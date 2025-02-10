По роману Виктора Пелевина снимут сериал

«Кинопоиск» объявил, что по роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.» снимут сериал. Его режиссёром выступит Василий Бархатов, постановщик сериала «С нуля».

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Экранизация книги выйдет на" Кинопоиске", в ней будет шесть серий-новелл. Сюжет расскажет о том, как после смерти люди могут сохранить сознание, переместив мозг в специальное баночное хранилище, и тем самым обрести бессмертие. За это нужно заплатить огромную сумму.

Сценарий уже написан и производство началось. Но проходить оно будет в нетрадиционном для кинематографа формате: весь 2025 год посвятят масштабной подготовке с использованием компьютерной графики для создания цифрового мира будущего, где развернется действие сериала.