По роману Виктора Пелевина снимут сериал «Трансгуманизм Inc.»
«Кинопоиск» объявил, что по роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал. Его режиссёром выступит Василий Бархатов, постановщик сериала «С нуля».
Экранизация книги выйдет на" Кинопоиске", в ней будет шесть серий-новелл. Сюжет расскажет о том, как после смерти люди могут сохранить сознание, переместив мозг в специальное баночное хранилище, и тем самым обрести бессмертие. За это нужно заплатить огромную сумму.
Сценарий уже написан и производство началось. Но проходить оно будет в нетрадиционном для кинематографа формате: весь 2025 год посвятят масштабной подготовке с использованием компьютерной графики для создания цифрового мира будущего, где развернется действие сериала.