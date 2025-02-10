Объявлены лидеры российского проката за уикенд

Картина «Злой город» снова стала самым кассовым российским фильмом за минувший уикенд. Лента за выходные собрала 99,2 млн рублей.

© Чемпионат.com

На второй строчке рейтинга оказалась новая романтическая комедия «Оставь это ветру» с Ханде Эрчел в главной роли. Этот фильм обошёл комедию «Холоп: Великолепный век» с Керемом Бюрсином. По итогам премьерного показа картина собрала 84,7 млн рублей.

Фильм «Война и музыка» от братьев Андреасян, представляющий собой военную драму, занял третье место по сборам, собрав в прокате за минувший уикенд более 39 млн рублей.

Историческая лента «Злой город» рассказывает о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия.