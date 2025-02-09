Объявлены победители премии «Энни»

52-я ежегодная церемония вручения анимационной премии «Энни» (Annie Awards) состоялась 8 февраля в Royce Hall Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Триумфатором вечера стал «Дикий робот», который получил девять наград, в том числе в номинациях «лучший полнометражный фильм», «лучшая режиссерская работа» Криса Сандерса, «лучший саундтрек» и «лучшая актерская работа в озвучке» Лупиты Нионго.

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Латвийский «Поток» получил призы в категориях «лучший независимый анимационный фильм» и «лучший сценарий», «Гадкий я 4» удостоился награды в категории «лучшая раскадровка», а «Планета обезьян: Новое царство» отмечен за лучшую анимацию в игровом фильма.

В телевизионных номинациях лидером стал «Аркейн», ставший лучшим анимационным сериалом и получивший в общей сложности семь «Энни». Лучшим мини-сериалом названа «Студия сновидений», приз получила и актриса его озвучки Пола Пелл.