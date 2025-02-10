Что известно о премьере мелодрамы «Мимо тещиного дома» с Юлией Такшиной

Премьера фильма «Мимо тёщиного дома» состоится на телеканале «России» 15 февраля 2025 года. Главные роли в мелодраме режиссера Рауфа Кубаева исполнили Юлия Такшина, Александр Пашков, Михаил Гудошников, Оскар Кучера, Татьяна Марахонич, Екатерина Травова и др.

Елена Данилевская (Такшина) – юрист крупной консалтинговой фирмы, специализирующейся на банкротствах компаний. Вот уже год она не общается ни со своей единственной дочерью Катей (Марахонич), выпускницей МГИМО, ни с зятем Валерой (Михаил Гудошников), бывшим военным. Тот, после отставки по ранению, вместе с Катей и сыном Дениской уезжает из Москвы восстанавливать родную деревню Черногорку. Но когда Елена узнаёт от внука, что Катя ждёт второго ребёнка и находится в больнице, она срочно едет деревню с твёрдым намерением прекратить миссионерский подвиг зятя. Либо Валера вернётся с семьёй в Москву добровольно, либо Лена увезёт дочь с внуком в цивилизацию силой. Но как только нога Лены ступает на черногорскую землю, выясняется, что она недооценила упорство зятя.