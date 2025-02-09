По каким классическим произведениям в России снимут фильмы в 2025 году

Российская кинокомпания KD Studios анонсировала производство трех полнометражных фильмов, основанных на классических литературных произведениях

Российская кинокомпания KD Studios анонсировала производство трех полнометражных фильмов, основанных на классических литературных произведениях. В список экранизаций вошли "Остров сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона, "Земля Санникова" Владимира Обручева и "Приключения барона Мюнхгаузена" Готтфрида Августа Бюргера и Рудольфа Эриха Распе. Все проекты ориентированы на семейную аудиторию и будут реализованы при поддержке Министерства культуры РФ.

Одним из самых масштабных проектов станет "Остров сокровищ" — новая версия знаменитого приключенческого романа о поисках пиратских кладов. Продюсированием картины занимаются Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк. Над сценарием работает команда под руководством Сергея Калужанова, в фильмографии которого более 60 проектов, включая "Мира", "Время первых", "Мажор" и "Пищеблок". Прокатчиком выступит компания "Вольга".

Съемки новой версии "Острова сокровищ" запланированы на 2025 год, тогда же начнется производство фильмов "Земля Санникова" и "Приключения Мюнхгаузена". Авторы проекта подчеркивают, что все три картины призваны не только вернуть зрителям интерес к классическим произведениям, но и создать крупное культурное событие, способное привлечь как молодое поколение, так и тех, кто вырос на советских экранизациях этих историй.

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