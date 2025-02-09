Как снимали новый фильм о Буратино

Завершились съемки нового фильма «Буратино». Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на киноплощадке и в том месте, где «родился» главный герой, и узнала, почему его роль исполняет девочка.

Когда меня пригласили посетить съемочный павильон, я даже представить не могла, что именно мне предстоит увидеть. Оказалось, что всего через час, проведенный в дороге (декорации фильма построили в кинопарке «Москино»), я «телепортировалась» в итальянский городок с особой атмосферой, архитектурой и аккуратными узенькими улочками. Идешь по ним, и будто из ниоткуда перед тобой вырастают старинные дома, повидавшие немало человеческих судеб. Дворики украшают миниатюрные фонтаны.

А вот и знаменитый театр Карабаса-Барабаса — здание застыло в ожидании зрителей, которые вот-вот должны прийти на кукольный спектакль. Рядом работают итальянское кафе с летней верандой и пекарня с аппетитным хрустящим хлебом, который так хочется попробовать. Но не удастся. Потому что все это — вымысел, сказка. Чудесная сказка Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

В ы в и д и т е н е к и й г о р о д , с о б и р а т е л ь н ы й о б р а з И т а л и и н а р у б е ж е X I X – X X в е к о в , — р а с с к а з ы в а е т « В М » п р о д ю с е р и с о о с н о в а т е л ь к и н о к о м п а н и и « В о д о р о д » М и х а и л В р у б е л ь . — Д е к о р а ц и и с т р о и л и с ь д о в о л ь н о б ы с т р о , у ч и т ы в а я м а с ш т а б н о с т ь п р о е к т а . М н о г и е г о в о р я т , ч т о э т о ч у д о . Н о м ы с н и м а е м с к а з к у , п о э т о м у т а к и д о л ж н о б ы т ь .

Чудо не чудо, но без волшебства при строительстве сказочного города не обошлось: началось оно в мае 2024-го, а в сентябре того же года уже стартовали съемки.

Актеры, работающие на такой аутентичной площадке, не могут налюбоваться красотами российской Италии. Они то и дело отмечают, насколько им приятно здесь находиться.

Кстати, об актерском составе нового «Буратино». Авторы фильма искренне называют его своей гордостью. В него входят мэтры советского кинематографа и восходящие, но уже ярко сияющие молодые звезды. Роль главного злодея Карабаса-Барабаса исполнил Федор Бондарчук, мудрую черепаху Тортиллу — народная артистка России Светлана Немоляева. В образе пуделя Артемона мы увидим Марка Эйдельштейна, который запомнился зрителям в драме «Страна Саша», а Арлекина сыграет Рузиль Минекаев, успех к которому пришел после участия в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мальвину исполнит Анастасия Талызина — внучка народной артистки России Валентины Талызиной. В роли папы Карло зрители увидят популярного актера Александра Яценко.

А Буратино сыграла юная кинозвезда Виталия Корниенко. У многих наверняка возникнет вопрос: почему же мальчика играет девочка?

В п о м о щ ь н а м с о в р е м е н н ы е т е х н о л о г и и , к о т о р ы е п о з в о л я ю т п о к а з а т ь в к а д р е ж и в у ю к у к л у , а н е ч е л о в е к а в г р и м е , — о б ъ я с н я е т в ы б о р и с п о л н и т е л ь н и ц ы г л а в н о й р о л и р е ж и с с е р ф и л ь м а И г о р ь В о л о ш и н . — В п р о ц е с с е с ъ е м к и о б ъ е к т — в д а н н о м с л у ч а е В и т а — с к а н и р у е т с я с о в с е х с т о р о н , а з а т е м н е о б х о д и м ы е д а н н ы е б у д у т н а л о ж е н ы н а д е р е в я н н у ю к у к л у , ч т о б ы т а м о г л а « з а г о в о р и т ь » . В с е э м о ц и и , к о т о р ы е в к а д р е и с п ы т ы в а е т Б у р а т и н о , — э т о э м о ц и и В и т ы . Д а , м ы п р о б о в а л и н а э т у р о л ь р а з н ы х д е т е й , н о э т а д е в о ч к а о к а з а л а с ь к р у ч е в с е х .

Другие секреты, касающиеся экранизации легендарной сказки, режиссеры попросили пока держать в тайне — хотят удивить зрителя. Так что нам остается ждать премьеры, которая состоится 1 января 2026 года.