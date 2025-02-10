Стали известны подробности о премьере сериала «Прометей»

Телевизионная премьера научно-фантастического сериала «Прометей» состоится на СТС 15 февраля 2025 года. В этот день телеканал покажет все восемь серий проекта, главные роли в котором исполнили Любовь Аксёнова, Филипп Янковский, Александр Алябьев, Дмитрий Чеботарёв, Игорь Гордин, Виктория Фёдорова, Елена Николаева, Игорь Черневич, Владимир Виноградов, Елена Ербакова, Александр Макаров, Наталья Дедейко и другие, а режиссером стал Максим Свешников.

© кадр из сериала «Прометей»

Сериал рассказывает о бывшем сотруднике спецслужб Шапошникове (Янковский), который расследует дело об исчезновении самолёта в 1998 году. Прошлое находит отголоски в настоящем, когда своей семье дозванивается один из пассажиров пропавшего рейса, а затем на заброшенном аэродроме буквально из воздуха материализуется и сам авиалайнер. К делу подключают журналистку Анну (Аксёнова), привыкшую замечать детали, которые упускают другие. Решить загадку ей помогут преподаватель физики Вадим (Чеботарёв) и инженер Никита (Алябьев).

Онлай-премьера «Прометея» состоялась на «Кинопоиске» двумя блоками по четыре серии в декабре 2024-го и январе 2025-го.