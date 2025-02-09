Фильм о Принсе не выйдет из-за протеста наследников

Документальный фильм "Поместье Принса" о музыканте не выйдет на экраны из-за недовольства его наследников тем, что авторы девятичасовой ленты раздувают сенсацию вокруг некоторых этапов жизни певца. Об этом сообщила газета The Times.

Эзра Эдельман, получивший премию "Оскар" за лучший документальный фильм O. J.: Made in America (2016), работал над лентой о гитаристе-виртуозе в течение пяти лет по заказу стримингового сервиса Netflix. Были использованы ранее не публиковавшиеся архивные материалы и более 70 интервью, включая некоторые, которые грозили нанести удар по репутации Принса. Миллионы долларов были потрачены за доступ кинематографистов к архиву звезды, однако фильм был запрещен к показу, поскольку наследники сочли его "недостаточно позитивным". В фильме уделяется много внимания его непростым отношениям с родителями, любовным связям и смерти его сына, о которой он не рассказывал долгие годы.

На специальной церемонии 1 февраля, когда Принс был удостоен "Грэмми" за выдающиеся достижения, юрист, продюсер и публицист Лонделл Макмиллан, один из распорядителей имущества, заявил, что "не будет никаких непристойных документальных фильмов". "Мы перевернули страницу" и постараемся "правильно осветить жизнь Принса", отметил он.

Теперь наследники и Netflix, согласно их заявлению, собираются снять новый документальный фильм. В серии сообщений по этому поводу в социальных сетях Макмиллан сказал, что у Принса "были человеческие недостатки, как и у всех нас, но он был великим человеком <...> и он помог многим людям, включая меня. Ложные и необоснованные слухи не будут в центре внимания "окончательного" документального фильма о Принсе!".

Ранее был отложен до октября выход на экраны биографического фильма о певце Майкле Джексоне - Michael. Это связано с необходимостью, по данным The Times, переснять ряд сцен из-за появления в ленте одного из лиц, обвинявших артиста в "неподобающем поведении" по отношению к детям.

Принс Роджерс Нельсон (1958 - 2016) - автор песен, певец, композитор, продюсер, актер, режиссер, родился и вырос в Миннеаполисе в семье афроамериканцев. По всему миру продано более 100 млн копий его альбомов. Он лауреат семи премий "Грэмми", а также кинопремий "Оскар" и "Золотой глобус". В 2004 году имя Принса было внесено в Зал славы рок-н-ролла, в 2006-м - в Зал славы музыки Великобритании, а в 2016-м - в Зал славы ритм-н-блюза.