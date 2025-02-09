Что известно о втором сезоне сериала «Сегун»

Как сообщают журналисты издания Deadline, авторы сериала «Сёгун» уже закончили писать сценарий для второго сезона шоу. Когда стартуют полноценные съёмки продолжения, пока неизвестно. Сроки и дата премьеры нового сезона тоже не раскрываются.

«Сёгун» основан на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла. Главный герой шоу — английский капитан Джон Блэкторн, попавший в Японию в разгар междоусобных войн.

В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Хироюки Санада, Анна Саваи, Таданобу Асаноу, Фуми Никайдо, Токума Нисиока, Хирото Канаи, Тоси Тода, Хиро Канагава, Нестор Карбонель и другие.

Получит ли «Сёгун» третий сезон, пока можно только гадать. Но авторы вряд ли захотят оставлять такое популярное шоу без дела.