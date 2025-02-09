Лучшие фильмы для Дня святого Валентина

День святого Валентина – идеальный повод провести уютный вечер в компании второй половинки и насладиться просмотром романтического фильма. «ФедералПресс» собрал пять кинолент, которые подарят вам атмосферу любви и нежности.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Музыкальный фильм-драма Дэмьена Шазелла покорил зрителей по всему миру. История любви начинающей актрисы Мии (Эмма Стоун) и джазового музыканта Себастьяна (Райан Гослинг) наполнена мечтами и страстью. Она ставит героев перед сложным выбором между карьерой и чувствами. «Ла-Ла Ленд» идеально подойдет тем, кто ценит эстетичное кино с потрясающей музыкой и трогательным сюжетом.

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

Фильм Мишеля Гондри – не просто романтическая история, а глубокая драма о любви и памяти. Главные герои Джоэл (Джим Керри) и Клементина (Кейт Уинслет) решают стереть воспоминания друг о друге, но любовь оказывается сильнее технологий. Картина идеально подойдет для тех, кто любит философские размышления о чувствах и судьбе.

«До встречи с тобой» (2016)

Фильм Теа Шэррок основан на одноименном романе Джоджо Мойес. Это история о необычных отношениях между Лу (Эмилия Кларк), жизнерадостной девушкой, и Уиллом (Сэм Клафлин), прикованным к инвалидному креслу. Фильм стоит посмотреть тем, кто хочет ощутить всю палитру эмоций – от смеха до слез.

«Звезда родилась» (2018)

Режиссерский дебют Брэдли Купера с ним же в главной роли и Леди Гагой в образе молодой певицы Элли. Фильм рассказывает о взлете карьеры девушки и неудачах ее возлюбленного – известного музыканта Джексона. История полна музыки, страсти и трагедии. Рекомендуется тем, кто ценит сильные эмоции и великолепные саундтреки.

«Грязные танцы» (1987)

Культовый романтический фильм Эмиля Ардолино, ставший классикой жанра. История о юной Фрэнсис «Бэби» Хаусман (Дженнифер Грей), которая во время летнего отдыха в пансионате знакомится с харизматичным танцором Джонни Каслом (Патрик Суэйзи). Их страсть к танцам перерастает в нечто большее, несмотря на социальные преграды и семейные запреты. «Грязные танцы» стоит посмотреть тем, кто любит энергичные истории о любви, свободе и самовыражении, а также тем, кто неравнодушен к зажигательным танцевальным номерам и музыке.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что в большинстве стран мира мужчины накануне 14 Февраля спешат купить цветы и подарки для своих возлюбленных, но в Японии ситуация обратная – там именно женщины проявляют инициативу. Мужчины же, напротив, наслаждаются вниманием и принимают знаки симпатии.