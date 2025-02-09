Что известно о втором сезоне сериала «Сегун»

Сценарий второго сезона сериала «Сёгун» уже готов
Как сообщают журналисты издания Deadline, авторы сериала «Сёгун» уже закончили писать сценарий для второго сезона шоу. Когда стартуют полноценные съёмки продолжения, пока неизвестно. Сроки и дата премьеры нового сезона тоже не раскрываются.
«Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.
В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Хирото Канаи, Тоси Тода, Хиро Канагава, Нестор Карбонель и другие.
Получит ли «Сёгун» третий сезон, пока можно только гадать. Но авторы вряд ли захотят оставлять такое популярное шоу без дела.