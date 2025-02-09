Два фильма впервые в истории получили главную награду испанской премии "Гойя"

Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась сразу двум фильмам - драме "47" (El 47) режиссера Марселя Баррены и триллеру "Внедрившаяся" (La infiltrada) Аранчи Эчеваррии. Об этом сообщается на сайте премии.

Уточняется, что "впервые в истории премии "Гойя" была ничья и два фильма получили главную награду". Звания лучшего актера был удостоен Эдуард Фернандес, лучшей актрисы - Каролина Юсте. Исаки Лакуэста и Пол Родригес получили премию за лучшую режиссуру. Награда в категории "Лучший европейский фильм" досталось мюзиклу "Эмилия Перес" (Emilia P rez) французского режиссера Жака Одиара.

Национальная кинопремия "Гойя" названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828). Она вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.

В 2024 году премию в категории "Лучший фильм" получила лента "Общество снега" (La sociedad de la nieve) режиссера Хуана Антонио Байоны.