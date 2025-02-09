Гендиректор «Союзмультфильма» рассказал о современной анимации

Говорим о современной анимации с гендиректором "Союзмультфильма"
В интервью "Омск Здесь" продюсер и генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев поделится секретами работы в индустрии анимации и расскажет об особенностях создания мультфильмов.
- Борис Александрович, скажите, что вообще важно в детской анимации?
- Анимация бывает не только детской, но если говорить именно о ней, то, конечно, нам важно, чтобы детям нравилось. И когда мы выбираем, какие проекты запускать, какие нет и как их делать, мы всегда ориентируемся на то, чтобы быть понятыми ребёнком конкретного возраста. Дети очень быстро развиваются, и на каждый возраст студии предлагают разный контент, чтобы он подходил именно для этого возраста, отвечал на те вопросы детей, которые в этом возрасте их волнуют. И да, мы говорим с ними на том языке, на котором мы будем им понятны. Сценаристы слушают, какие темы предлагают психологи, или психологи читают сценарий, говорят: в таком возрасте дети этого не поймут, пока рановато, давайте как-то проскочим эту тему. Родителям какой-то контент кажется слишком заумным, а какой-то, наоборот, слишком простым, потому что мы ориентируемся не на абстрактное понятие ребёнка, а на определённые группы детей. Мы понимаем, что в нормальных условиях родитель является соучастником детского выбора в смотрении [анимационного] кино, поэтому мы в том числе стараемся сделать так, чтобы взрослые тоже поняли, что же мы ребёнку предлагаем. Это не значит, что родителю будет тоже интересно смотреть это кино. Но он должен точно понимать, что он своему ребёнку сейчас включил.
- С чего начинается работа над проектом?
- Я думаю, что механика рождения любого творческого произведения, в общем-то, одинаковая. Это гигантская воронка идей от разных людей, которые приходят на студию или уже работают на ней и приносят редакторам свои идеи. Всё начинается со сценарной заявки. Это ещё не законченный сценарий - нет смысла сразу писать все серии, если это сериал, или, если это полный метр, все 90-100 страниц текста. Сначала должна быть понятна суть, что называется, синопсис - несколько страниц, на которых изложено смысловое содержание произведения, кто персонажи, что с ними происходит, на чём строится конфликт, ради чего всё это задумывалось, ради какой сверхидеи мы потом будем всё это снимать. На уровне этой заявки продюсеры могут проанализировать: это кино для широкой аудитории или для узкой, для какой конкретно, как эту идею можно технологически реализовать. В нашем случае мы говорим не просто про литературные произведения, мы говорим про экранизацию текста. Поэтому на самом деле окончательное решение можно принять, только когда вы ещё увидите эскизы. Профессиональные группы сразу приходят с комплектом материалов, где есть и описание сюжетики, и эскизы персонажей, мест действия. Иногда есть даже тестовые фрагменты анимации, потому что она по стилю тоже бывает совершенно разной. И пока вы всё это не увидели, вы как продюсер до конца не можете гарантировать, что все друг друга правильно поняли, что проект действительно по уровню сложности такой, а не какой-то инаковый и т. д. Это очень длинный процесс.
- Все ли проекты мультфильмов доходят до реализации?
- Ну, во-первых, вот эта самая воронка в любой непредсказуемый момент может дать положительный или отрицательный результат. Потом вы начинаете глубинную разработку проекта - писать полноценный сценарий, от эскизов переходить к полноценной художественной разработке, а там ещё и работа со звуком, и кастинг актёров по голосам… Много процессов, уже достаточно много людей занято. Всё равно, наверное, процентов 70-80 работы, которая проделывается на этапе разработки, уходит в мусорную корзину. Мы всё режем, запускаем кино без гарантии того, что кому-то - хотя бы на уровне интереса - интересно показать это кино. То есть мы не снимаем кино в пустоту. Это бессмысленно. Слишком много усилий мы на это тратим, чтобы всё легло в стол.
- Чьими руками создаются мультипликационные фильмы?
- Кино - это всё равно субъективный вид творчества. Поэтому, даже если всё хорошо задокументировано и уже встало на рельсы, меркой качества всё равно являются конкретные люди с их вкусами. И у нас есть деление на два звена. Это так называемые постановщики, то есть те люди, чья планка качества является планкой качества проекта. И желательно, чтобы они не менялись, иначе у вас неизбежно качественные характеристики изменятся. Может, даже в лучшую сторону, но они изменятся по ходу проекта, и это вызовет диссонанс. Иногда это происходит, как раз когда мы чувствуем, что что-то не срабатывает, тогда да - приходится менять кого-то из постановщиков, и это, скорее, означает, что случился кризис. И есть звено исполнительское - цеха. На самом деле это 90 % сотрудников, которые работают на проекте. Естественно, от их рук, от того, как они умеют конкретно выполнять те или иные творческие операции, зависит, удержится или не удержится планка качества. Но это цеха, и там как раз текучка кадров существует. Но чем коллектив стабильней, тем это лучше для любого проекта.
- Для какого зрителя создать продукт труднее всего?
- Во-первых, сами аниматоры любят оставлять в фильмах то, что называется пасхалками. То есть как раз вот эти скрытые детальки для уже опытных зрителей и, возможно, как раз не для детей, а для родителей, чтобы им тоже было интересно. Во-вторых, существует ещё такая часть кино, которой мы все или занимаемся, или, по крайней мере, мечтаем заниматься, - семейное кино. То есть фильм, который будет искренне интересен и детям, и родителям, который родителям не стыдно посмотреть с детьми, а детям - с родителями. Это очень сложный жанр, потому что он означает, что вам нужно прописать сюжетные линии и придмать персонажей на каждый возраст зрителей одновременно. Это сложно с точки зрения сценария. Это повышает требования к изобразительному и звуковому решению фильма. И вот тут, кстати, большой вопрос, кто будет требовательнее: дети или взрослые. Но это то направление, куда как раз "Союзмультфильм" развивается. И это мы считаем своей амбицией - научиться делать семейное кино.
- На что ориентированы и чем вдохновляются современные режиссёры?
- Во-первых, для "Союзмультфильма" важно быть актуальным для сегодняшнего зрителя. Поэтому просто продолжать традицию невозможно. Мы не можем делать кино в стиле ретро: его никто не увидит, никто не будет его смотреть. Во-вторых, если мы возьмём историю и традицию "Союзмультфильма", мы увидим, что это студия, которая как раз была всегда открыта для того, чтобы черпать вдохновение не только из российской традиционной культуры, но и из зарубежной. "Снежная королева", "Золотая антилопа" - зарубежные сказки, и это всё классика [отечественной мультипликации]. Мастера "Союзмультфильма" всегда умели интерпретировать чужой материал так, чтобы он становился союзмультфильмовским и впоследствии ассоциировался с традицией российской культуры. В этом сила любого творца. Но черпать вдохновение можно откуда угодно.Мы, естественно, изучаем опыт зарубежных коллег, и нам очень важен этот феномен, когда практически любой подросток в какое-то время должен переболеть азиатской культурой. И я вижу в этом то, что наши коллеги из восточных стран научились вести диалог со старшими подростками. Это как раз то, что мы хуже всего пока умеем делать в России. И дело в данном случае не столько в эстетике, сколько в тематике. Мы пока не умеем так говорить на темы, которые интересны этой аудитории. Стилистика в данном случае является уже подкрепляющим фактором. И когда подростки начинают копировать паттерны из азиатской культуры, то тем самым они просто демонстрируют, что им оказался близким диалог с авторами этих фильмов. Мы видим, что всё равно с возрастом это проходит. Это нормально, потому что дальше ты переключаешься на следующую возрастную группу контента, ты вышел из этой, и всё. И у тебя поменялись кумиры, у тебя поменялось эстетическое поле, в котором ты существуешь, ничего страшного. Благодаря в том числе этой увлечённости в старших классах азиатской анимацией ребята потом приходят поступать на анимационные факультеты в колледжи и вузы нашей страны. То есть в определённый момент времени это даёт нам как профессионалам позитивный эффект. Но дальше мы занимаемся тем, что несколько лет тратим на то, чтобы ребятам показать, что на самом деле культура анимации, конечно, гораздо шире, чем только эстетика аниме.