Кино — это отличная возможность прожить впечатляющие истории, которые в реальной жизни могут быть тебе недоступны. Оно позволяет стать свидетелями героических побед, трагических поражений, волнующих открытий, гениальных решений персонажей, в которых часто можно узнать нас самих. Вне зависимости от того, в какой мир ты попадаешь, каждая история рассказывает что-то важное. Сегодня тебе на выбор сразу несколько таких киноработ, которые точно натолкнут тебя на размышления.

«Бестселлер» (Best Sellers), 2020

Комедийная драма от британского режиссера Лины Росслер.

Люси Стэнбридж (Обри Плаза) получает по наследству издательский бизнес, но он оказывается на грани закрытия. Стремясь спасти свою компанию от банкротства, Люси случайно узнает, что некогда популярный писатель Харрис Шоу (Майкл Кейн) задолжал издательству одну книгу. По условиям контракта при отказе от редактуры он обязан провести тур. Девушка хватается за эту идею, но сложность заключается в том, что Шоу — эксцентричный и остроумный старик, который много пьет, матерится и совсем не собирается рекламировать свои книги.

Темы, исследуемые в «Бестселлере», заставляют задуматься о значимости творчества, способного пережить автора, и ценности взаимоотношений, которые преодолевают практически любые возникшие преграды. Игра Майкла Кейна добавляет фильму особое очарование — он мастерски воплощает на экране образ уставшего от мира, но все еще полного внутренней энергии старика. Лине Росслер удалось создать теплую и временами трогательную историю, которую особенно оценят любители литературы и те, кто любит сочетание жанров комедии и драмы.

«Похищение» (Secuestro), 2015

Детективный триллер от испанского режиссера Мары Таргароны («Фотограф из Маутхаузена», «Другие: Проклятие кукушки»).

Патрисия де Лукас (Бланка Портильо) — успешный адвокат, сына которой полиция находит на лесной дороге. Виктор (Марк Доменек), испуганный и дезориентированный, спустя некоторое время рассказывает матери историю о том, как был похищен неизвестным около школы. После того как со слов мальчика был составлен фоторобот, а СМИ освещена данная ситуация в газетах и на телевидении, подозреваемого задерживают, но отпускают за недостаточностью улик. Тогда женщина решает взять правосудие в свои руки.

Этот испанский триллер удерживает в постоянном напряжении от начала до конца. Режиссер создает мрачную и реалистичную историю о похищении, которая затрагивает серьезные вопросы морали, правосудия и крепости семейных уз. Постепенно фильм закручивается в лабиринт запутанных отношений, и тебе предстоит разобраться, кто жертва, а кто преступник. Сценарий умело балансирует между несколькими линиями повествования, создавая атмосферу недоверия и постоянного ожидания опасности. Резюмируем: отличный образец жанра, который точно тебя удивит, с приятным мрачным визуальным рядом и мастерски прописанным сценарием.

«Теорема Зеро» (The Zero Theorem), 2013

Фантастический фильм в поджанре киберпанк от британского режиссера Терри Гиллиама («Бразилия», «12 обезьян»).

Коэн Лэт (Кристоф Вальц) — одинокий компьютерный гений, который отчаянно ждет телефонного звонка, уверенный, что этот звонок раскроет ему смысл его жизни. Сюжет разворачивается вокруг его работы над теоремой Зеро — проектом, который ставит перед собой цель доказать, что вселенная произошла из-за ошибки, а значит, вся человеческая жизнь лишена смысла.

Мир фильма — яркий и технологический, наполненный странными и колоритными персонажами. Терри Гиллиам искусно балансирует между фантастикой и реальностью, переплетая абсурд и серьезность, в лучших традициях творчества режиссера. Картина не для широкого зрителя — ее многослойность и интеллектуальная насыщенность требуют особого подхода. Если ты готов вместе с персонажами фильма исследовать экзистенциальные вопросы, проблемы личной идентичности и технологической зависимости, то ты как раз попадаешь в целевую аудиторию этого кино.

«Особо тяжкое преступление» (Felony), 2013

Криминальный триллер от австралийского режиссера Мэтью Сэвилла («Шум», «К востоку от всего»).

Сюжет начинает разворачиваться с момента, когда детектив Малкольм Туи (Джоэл Эдгертон), находясь под воздействием алкоголя после успешного завершения громкого дела, попадает в аварию, сбивая человека. Испугавшись последствий, герой решает скрыть правду о случившемся, перекладывая вину на несчастный случай. Это решение становится отправной точкой болезненного внутреннего конфликта. Метаясь между чувством вины и страхом потери карьеры, Малкольм понимает, что его жизнь стремительно рушится.

Картина представляет собой напряженную драму, которая строится на нелицеприятном факте: порядочные люди из-за одного неправильного решения могут столкнуться с чудовищными последствиями. Фильм поднимает вопросы о честности, справедливости и личной ответственности, умело захватывает внимание зрителя и заставляет думать о том, как бы он поступил на месте героя. Сценарий акцентирует внимание на внутренней борьбе персонажа Джоэла Эдгертона, и это не дает однозначно полюбить или возненавидеть его. В общем, если тебе нравятся фильмы, исследующие человеческую природу, и ты готов думать и задаваться порой не самыми приятными вопросами во время просмотра, то эта картина как раз для тебя.

«Грязные делишки» (Dirty Deeds), 2002

Криминальная комедия от австралийского режиссера Дэвида Цезара («Садовник», «Потерянные: Книга теней»).

Действие фильма разворачивается в 1970-х годах в Австралии. Сюжет вращается вокруг Барри Райана (Брайан Браун) — харизматичного и изворотливого мафиози, который держит под своим руководством местный игорный бизнес. Барри — человек, привыкший идти по жизни по своим правилам, но его спокойное существование нарушается, когда американские гангстеры решают взять его бизнес под свой контроль. Они не подозревают, что столкнутся с серьезным сопротивлением не только со стороны Барри, но и от его сообщников, в число которых входит целая сеть австралийских криминальных элементов, включая продажных полицейских и политиков.

В «Грязных делишках» тесно переплетаются элементы криминального триллера и черной комедии. Картина блестяще отображает австралийскую действительность 1970-х годов, дополняя происходящее на экране юмором и иронией. Актерский состав фильма помогает сделать повествование захватывающим: Тони Коллетт, Брайан Браун, Джон Гудмен, Сэм Нил и Сэм Уортингтон предстают в ярких и запоминающихся образах. Картина не старается быть моральной притчей или серьезно изучить преступный мир Австралии тех годов. Вместо этого зрителю предлагается увлекательное, динамичное зрелище с неожиданными поворотами сюжета и колоритными персонажами.