Гендиректор «Союзмультфильма» рассказал о современной анимации

В интервью "Омск Здесь" продюсер и генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев поделится секретами работы в индустрии анимации и расскажет об особенностях создания мультфильмов.

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- Борис Александрович, скажите, что вообще важно в детской анимации?

- А н и м а ц и я б ы в а е т н е т о л ь к о д е т с к о й , н о е с л и г о в о р и т ь и м е н н о о н е й , т о , к о н е ч н о , н а м в а ж н о , ч т о б ы д е т я м н р а в и л о с ь . И к о г д а м ы в ы б и р а е м , к а к и е п р о е к т ы з а п у с к а т ь , к а к и е н е т и к а к и х д е л а т ь , м ы в с е г д а о р и е н т и р у е м с я н а т о , ч т о б ы б ы т ь п о н я т ы м и р е б ё н к о м к о н к р е т н о г о в о з р а с т а . Д е т и о ч е н ь б ы с т р о р а з в и в а ю т с я , и н а к а ж д ы й в о з р а с т с т у д и и п р е д л а г а ю т р а з н ы й к о н т е н т , ч т о б ы о н п о д х о д и л и м е н н о д л я э т о г о в о з р а с т а , о т в е ч а л н а т е в о п р о с ы д е т е й , к о т о р ы е в э т о м в о з р а с т е и х в о л н у ю т . И д а , м ы г о в о р и м с н и м и н а т о м я з ы к е , н а к о т о р о м м ы б у д е м и м п о н я т н ы . С ц е н а р и с т ы с л у ш а ю т , к а к и е т е м ы п р е д л а г а ю т п с и х о л о г и , и л и п с и х о л о г и ч и т а ю т с ц е н а р и й , г о в о р я т : в т а к о м в о з р а с т е д е т и э т о г о н е п о й м у т , п о к а р а н о в а т о , д а в а й т е к а к - т о п р о с к о ч и м э т у т е м у . Р о д и т е л я м к а к о й - т о к о н т е н т к а ж е т с я с л и ш к о м з а у м н ы м , а к а к о й - т о , н а о б о р о т , с л и ш к о м п р о с т ы м , п о т о м у ч т о м ы о р и е н т и р у е м с я н е н а а б с т р а к т н о е п о н я т и е р е б ё н к а , а н а о п р е д е л ё н н ы е г р у п п ы д е т е й . М ы п о н и м а е м , ч т о в н о р м а л ь н ы х у с л о в и я х р о д и т е л ь я в л я е т с я с о у ч а с т н и к о м д е т с к о г о в ы б о р а в с м о т р е н и и [ а н и м а ц и о н н о г о ] к и н о , п о э т о м у м ы в т о м ч и с л е с т а р а е м с я с д е л а т ь т а к , ч т о б ы в з р о с л ы е т о ж е п о н я л и , ч т о ж е м ы р е б ё н к у п р е д л а г а е м . Э т о н е з н а ч и т , ч т о р о д и т е л ю б у д е т т о ж е и н т е р е с н о с м о т р е т ь э т о к и н о . Н о о н д о л ж е н т о ч н о п о н и м а т ь , ч т о о н с в о е м у р е б ё н к у с е й ч а с в к л ю ч и л .

- С чего начинается работа над проектом?

- Я д у м а ю , ч т о м е х а н и к а р о ж д е н и я л ю б о г о т в о р ч е с к о г о п р о и з в е д е н и я , в о б щ е м - т о , о д и н а к о в а я . Э т о г и г а н т с к а я в о р о н к а и д е й о т р а з н ы х л ю д е й , к о т о р ы е п р и х о д я т н а с т у д и ю и л и у ж е р а б о т а ю т н а н е й и п р и н о с я т р е д а к т о р а м с в о и и д е и . В с ё н а ч и н а е т с я с о с ц е н а р н о й з а я в к и . Э т о е щ ё н е з а к о н ч е н н ы й с ц е н а р и й - н е т с м ы с л а с р а з у п и с а т ь в с е с е р и и , е с л и э т о с е р и а л , и л и , е с л и э т о п о л н ы й м е т р , в с е 9 0 - 1 0 0 с т р а н и ц т е к с т а . С н а ч а л а д о л ж н а б ы т ь п о н я т н а с у т ь , ч т о н а з ы в а е т с я , с и н о п с и с - н е с к о л ь к о с т р а н и ц , н а к о т о р ы х и з л о ж е н о с м ы с л о в о е с о д е р ж а н и е п р о и з в е д е н и я , к т о п е р с о н а ж и , ч т о с н и м и п р о и с х о д и т , н а ч ё м с т р о и т с я к о н ф л и к т , р а д и ч е г о в с ё э т о з а д у м ы в а л о с ь , р а д и к а к о й с в е р х и д е и м ы п о т о м б у д е м в с ё э т о с н и м а т ь . Н а у р о в н е э т о й з а я в к и п р о д ю с е р ы м о г у т п р о а н а л и з и р о в а т ь : э т о к и н о д л я ш и р о к о й а у д и т о р и и и л и д л я у з к о й , д л я к а к о й к о н к р е т н о , к а к э т у и д е ю м о ж н о т е х н о л о г и ч е с к и р е а л и з о в а т ь . В н а ш е м с л у ч а е м ы г о в о р и м н е п р о с т о п р о л и т е р а т у р н ы е п р о и з в е д е н и я , м ы г о в о р и м п р о э к р а н и з а ц и ю т е к с т а . П о э т о м у н а с а м о м д е л е о к о н ч а т е л ь н о е р е ш е н и е м о ж н о п р и н я т ь , т о л ь к о к о г д а в ы е щ ё у в и д и т е э с к и з ы . П р о ф е с с и о н а л ь н ы е г р у п п ы с р а з у п р и х о д я т с к о м п л е к т о м м а т е р и а л о в , г д е е с т ь и о п и с а н и е с ю ж е т и к и , и э с к и з ы п е р с о н а ж е й , м е с т д е й с т в и я . И н о г д а е с т ь д а ж е т е с т о в ы е ф р а г м е н т ы а н и м а ц и и , п о т о м у ч т о о н а п о с т и л ю т о ж е б ы в а е т с о в е р ш е н н о р а з н о й . И п о к а в ы в с ё э т о н е у в и д е л и , в ы к а к п р о д ю с е р д о к о н ц а н е м о ж е т е г а р а н т и р о в а т ь , ч т о в с е д р у г д р у г а п р а в и л ь н о п о н я л и , ч т о п р о е к т д е й с т в и т е л ь н о п о у р о в н ю с л о ж н о с т и т а к о й , а н е к а к о й - т о и н а к о в ы й и т . д . Э т о о ч е н ь д л и н н ы й п р о ц е с с .

- Все ли проекты мультфильмов доходят до реализации?

- Н у , в о - п е р в ы х , в о т э т а с а м а я в о р о н к а в л ю б о й н е п р е д с к а з у е м ы й м о м е н т м о ж е т д а т ь п о л о ж и т е л ь н ы й и л и о т р и ц а т е л ь н ы й р е з у л ь т а т . П о т о м в ы н а ч и н а е т е г л у б и н н у ю р а з р а б о т к у п р о е к т а - п и с а т ь п о л н о ц е н н ы й с ц е н а р и й , о т э с к и з о в п е р е х о д и т ь к п о л н о ц е н н о й х у д о ж е с т в е н н о й р а з р а б о т к е , а т а м е щ ё и р а б о т а с о з в у к о м , и к а с т и н г а к т ё р о в п о г о л о с а м … М н о г о п р о ц е с с о в , у ж е д о с т а т о ч н о м н о г о л ю д е й з а н я т о . В с ё р а в н о , н а в е р н о е , п р о ц е н т о в 7 0 - 8 0 р а б о т ы , к о т о р а я п р о д е л ы в а е т с я н а э т а п е р а з р а б о т к и , у х о д и т в м у с о р н у ю к о р з и н у . М ы в с ё р е ж е м , з а п у с к а е м к и н о б е з г а р а н т и и т о г о , ч т о к о м у - т о - х о т я б ы н а у р о в н е и н т е р е с а - и н т е р е с н о п о к а з а т ь э т о к и н о . Т о е с т ь м ы н е с н и м а е м к и н о в п у с т о т у . Э т о б е с с м ы с л е н н о . С л и ш к о м м н о г о у с и л и й м ы н а э т о т р а т и м , ч т о б ы в с ё л е г л о в с т о л .

- Чьими руками создаются мультипликационные фильмы?

- К и н о - э т о в с ё р а в н о с у б ъ е к т и в н ы й в и д т в о р ч е с т в а . П о э т о м у , д а ж е е с л и в с ё х о р о ш о з а д о к у м е н т и р о в а н о и у ж е в с т а л о н а р е л ь с ы , м е р к о й к а ч е с т в а в с ё р а в н о я в л я ю т с я к о н к р е т н ы е л ю д и с и х в к у с а м и . И у н а с е с т ь д е л е н и е н а д в а з в е н а . Э т о т а к н а з ы в а е м ы е п о с т а н о в щ и к и , т о е с т ь т е л ю д и , ч ь я п л а н к а к а ч е с т в а я в л я е т с я п л а н к о й к а ч е с т в а п р о е к т а . И ж е л а т е л ь н о , ч т о б ы о н и н е м е н я л и с ь , и н а ч е у в а с н е и з б е ж н о к а ч е с т в е н н ы е х а р а к т е р и с т и к и и з м е н я т с я . М о ж е т , д а ж е в л у ч ш у ю с т о р о н у , н о о н и и з м е н я т с я п о х о д у п р о е к т а , и э т о в ы з о в е т д и с с о н а н с . И н о г д а э т о п р о и с х о д и т , к а к р а з к о г д а м ы ч у в с т в у е м , ч т о ч т о - т о н е с р а б а т ы в а е т , т о г д а д а - п р и х о д и т с я м е н я т ь к о г о - т о и з п о с т а н о в щ и к о в , и э т о , с к о р е е , о з н а ч а е т , ч т о с л у ч и л с я к р и з и с . И е с т ь з в е н о и с п о л н и т е л ь с к о е - ц е х а . Н а с а м о м д е л е э т о 9 0 % с о т р у д н и к о в , к о т о р ы е р а б о т а ю т н а п р о е к т е . Е с т е с т в е н н о , о т и х р у к , о т т о г о , к а к о н и у м е ю т к о н к р е т н о в ы п о л н я т ь т е и л и и н ы е т в о р ч е с к и е о п е р а ц и и , з а в и с и т , у д е р ж и т с я и л и н е у д е р ж и т с я п л а н к а к а ч е с т в а . Н о э т о ц е х а , и т а м к а к р а з т е к у ч к а к а д р о в с у щ е с т в у е т . Н о ч е м к о л л е к т и в с т а б и л ь н е й , т е м э т о л у ч ш е д л я л ю б о г о п р о е к т а .

- Для какого зрителя создать продукт труднее всего?

- В о - п е р в ы х , с а м и а н и м а т о р ы л ю б я т о с т а в л я т ь в ф и л ь м а х т о , ч т о н а з ы в а е т с я п а с х а л к а м и . Т о е с т ь к а к р а з в о т э т и с к р ы т ы е д е т а л ь к и д л я у ж е о п ы т н ы х з р и т е л е й и , в о з м о ж н о , к а к р а з н е д л я д е т е й , а д л я р о д и т е л е й , ч т о б ы и м т о ж е б ы л о и н т е р е с н о . В о - в т о р ы х , с у щ е с т в у е т е щ ё т а к а я ч а с т ь к и н о , к о т о р о й м ы в с е и л и з а н и м а е м с я , и л и , п о к р а й н е й м е р е , м е ч т а е м з а н и м а т ь с я , - с е м е й н о е к и н о . Т о е с т ь ф и л ь м , к о т о р ы й б у д е т и с к р е н н е и н т е р е с е н и д е т я м , и р о д и т е л я м , к о т о р ы й р о д и т е л я м н е с т ы д н о п о с м о т р е т ь с д е т ь м и , а д е т я м - с р о д и т е л я м и . Э т о о ч е н ь с л о ж н ы й ж а н р , п о т о м у ч т о о н о з н а ч а е т , ч т о в а м н у ж н о п р о п и с а т ь с ю ж е т н ы е л и н и и и п р и д м а т ь п е р с о н а ж е й н а к а ж д ы й в о з р а с т з р и т е л е й о д н о в р е м е н н о . Э т о с л о ж н о с т о ч к и з р е н и я с ц е н а р и я . Э т о п о в ы ш а е т т р е б о в а н и я к и з о б р а з и т е л ь н о м у и з в у к о в о м у р е ш е н и ю ф и л ь м а . И в о т т у т , к с т а т и , б о л ь ш о й в о п р о с , к т о б у д е т т р е б о в а т е л ь н е е : д е т и и л и в з р о с л ы е . Н о э т о т о н а п р а в л е н и е , к у д а к а к р а з " С о ю з м у л ь т ф и л ь м " р а з в и в а е т с я . И э т о м ы с ч и т а е м с в о е й а м б и ц и е й - н а у ч и т ь с я д е л а т ь с е м е й н о е к и н о .

- На что ориентированы и чем вдохновляются современные режиссёры?