с т ь ю и ж е с т о к о с т ь ю , к о г д а с т а л к и в а ю т с я с ч е м - т о н е о б ъ я с н и м ы м . Э т о т ф и л ь м – о п о и с к е с в е т а в т е м н о т е » , – п р и з н а л с я р е ж и с с е р .

Кассовый сбор составил 250 миллионов долларов.

«Космические пираты»

Режиссер: Джеймс Ганн.

Дата выхода: 14 января 2025-го.

Жанр: научная фантастика, комедийное приключение.

Актерский состав:

Крис Пратт – Капитан Джек Спарроу.

Зои Салдана – Лейла.

Дейв Батиста – Громила.

Новый проект Ганна покорил сердца любителей космического юмора. Эта комедийная приключенческая лента рассказывает о группе космических пиратов, которые случайно становятся героями галактики. Космический корабль «Несокрушимость» оказывается в центре межгалактического конфликта, когда команда пиратов получает задание спасти галактику от инопланетного вторжения. По ходу они обнаруживают тайну, которая изменяет их понимание миссии.

« М н е х о т е л о с ь с о з д а т ь ч т о - т о л е г к о е и в е с е л о е , ч т о п о з в о л и т о т в л е ч ь с я о т п о в с е д н е в н о й р у т и н ы . Э т о т ф и л ь м н а п о л н е н ю м о р и с т и ч е с к и м и м о м е н т а м и , к о т о р ы е н а в е р н я к а п о д н и м у т н а с т р о е н и е » , – п р о к о м м е н т и р о в а л Г а н н .

Кассовый сбор составил 100 миллионов долларов.

«Король Артур: Возвращение легенды»

Режиссер: Гай Ричи.

Дата выхода: 28 января 2025-го.

Жанр: фэнтези, приключение.

Актерский состав:

Чарли Ханнэм – Король Артур.

Астрид Берже-Фрисби – Гвиневра.

Джуд Лоу – Мерлин.

Ричи вновь обратился к теме короля Артура, представив зрителям новое видение знаменитой легенды. Этот фильм сочетает в себе элементы фэнтези, приключений и драмы, создавая атмосферу средневекового мира. Король Артур вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть волшебство Камелота, которое было украдено злодеем Мерлином. На своем пути герои встречают различные препятствия и тайны, которые проверяют их силу духа и дружбы.

« Н а ш ф и л ь м о т о м , к а к в а ж н о п о м н и т ь о с в о и х к о р н я х и ц е н и т ь т р а д и ц и и . Э т о п у т е ш е с т в и е с к в о з ь в р е м е н а , п о л н ы е и с п ы т а н и й , к о т о р ы е ф о р м и р у ю т х а р а к т е р н а ш е г о г л а в н о г о г е р о я » , – о т м е т и л Р и ч и .

Кассовый сбор составил 150 милллионов долларов.

Ранее стало известно, что в Пермском крае покажут фильм к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. В честь юбилея проведут большое количество интересных мероприятий в Березниках и Соликамске.