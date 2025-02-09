Объявлены обладатели премий Гильдии режиссеров Америки

77-я ежегодная церемонии вручения премии Гильдии режиссеров Америки (DGA Awards) состоялась 8 февраля 2025 года в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Ее ведущим в шестой раз стал Джадд Апатоу.

© кадр из фильма «Анора»

Шон Бэйкер получил главный приз – лучшему режиссуру полнометражного фильма за «Анору». Премией за лучший режиссерский дебют отмечен Рамел Росс, снявший «Мальчишек из «Никеля».

В телевизионных номинациях награды получили Фред Тура (лучший режиссера драматического сериала «Сёгун»), Люсия Аньелло (лучший режиссер комедийного сериала «Хитрости») и Стивен Зеллиан (лучший режиссер мини-сериала «Рипли»).

Приз за прижизненные достижения получил трижды обладатель «Оскар» режиссер Энг Ли («Горбатая гора», «Жизнь Пи») из рук актрисы Мишель Йео.