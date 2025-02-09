Джон Траволта снимется в фильме об убийстве Кеннеди

Джон Траволта, Мэнди Пэтинкин («Родина», «Сама жизнь») и Дермот Малруни («Свадьба лучшего друга», «Нервный срыв») исполнят главные роли в триллере «Ноябрь 1963» (November 1963) режиссера Роланда Жоффе («Алая буква», «Ватель»).

События ноября 1963 года разворачиваются в напряженный 48-часовой период, окружающий убийство президента Джона Ф. Кеннеди. Фильм проливает свет на предполагаемую причастность к этому событию преступной группировки «Чикагский синдикат» и черпает информацию непосредственно из первых уст, в том числе от семьи криминального босса Сэма Джанканы.

Как сообщает Deadline, Джон Траволта сыграет Джонни Роселли - ключевую фигуру в организованной преступности и человека «Синдиката» на Западном побережье и в Вегасе. Мэнди Патинкин сыграет Энтони Аккардо - могущественного и расчетливого главу Чикагской мафии, считавшегося одним из самых влиятельных криминальных боссов в Америке в то время. Дермот Малруни сыграет роль Чаки Николетти - телохранителя Сэма Джанканы и самого известного наемного убийцы из Саут-Сайда. Ведется дополнительный кастинг.

Ники Селоцци, племянник Сэма Джанканы, написал сценарий и является продюсером фильма, а Бонни Джанкана, дочь Сэма, назначена исполнительным продюсером.