The Times: фильм о Принсе не выйдет из-за протеста наследников

Документальный фильм "Поместье Принса" о музыканте не выйдет на экраны из-за недовольства его наследников тем, что авторы девятичасовой ленты раздувают сенсацию вокруг некоторых этапов жизни певца. Об этом сообщила газета The Times.

Фильм о Принсе не выйдет из-за протеста наследников
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Эзра Эдельман, получивший премию "Оскар" за лучший документальный фильм O. J.: Made in America (2016), работал над лентой о гитаристе-виртуозе в течение пяти лет по заказу стримингового сервиса Netflix. Были использованы ранее не публиковавшиеся архивные материалы и более 70 интервью, включая некоторые, которые грозили нанести удар по репутации Принса. Миллионы долларов были потрачены за доступ кинематографистов к архиву звезды, однако фильм был запрещен к показу, поскольку наследники сочли его "недостаточно позитивным". В фильме уделяется много внимания его непростым отношениям с родителями, любовным связям и смерти его сына, о которой он не рассказывал долгие годы.

На специальной церемонии 1 февраля, когда Принс был удостоен "Грэмми" за выдающиеся достижения, юрист, продюсер и публицист Лонделл Макмиллан, один из распорядителей имущества, заявил, что "не будет никаких непристойных документальных фильмов". "Мы перевернули страницу" и постараемся "правильно осветить жизнь Принса", отметил он.

Теперь наследники и Netflix, согласно их заявлению, собираются снять новый документальный фильм. В серии сообщений по этому поводу в социальных сетях Макмиллан сказал, что у Принса "были человеческие недостатки, как и у всех нас, но он был великим человеком <...> и он помог многим людям, включая меня. Ложные и необоснованные слухи не будут в центре внимания "окончательного" документального фильма о Принсе!".

Ранее был отложен до октября выход на экраны биографического фильма о певце Майкле Джексоне - Michael. Это связано с необходимостью, по данным The Times, переснять ряд сцен из-за появления в ленте одного из лиц, обвинявших артиста в "неподобающем поведении" по отношению к детям.

Принс Роджерс Нельсон (1958 - 2016) - автор песен, певец, композитор, продюсер, актер, режиссер, родился и вырос в Миннеаполисе в семье афроамериканцев. По всему миру продано более 100 млн копий его альбомов. Он лауреат семи премий "Грэмми", а также кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус". В 2004 году имя Принса было внесено в Зал славы рок-н-ролла, в 2006-м - в Зал славы музыки Великобритании, а в 2016-м - в Зал славы ритм-н-блюза.

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