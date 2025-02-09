Режиссер Лунгин рассказал о создании фильма, посвященного Петру Мамонову

"Четыре жизни Петра Мамонова": как проходят съемки документального фильма об артисте
Народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин ведет работу над картиной о своем друге — основателе группы "Звуки Му", поэте и актере Петре Мамонове. Съемки документального фильма находятся в процессе и продлятся около года. Эпизоды будут сняты в Москве, Суздале, где снималась драма "Царь", и в Кеми, где снимался "Остров".
"Окончательным названием фильма станет "Четыре жизни Петра Мамонова", — рассказал ТАСС режиссер Павел Лунгин. — Я считаю, он прожил именно четыре жизни — хулигана, рок-звезды, актера и отшельника, старца. И в своей кинокартине я попытаюсь отследить эти четыре этапа, как он переходил из одного периода в другой".
Процесс в разгаре
Создатели фильма пока находятся в процессе набора интервью.
"Мы собираем высказывания людей, так как про Петю Мамонова вроде бы слышали все, но мало кто знал его по-настоящему, в особенности его разные стороны личности и жизни. Пока мы собираем свидетельства", — говорит режиссер.
Один из эпизодов документального фильма снимали в квартире самого Павла Лунгина на Арбате. В ней проходила запись интервью с режиссером Сергеем Лобаном, автором работ "Пыль" и "Шапито-шоу".
"Он очень интересный человек, дружил и общался с Мамоновым, чувствовал и знал его изнутри", — убежден Лунгин.
Режиссер рассказал ТАСС, что для документального фильма будет использовано много материалов и интервью Петра Мамонова, в том числе задействуют эпизоды из картин самого Лунгина. "Есть отрывки из "Такси-блюз", "Царя", "Острова" и других известных фильмов, где Петя засиял и показал свою удивительную неординарную личность", — подчеркивает Лунгин.
Помощь близких
Родственники и друзья Петра Мамонова также помогают в создании фильма.
"Мы очень близко работаем с его вдовой Ольгой Ивановной. Это был человек, который Пете во всем помогал. Она была его продюсером и организовывала его концерты. Думаю, можно сказать, что никто не знал его так, как она", — убежден режиссер.
Лунгин также выразил надежду на участие всех близких и знакомых Петра Мамонова в съемках документального фильма, в том числе его сводного брата Алексея Бортничука, который играл с ним в одной группе.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, каким Петр Мамонов запомнился самому режиссеру, Лунгин сказал, что из него всегда исходил сильный дух, а "его добрые глаза всегда светились".
О Петре Мамонове
Петр Мамонов известен в первую очередь как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу "Звуки Му", также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му".
Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино: сыграл в фильмах "Игла" (1988), "Нога" (1991), "Время печали еще не пришло" (1995), "Игла Remix" (2010) и других. Он сыграл и в нескольких картинах Лунгина — "Такси-блюз" (1990), "Остров" (2006) и "Царь" (2009). Драма "Остров" с Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями "Золотой орел" и "Ника" в категориях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа". С большим успехом шли спектакли Мамонова "Лысый брюнет", "Есть ли жизнь на Марсе", "Шоколадный Пушкин" и другие. Петр Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.