Лучшие фильмы о любви на День святого Валентина

Фильмы о любви будто созданы для того, чтобы смотреть их со своими избранниками в День всех влюблённых. Они способны создать атмосферу, заставить задуматься над важными для отношений вещами, позволить дать выход чувствам и вдохновить любить друг друга ещё сильнее. Если вы гадаете, что включить уютным романтическим вечером фоном к вашему свиданию, «Секрет» предлагает подборку лучших фильмов о любви на День Святого Валентина.

© кадр из фильма «Титаник»

«Титаник» (США, 1997)

Жанр: драма, мелодрама, фильм-катастрофа

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслетт

Пишешь «фильм о любви», думаешь: «Титаник». Трудно в двух словах объяснить, как и почему творение Джеймса Кэмерона далёкого 1997 года до сих пор любим и бешено популярен среди влюблённых, но факт остаётся фактом: этот фильм считают одним из самых романтических киношедевров за последний век.

Захватывающая история любви двух молодых людей из разных сословий разворачивается на фоне первого и последнего путешествия легендарного лайнера «Титаник», затонувшего в Атлантическом океане в 1912 году. Вопреки всем доводам рассудка, тайный роман Розы и Джека столь же неотвратим, как айсберг, несущий пассажирам гибель.

Химия между Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслетт, обрамлённая в сюжет о любви и смерти — рецепт успеха «Титаника», получившего 11 премий «Оскар» из 14 номинаций.

Фильм длится почти три часа — достаточно, чтобы занять весь вечер. А ещё это удачный выбор для романтического свидания, даже если вы его смотрели — главное, вернуть внимание на экран в самые драматические моменты, а всё остальное время можно целоваться и утешать друг друга.

«Дом у озера» (США, 2006)

Жанр: мелодрама, драма, фэнтези

В главных ролях: Киану Ривз, Сандра Баллок

Говорят, любовь способна преодолевать время и пространство. Но что, если это не фигура речи, а двое влюблённых, предназначенные друг другу самой судьбой, действительно разделены неумолимым временем?

Одинокий архитектор Алекс переезжает в дом, который некогда построил его отец. Он находит в почтовом ящике письмо от предыдущего арендатора, девушки-врача Кейт Фостер, которая решила объяснить новому жильцу какие-то моменты насчёт дома. Но описанное ею не совпадает с действительностью, как будто ещё не произошло. Это побуждает Алекса написать на странное послание ответ — и обнаружить, что почтовый ящик каким-то образом позволяет связываться с будущим.

Пара Киану Ривза и Сандры Баллок восхитила публику ещё в боевике 1994 года «Скорость». В «Доме у озера» их роман не настолько динамичный и взрывной, но и напряжения, и драмы, и подлинного восхищения друг другом там хватает, несмотря на то, что они практически весь фильм находятся в разлуке.

У фильма, кстати, есть российский ремейк «Тариф Новогодний». Но рекомендуем посмотреть именно оригинальную картину — в ней меньше шуток и суматохи и больше внимания уделено развитию чувств.

«Дневник памяти» (США, 2004)

Жанр: драма, мелодрама

В главных ролях: Райан Гослинг, Рэйчел МакАдамс

Типичная история любви, которую любят сценаристы — короткая, яркая и, желательно, заканчивающаяся на свадьбе. Но «Дневник памяти» — это намного более долгая и сложная история, рассказанная весьма пожилым мужчиной женщине, страдающей от деменции. История любви, где было достаточно и ярких романтичных моментов, и ошибок, и обид, и сомнений, и ударов судьбы, и неумолимых жерновов истории.

Ной и Элли провели вместе прекрасное и незабываемое лето в пору юности, когда каждая влюблённость заставляет тебя летать. Дальнейшему развитию отношений мешает разница их социальных слоёв — богатая семья девушки не потерпела бедного ухажёра.

Тут бы всему и закончиться, но годы идут, а чувства так и не исчезают. Упрямство молодых людей даёт им второй шанс, но путь к счастью в реальной жизни далеко не лёгок.

«Буду ли я ещё тебе нужен, когда мне будет шестьдесят четыре?» — пели The Beatles в своей песне When I Am Sixty-Four. «Дневник памяти» даёт ответ, который подспудно волнует даже тех, кому едва стукнуло двадцать: да, настоящая любовь не перестаёт, не стареет, не убывает, а если вдруг забывается — стоит того, чтобы напомнить.

«Амели» (Франция, 2001)

Жанр: романтическая комедия

В главных ролях: Одри Тату, Матьё Кассовиц

Хочется чего-то отчаянно красивого, лёгкого, вкусного, как хрустящий багет или крем-брюле с карамельной корочкой — смело включайте «Амели» и опрокидывайтесь в атмосферу Парижа и его центра — Монмартра, где каждый камень на мостовой напитан романтикой.

Фильм рассказывает историю простой (да непростой!) французской девушки по имени Амели Пулен. С детства она отличалась от сверстников, и потому привыкла к одиночеству, которое ей скрашивают её милые ежедневные радости и богатая фантазия, в которой она проживает вторую жизнь. Уйдя из отчего дома, где провела затворницей всё детство, она работает официанткой в кафе на Монмартре и ждёт чего-то, сама не знает, чего.

Её одинокому ожиданию приходит конец, когда она находит в съёмной квартире тайник с детским сокровищем почти 50-летней давности. Решив помочь ему воссоединиться с его владельцем, Амели понимает, что её настоящее призвание — делать людей счастливыми, возвращать им надежду и исполнять желания, даже не высказанные.

Но кто позаботиться о самой Амели? Одним из её «миссий» становится парень Нино, чей фотоальбом случайно попадает в руки девушки. Пытаясь вернуть его, она обнаруживает, что, похоже, не так одинока в своих странностях.

Фильм точно стоит посмотреть (или пересмотреть), чтобы зарядиться хорошим настроением и детской верой в чудо. А ещё — вспомнить, что радости жизни и романтика складываются из мелочей.

«50 первых поцелуев» (США, 2004)

Жанр: романтическая комедия

В главных ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор

Любовь, как известно, зла. Можно счастливо избежать всех парно- и непарнокопытных и влюбиться в очаровательную девушку, буквально твой идеал — чтобы наутро обнаружить, что она тебя даже не помнит. И не запомнит, ведь из-за последствий давней аварии её память вмещает не больше одного дня и обнуляется после сна.

Держим пари, большинство бы сдалось уже в первый день. Но не таким оказался герой Адама Сэндлера Генри Рот, чьё сердце украла красавица Люси. Его настойчивость в исполнении общей мечты о вечной любви заставляет его со всё большей изобретательностью добиваться её сердца снова и снова.

В конце концов, в том, чтобы каждый поцелуй был первым — есть что-то пленяющее и волнительное. А сам фильм стоит смотреть как пособие — по настойчивости, оптимизму и планированию свиданий.

«Влюбись в меня, если осмелишься» (Франция, 2003)

Жанр: мелодрама, ромком

В главных ролях: Марион Котийяр, Гиойм Кане

Начатая в детстве игра на «слабо» крепко связала жизни и судьбы Софи и Жульена. Игра будоражила, манила опасностью, попеременно делала им больно, но прекратить её они не смогли, даже когда повзрослели.

Постепенно на кон ставятся всё более важные вещи, поступки, отношения. И в один прекрасный момент «игроки» обнаруживают, что рискуют, заигравшись, потерять себя и что-то по-настоящему значимое для обоих.

Оригинальное французское название — «Игры детей» («Jeux d'enfants») — может ввести в заблуждение, но поверьте, игры в этом фильме быстро перестают быть детскими. А вот детская непосредственность, спонтанность, готовность к безумствам у главных героев остаётся на всю жизнь.

И, возможно, это не очень-то безопасно, но точно добавляет перчинки в отношения — о чём и зрителям не стоит забывать.

«Париж, я люблю тебя» (Франция, 2006)

Жанр: альманах, драма, мелодрама, короткометражный

В главных ролях: Натали Портман, Жерар Депардьё, Жульет Бинош, Элайджа Вуд, Уиллем Дефо, Стив Бушеми, Ник Нолти и др.

Один из первых киноальманахов про города, которые очень по-разному любят и видят разные люди. Есть и продолжения вроде «Нью-Йорк, я люблю тебя!», но начать определённо стоит с Парижа.

Вместе с героями в исполнении именитых и малоизвестных актёров зрители увидят город с восемнадцати разных сторон. Тёмные подворотни, набережная Сены, спальный район, знаменитое кладбище Пер-Лашез, Монмартр, Бастилия, Эйфелева башня и прочие уголки Парижа, где определённо стоит побывать, становятся декорациями к человеческим драмам, историям любви, семейным разборкам и мимолётным встречам, которые всё же трогают какие-то струны души.

От историй не устаёшь — каждая длится примерно пять минут и представляет собой законченное режиссёрское высказывание. Так что остановить фильм можно в любой момент — и обсудить увиденное на экране с теми, кто разделит с вами просмотр и вызванные им переживания.

Этот киноальманах не только о любви, но о любви больше, чем о чём-либо другом.

«Три метра над уровнем неба» (Испания, 2010 год)

Жанр: мелодрама

В главных ролях: Мария Вальверде, Марио Касас

Верный способ сделать из обычной историю любви закрученный драматический сюжет — свести людей из разных миров, чья непохожесть, происхождение, семья и другие обстоятельства делают эту самую любовь невозможной. И — наслаждаться зрелищем, где жизнь в очередной раз доказывает, что для подлинной страсти нет ничего невозможного.

Возможно, именно в этом и таится секрет популярности экранизации одноимённого испанского романа «Три метра над уровнем неба». Аче — хулиган, мотоциклист, бунтарь, по которому плачет тюрьма за нарушение условий условно-досрочного освобождение. Баби — девушка из весьма приличной семьи, которую при первом знакомстве Уго называет «страшненькой».

Против их отношений буквально всё, однако покорение недоступных вершин — это тоже азартный спорт, и Аче принимает этот вызов. Чем бы всё ни закончилось, любовь — стоит того, чтобы рисковать.

«Привидение» (США, 1990)

Жанр: мелодрама, мистика

В главных ролях: Патрик Суэйзи, Деми Мур, Вупи Голдберг

«Пока смерть не разлучит вас», — красивая фраза, которую говорят священники новобрачным. Но каждый подспудно надеется, что этот момент наступит когда-нибудь очень нескоро, а в идеале вообще жить долго и счастливо, и умереть в один день.

Увы, иногда этим планам не суждено сбыться. Банкир Сэм Уит и не задумывался о смерти, пока в один не прекрасный вечер не был убит выстрелом грабителя. Но после смерти он не пошёл дальше и стал призраком. Пытаясь разобраться в причинах своей смерти и шатаясь по городу, он находит медиума-шарлатана в исполнении Вупи Голберг (получившей, кстати, «Оскар» за эту роль).

Напуганная непредумышленным контактом с миром мёртвых, медиум пытается отделаться от навязчивого призрака. Но Сэм твёрдо решает воспользоваться шансом, чтобы раскрыть своё убийство и защитить Молли — возлюбленную, любовь к которой не исчезла и после его смерти.

Трогательная история в исполнении прекрасных актёров стала самой кассовой в 1990-м году — а это редкость для фильмов такого жанра. Даже если вы никогда не смотрели «Привидение», вы точно узнаете сцену с гончарным кругом — она стала по-настоящему культовой и возродила интерес к мастерству лепки из глины. Как минимум к формату такой идеи для необычного свидания.

«Грязные танцы» (США, 1987)

Жанр: мелодрама

В главных ролях: Дженнифер Грей, Патрик Суэйзи

Немного нестареющей классики 1980-х, которая перенесёт вас в беззаботное лето, независимо от того, какая погода за окном. Этот фильм задал моду и породил целую плеяду фильмов о танцах, которые вдохновлялись им или даже прямо цитировали.

История Фрэнсис (Бэби), дочери богатых родителей с совершенно невзрачной, по сравнению со старшей сестрой, внешностью многими девушками воспринимается как очень понятная и личная. Метания, стеснительность, неумение чувствовать своё тело и свою привлекательность — все в какой-то момент проходили через это.

Тем радостнее видеть, как она раскрывается под чутким руководством своего инструктора по танцам Джонни Кастла, которого она встретила, приехав отдыхать с семьёй в курортный отель для состоятельных американцев. Постепенно их отношения выходят за рамки учитель-ученица, и они проникаются друг к другу искренней симпатией и страстью, которую вынуждены держать в тайне.

Несмотря на то, что сам фильм основан на реальных событиях, а в переосмыслении режиссёра ещё и получил мощный социальный подтекст, «Грязные танцы» любимы зрителями не за это. А за искры, летающие между главными героями, за действительно красивую хореографию, за историю раскрепощения и освобождения от стереотипов и, конечно, за надежду — что любые преграды не помеха чувствам, даже рождённым в не подходящих обстоятельствах.

Что поразительно — по современным меркам весь фильм и даже танцы в нём достаточно целомудренны, но истинной химии на экране это нисколько не мешает.

«Босиком по мостовой» (Германия, 2005)

Жанр: драма, ромком

В главных ролях: Тиль Швайгер, Йоханна Вокалек

Зрители привыкли видеть Тиля Швайгера в ролях драматических, как в «Достучаться до небес», или «Бесславных ублюдках». Однако в нулевые, как и многие звёзды, он не чурался ромкомов, и один из самых значимых — «Босиком по мостовой» (или просто «Босиком»). В нём он выступил не только исполнителем главной роли, но и режиссёром.

Его герой Ник — законченный неудачник, не способный удержаться ни на одной работе. Постепенно он скатился до должности уборщика в психиатрической больнице, но в первый же день работы влип в историю: застал одну из больных, молодую женщину Лайлу, за попыткой самоубийства.

Спасённая всю жизнь провела в заточении в родном доме и никогда не видела реальной жизни. В клинику Лайла попала только после смерти матери, и как раз в этот тяжёлый период ей встретился Ник.

Она начинает всюду следовать за своим спасителем к вящему неудовольствию последнего. После нескольких неудачных попыток от неё избавиться, Ник смиряется и берёт её с собой на свадьбу брата — в путешествие, которое изменит всё для них обоих.

Обаятельная, лёгкая романтическая комедия затрагивает довольно серьёзные темы.

«Вечное сияние чистого разума» (США, 2004)

Жанр: драма, фантастика

В ролях: Джим Керри, Кейт Уинслет

Любовь не бывает без кризисов, и чем любовь сильнее, тем больнее оказывается её терять. Иногда боль настолько сильна, что люди в сердцах желают никогда не знать некогда любимого человека и забыть всё, что их связывало.

К счастью, это невозможно, но что, если бы была технология, позволяющая стереть все воспоминания, связанные с другим? Звучит как волшебная пилюля — но на деле можно обнаружить, что вместе с другим теряешь самого себя.

Именно с этим сталкивается Джоэл, уже долгое время живущий безрадостной серой жизнью. Однажды он решает без всякой причиной поменять привычный маршрут и встречает девушку Клементину с ярко-синими волосами. Пытаясь узнать друг друга получше, молодые люди понимают, что всё это в их жизни уже, кажется, происходило.

Почему же они решили забыть об этом и стоит ли пытаться вернуть воспоминания и попробовать всё заново — можно выяснить, только столкнувшись со своей болью и любовью лицом к лицу.

«Сердцеед» (Франция, 2010)

Жанр: романтическая комедия

В главных ролях: Ромен Дюрис, Ванесса Паради, Эндрю Линкольн

Глупо говорить о любви, когда ты используешь собственную соблазнительность для работы. Нет, Алекс — не альфонс, Алекс — профессиональный разбиватель пар, чьи отношения ведут женщин к катастрофе. Его нанимают друзья, братья, отцы, чтобы не дать дорогим для них женщинам связать свою жизнь с неподходящим и не любимым по-настоящему человеком.

Ему помогает сестра со своим мужем, и вот уже долгое время их бизнес идёт по-накатанной. Пока не появляется действительно дорогой и сложный заказ — разбить по-настоящему идеальную пару Жульётт и её жениха-англичанина Джонатана. Попытавшись втереться в доверие к Жюльетт, Алекс обнаруживает, что она врёт о себе и самой себе намного искуснее его самого, а испытанные приёмчики на ней не работают.

Удастся ли знатоку женских сердец подобрать к ней ключик, и кто кого в итоге переиграет — непонятно до самого конца.

«Ла-Ла-Ленд» (США, 2016)

Жанр: романтический, мюзикл

В главных ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун

Этот фильм — коктейль, в котором каждый может найти свой вкус. Одни любят его за яркие костюмы и эффектные музыкально-хореографические сцены, другие — за атмосферу влюблённости, создаваемую прекрасным дуэтом Эммы Стоун и Райан Гослинга, третьи — за историю успеха. А четвёртым импонирует щепотка драмы, которой приправлена эта история.

Старлетка, мечтающая стать звездой — типичный персонаж на улицах Голливуда. Вот и Мия не теряет надежды прославиться, подавая кофе в какой-то захудалой закусочной и бегая на пробы в перерывах. Однажды она встречает начинающего джазового пианиста Себастьяна и открывает для себя прелести любви.

Однако законы индустрии и приходящий к ним успех немедленно начинают требовать свою лепту. Что выбрать — карьеру или отношения? Герои фильма делают свой выбор — а зрителям остаётся оценить, насколько он был правильным.

И делать свой.