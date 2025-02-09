Главную роль исполняет девочка: как снимали новый фильм о Буратино
Завершились съемки нового фильма «Буратино». Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на киноплощадке и в том месте, где «родился» главный герой, и узнала, почему его роль исполняет девочка.
Когда меня пригласили посетить съемочный павильон, я даже представить не могла, что именно мне предстоит увидеть. Оказалось, что всего через час, проведенный в дороге (декорации фильма построили в кинопарке «Москино»), я «телепортировалась» в итальянский городок с особой атмосферой, архитектурой и аккуратными узенькими улочками. Идешь по ним, и будто из ниоткуда перед тобой вырастают старинные дома, повидавшие немало человеческих судеб. Дворики украшают миниатюрные фонтаны.
А вот и знаменитый театр Карабаса-Барабаса — здание застыло в ожидании зрителей, которые вот-вот должны прийти на кукольный спектакль. Рядом работают итальянское кафе с летней верандой и пекарня с аппетитным хрустящим хлебом, который так хочется попробовать. Но не удастся. Потому что все это — вымысел, сказка. Чудесная сказка Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Вы видите некий город, собирательный образ Италии на рубеже XIX–XX веков, — рассказывает «ВМ» продюсер и сооснователь кинокомпании «Водород» Михаил Врубель. — Декорации строились довольно быстро, учитывая масштабность проекта. Многие говорят, что это чудо. Но мы снимаем сказку, поэтому так и должно быть.
Чудо не чудо, но без волшебства при строительстве сказочного города не обошлось: началось оно в мае 2024-го, а в сентябре того же года уже стартовали съемки.
Актеры, работающие на такой аутентичной площадке, не могут налюбоваться красотами российской Италии. Они то и дело отмечают, насколько им приятно здесь находиться.
Кстати, об актерском составе нового «Буратино». Авторы фильма искренне называют его своей гордостью. В него входят мэтры советского кинематографа и восходящие, но уже ярко сияющие молодые звезды. Роль главного злодея Карабаса-Барабаса исполнил Федор Бондарчук, мудрую черепаху Тортиллу — народная артистка России Светлана Немоляева. В образе пуделя Артемона мы увидим Марка Эйдельштейна, который запомнился зрителям в драме «Страна Саша», а Арлекина сыграет Рузиль Минекаев, успех к которому пришел после участия в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мальвину исполнит Анастасия Талызина — внучка народной артистки России Валентины Талызиной. В роли папы Карло зрители увидят популярного актера Александра Яценко.
А Буратино сыграла юная кинозвезда Виталия Корниенко. У многих наверняка возникнет вопрос: почему же мальчика играет девочка?
В помощь нам современные технологии, которые позволяют показать в кадре живую куклу, а не человека в гриме, — объясняет выбор исполнительницы главной роли режиссер фильма Игорь Волошин. — В процессе съемки объект — в данном случае Вита — сканируется со всех сторон, а затем необходимые данные будут наложены на деревянную куклу, чтобы та могла «заговорить». Все эмоции, которые в кадре испытывает Буратино, — это эмоции Виты. Да, мы пробовали на эту роль разных детей, но эта девочка оказалась круче всех.
Другие секреты, касающиеся экранизации легендарной сказки, режиссеры попросили пока держать в тайне — хотят удивить зрителя. Так что нам остается ждать премьеры, которая состоится 1 января 2026 года.