Завершились съемки фильма «Ганди молчал по субботам»

На киностудии "Ленфильм" завершились съемки полнометражной драмеди "Ганди молчал по субботам". Картина - по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Создается при поддержке Минкультуры России и фонда "Кинопрайм".

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По сюжету в жизни 16-летнего Мота наступает беда: отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную.

Как декларируют создатели, "Ганди молчал по субботам" - история о том, что настоящий дом - не крыша над головой, а человек рядом, способный тебя услышать.

Режиссер фильма, Юрий Зайцев, - дебютант в "полном метре", лауреат премии "Золотой Орел" в номинации "Лучший короткометражный фильм" за ленту "Материя".

" . . . И с т о р и я в ф и л ь м е р а з в о р а ч и в а е т с я в а в г у с т е , н о и з - з а п е р е н о с о в с ъ е м о к в и т о г е м ы с н и м а л и и н т е р ь е р н ы е с ц е н ы в я н в а р е . Е с л и б ы з а о к н о м ш е л с н е г , о н н е м и н у е м о п о п а л б ы в к а д р , и н а м с н о в а п р и ш л о с ь б ы о с т а н о в и т ь с я . Н о з а в с е э т и д н и в П е т е р б у р г е н е в ы п а л о н и с н е ж и н к и , ч т о с а м о п о с е б е у ж е у д и в и т е л ь н о . Н о в о д н о й - е д и н с т в е н н о й с ц е н е с н е г п о з а д у м к е б ы л п р о с т о н е о б х о д и м . П о л а г а т ь с я м ы м о г л и т о л ь к о н а ч у д о . И о н о с л у ч и л о с ь !

Вот именно в этот нужный день, точно под кадр, в городе пошла метель. И закончилась ровно в момент финала съемки сцены.

И подобных невероятных случаев, каких-то удивительных совпадений было очень много. Мы на самом деле знали, что какие-то силы нам помогают", - рассказывает режиссер.

В ролях: Марк Эйдельштейн ("Сто лет тому вперед", "Анора"), Дарья Екамасова ("Жила-была одна баба", "Легенда №17, "Анора"), Виктория Толстоганова ("Движение вверх", "Казнь"), Анастасия Красовская ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Черная весна"), Евгений Коряковский ("Чистые", "Пищеблок"), Александр Пашутин ("Экипаж", "Премия"), Ольга Балацкая ("СЛОН"), Екатерина Суворова ("Ворожея"), Денис Пропалов("Небо"), Всеволод Цурило ("Последний богатырь. Корень зла", "Русский ковчег", "Ментовский войны"), Алина Воскресенская ("Водоворот", "Универ"), Олег Гаркуша ("Король и шут", "Хрусталев, машину!", "Я тоже хочу"), Артём Крылов ("Вольная грамота", "Анжелика"), Артемий Крылов, Андрей Благословленский и другие.