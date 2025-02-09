Режиссер Лунгин рассказал о создании фильма, посвященного Петру Мамонову

Народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин ведет работу над картиной о своем друге — основателе группы "Звуки Му", поэте и актере Петре Мамонове. Съемки документального фильма находятся в процессе и продлятся около года. Эпизоды будут сняты в Москве, Суздале, где снималась драма "Царь", и в Кеми, где снимался "Остров".

" О к о н ч а т е л ь н ы м н а з в а н и е м ф и л ь м а с т а н е т " Ч е т ы р е ж и з н и П е т р а М а м о н о в а " , — р а с с к а з а л Т А С С р е ж и с с е р Павел Лунгин. — Я считаю, он прожил именно четыре жизни — хулигана, рок-звезды, актера и отшельника, старца. И в своей кинокартине я попытаюсь отследить эти четыре этапа, как он переходил из одного периода в другой".

Процесс в разгаре

Создатели фильма пока находятся в процессе набора интервью.

" М ы с о б и р а е м в ы с к а з ы в а н и я л ю д е й , т а к к а к п р о П е т ю М а м о н о в а в р о д е б ы с л ы ш а л и в с е , н о м а л о к т о з н а л е г о п о - н а с т о я щ е м у , в о с о б е н н о с т и е г о р а з н ы е с т о р о н ы л и ч н о с т и и ж и з н и . П о к а м ы с о б и р а е м с в и д е т е л ь с т в а " , — г о в о р и т р е ж и с с е р .

Один из эпизодов документального фильма снимали в квартире самого Павла Лунгина на Арбате. В ней проходила запись интервью с режиссером Сергеем Лобаном, автором работ "Пыль" и "Шапито-шоу".

" О н о ч е н ь и н т е р е с н ы й ч е л о в е к , д р у ж и л и о б щ а л с я с М а м о н о в ы м , ч у в с т в о в а л и з н а л е г о и з н у т р и " , — у б е ж д е н Лунгин.

Режиссер рассказал ТАСС, что для документального фильма будет использовано много материалов и интервью Петра Мамонова, в том числе задействуют эпизоды из картин самого Лунгина. "Есть отрывки из "Такси-блюз", "Царя", "Острова" и других известных фильмов, где Петя засиял и показал свою удивительную неординарную личность", — подчеркивает Лунгин.

Помощь близких

Родственники и друзья Петра Мамонова также помогают в создании фильма.

" М ы о ч е н ь б л и з к о р а б о т а е м с е г о в д о в о й О л ь г о й И в а н о в н о й . Э т о б ы л ч е л о в е к , к о т о р ы й П е т е в о в с е м п о м о г а л . О н а б ы л а е г о п р о д ю с е р о м и о р г а н и з о в ы в а л а е г о к о н ц е р т ы . Д у м а ю , м о ж н о с к а з а т ь , ч т о н и к т о н е з н а л е г о т а к , к а к о н а " , — у б е ж д е н р е ж и с с е р .

Лунгин также выразил надежду на участие всех близких и знакомых Петра Мамонова в съемках документального фильма, в том числе его сводного брата Алексея Бортничука, который играл с ним в одной группе.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, каким Петр Мамонов запомнился самому режиссеру, Лунгин сказал, что из него всегда исходил сильный дух, а "его добрые глаза всегда светились".

О Петре Мамонове

Петр Мамонов известен в первую очередь как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу "Звуки Му", также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му".

Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино: сыграл в фильмах "Игла" (1988), "Нога" (1991), "Время печали еще не пришло" (1995), "Игла Remix" (2010) и других. Он сыграл и в нескольких картинах Лунгина — "Такси-блюз" (1990), "Остров" (2006) и "Царь" (2009). Драма "Остров" с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями "Золотой орел" и "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа". С большим успехом шли спектакли Мамонова "Лысый брюнет", "Есть ли жизнь на Марсе", "Шоколадный Пушкин" и другие. Петр Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.