«Анора» стала обладателем очередной премии

Церемония вручения премии Гильдии продюсеров Америки (PGA Awards) состоялась 8 февраля 2025 года в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе. Лучшим полнометражным фильмом стала «Анора» Шон Бэйкера. Поскольку проходившие в один день церемонии режиссерской и продюсерской гильдий были разведены во времени, Бэйкер смог лично присутствовать на обеих и получить свои награды.

© Кадр из фильма

Лучшим документальным фильмом стал «Супермен: История Кристофера Рива», лучшим анимационным - «Дикий робот», лучшим драматическим сериалом – «Сёгун», комедийным - «Хитрости», мини-сериалом - «Оленёнок», телевизионным документальным проектом – двухсерийный фильм «Стив! (Мартин)», детской программой – «Улица Сезам», телевизионным шоу – «Saturday Night Live».

Среди обладателей почетных наград гильдии – режиссер и продюсер Тайка Вайтити (получивший премию имени Нормана Лира) и руководитель анимационной студии Illumination Крис Меледандри (удостоенный премии имени Дэвида О. Селзника).