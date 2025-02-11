Кем были прототипы героев советских мультфильмов

Советские мультфильмы не теряют своей популярности даже спустя несколько десятилетий с момента их создания. В них и глубокий смысл, и тонкий юмор, и великолепные характерные герои. Создатели мультфильмов умели наделять своих персонажей ярким характером, неподражаемыми самобытными манерами, узнаваемой пластикой и голосом.

За советский период было снято более 1100 мультипликационных фильмов. Самым популярным из них посвящена новая телевикторина «Игра в кино. Мультфильмы, премьера которой состоится на телеканале «МИР 10 февраля.

Смотрите ежедневное шоу «Игра в кино. Мультфильмы с понедельника по четверг в 20:55 и по субботам в 9:15 на телеканале «МИР.

Не все знают, какое огромное внимание уделялось в советское время озвучке. Актеров для этого отбирали самых лучших. Часто лишь с выбором голоса окончательно складывался образ мультипликационного персонажа. Случалось и так, что прототипами героев становились люди. Чаще всего актеры, которые дарили им свой голос, но иногда и политики, и режиссеры, и другие знаменитости. Режиссеры не всегда в этом сознавались, но постепенно правда всплывала на поверхность. Рассказываем, кого из мультипликационных героев срисовали с людей.

«Вот он, Винни Пух!

Для образа Пуха художники Владимир Зуйков и Эдуард Назаров сперва нарисовали множество игрушечных медведей, но все было не то. Тогда режиссер Федор Хитрук вспомнил, что его западные коллеги нередко сначала подбирали актеров для озвучки, а потом и образ складывался. «Когда в студию вошел Евгений Леонов, который являлся не единственным претендентом на озвучание, подошел к микрофону, как-то застенчиво отвернул голову, лукаво улыбнулся, все мы ахнули: «Вот он, Пух! вспоминал режиссер. Так Леонов стал прототипом героя. Правда, поначалу он сильно переживал, хороший ли из него получается «плюшевый медведь. Но медведь получился великолепным. Пух стал практически национальным героем, а самого Леонова дети часто так и окликали на творческих встречах: «Винни Пух!

Черный кот как вариация образа Остапа Бендера

Черный кот из мультфильма «Голубой щенок, ловкач и обманщик, был наделен мимикой и отчасти пластикой озвучивавшего его Андрея Миронова. Актер рассказывал, что увидел в мультгерое много общего с Остапом Бендером из фильма «12 стульев. Эту роль актер сыграл в том же 1976 году, когда вышел мультфильм «Голубой щенок, так что, можно сказать, что Миронов дважды воплотил образ Великого Комбинатора в кино и в мультфильме. Даже песня Черного кота, которую блестяще исполнил Миронов, могла бы принадлежать Остапу Бендеру:

« Н а д о ж и т ь у м е ю ч и ! Н а д о ж и т ь и г р а ю ч и ! В о б щ е м , н а д о , б р а т ц ы , ж и т ь П р и - п е - в а - ю - ч и !

А вот танец Черного кота срисован с пластики совсем другого человека. Режиссер Ефим Гамбург захотел, чтобы мультипликационный кот танцевал в точности, как профессор кафедры пластической выразительности Щукинского училища Андрей Дрознин.

Попугай из мультфильма «38 попугаев

По признанию художника-постановщика Леонида Шварцмана, Попугая для мультика «38 попугаев он срисовал с самого «вождя мирового пролетариата Владимира Ленина! В этом несложно убедиться: резкая жестикуляция, манера расхаживать, заложив «крылья за спину, демагогия на каждом шагу и не допускающая возражений интонация. Если бы попугай еще и слегка картавил, сходство было бы полным. И как цензура могла этого не заметить? Впрочем, если бы заметила, то мы бы лишились великолепного советского мультфильма, на котором выросло не одно поколение детей.

Крокодил Гена и Старуха Шапокляк

Тот же Леонид Шварцман выпустил в жизнь и знаменитых героев мультфильмов «Крокодил Гена (1969 г.) и «Чебурашка (1971 г.). Прообразом Крокодила Гены отчасти стал актер Василий Ливанов. Как объяснял художник, он изначально представил себе Крокодила Гену в образе настоящего джентльмена, который носит шляпу и курит трубку. А когда Василий Ливанов был приглашен для озвучивания этого персонажа, то мультипликационный Крокодил обрел более выразительные черты и дополнительное сходство с актером.

Мультипликационный Чебурашка не имел никакого конкретного прообраза, он возник благодаря фантазии Леонида Шварцмана.

А вот харизматичная Старуха Шапокляк с отменной выправкой и характерной внешностью была срисована им с собственной тещи Нины Францевны Домбровской. В молодости Домбровская блистала в светском обществе, была признанной красавицей и имела точеную фигурку. Но с возрастом к элегантности и стилю добавилась доля ехидства и вредности. Образ острой на язык пожилой дамы, не утратившей своей активности и подвижности, вдохновил Шварцмана на создание мультипликационного персонажа, который так полюбился и детям, и взрослым.

Волк, похожий на Джигарханяна

Любимый миллионами россиян мультфильм «Жил-был пес стал известен благодаря невероятно харизматичному персонажу Волку. Изначально он выглядел совсем иначе и озвучить его должен был другой актер Михаил Ульянов. Но из-за занятости в другом проекте он вынужден был отказаться от озвучки. И тогда на роль пригласили Армена Джигарханяна. Его вариант озвучки сразу очень понравился режиссеру, но оказалось, что его хриплый голос и характерные интонации плохо подходят тому Волку, который был нарисован изначально. В итоге персонажа стали дорисовывать, и он приобрел не только внешнее сходство с Джигарханяном, но позаимствовал и его позы, и пластику. Финальный вариант получился настолько похожим на самого актера, что напоминает дружеский шарж.

Карлсон, который живет на крыше

Режиссер-мультипликатор Борис Степанцев долго не мог найти актера, который мог бы озвучить Карлсона. Когда он пожаловался на это актеру Василию Ливанову, тот захотел увидеть, как выглядит персонаж, которого никто не может озвучить. А посмотрев эскизы, нашел, что нарисованный человечек очень похож на известного режиссера Григория Рошаля. И сказал, что он возьмется сам озвучить эту роль, но пародируя при этом Рошаля. Поначалу у режиссера были сомнения, но, как только они попробовали, Борис Степанцев сразу понял, что это то, что нужно! Говорят, что после премьеры мультфильма больше всех смеялся сам режиссер Рошаль. Василию Ливанову он прислал открытку: «От Рошаля, который живет на крыше.

Мультфильм про Карлсона, который живет на крыше, стал советской классикой. Мультфильм часто пересматривают до сих пор. Комические герои нравятся не только детям, но и взрослым. Одним из ярких второстепенных персонажей является Фрекен Бок. Пышная дама со скверным характером покорила зрителей, а срисовали ее с Фаины Раневской. Как известно, «домомучительница была не красавицей, поэтому Раневская сначала обиделась на режиссера за такое сравнение. В итоге создатели убедили звезду озвучить героиню, и она осталась очень довольна проделанной работой.

Фрекен Бок, или Фаина Раневская

Неподражаемая Фрекен Бок хоть и является второстепенным персонажем мультфильма о Карлсоне, но запоминается навсегда как и другие роли Фаины Раневской. Актриса не только подарила «домоправительнице свой голос и свою харизму. Образ Фрекен Бок целиком был срисован с Раневской. И это объясняет, почему эта пышная мультипликационная дама с непростым характером покорила сердца уже нескольких поколений зрителей.

Правда, работать со знаменитой актрисой было трудно. Своенравная Раневская постоянно спорила с режиссером, требовала переделать сценарий, меняла реплики. Так, знаменитая фраза Фрекен Бок «Траля-ля-ля, а я сошла с ума. Какая досада! была чистейшей импровизацией актрисы.

Попугай Кеша из кулинарного техникума

Попугай Кеша из мультфильма «Возвращение блудного попугая запомнился зрителям своими крылатыми фразочками, достойными хорошего юмориста. Ради них зрители готовы прощать мультипликационному попугаю и вздорный характер, и эгоизм. Своим обаянием и карикатурной харизмой герой обязан озвучившему его Геннадию Хазанову. Кешу и самого частично срисовали со знаменитого юмориста. Точнее с его сценического образа. Кеша, совсем как Хазанов, пародирует популярных юмористов той эпохи. В мультфильме даже есть отсылки к знаменитому «Кулинарному техникуму Хазанова. Да и во внешности попугая сходства с Хазановым хватает.

Кот Матроскин и Почтальон Печкин

Кота Матроскина из мультфильма «Каникулы в Простоквашино озвучивал великолепный актер Олег Табаков, и это еще одно попадание «в десятку. Кот не только обрел сходство с Табаковым актер щедро передал Матроскину целый вагон своего обаяния. А еще он наделил Матроскина неторопливой барской хозяйственностью, уютностью, даже авторитарностью. Матроскин начинает командовать Шариком, заводит корову и охраняет эту корову. В результате кот Матроскин, «сыгранный Олегом Табаковым, стал одним из самых знаменитых и любимых мультипликационных котов уже у нескольких поколений зрителей.

У почтальона Печкина тоже был свой прототип, хотя это и не так очевидно. Голос и отчасти внешность вредному почтальону подарил актер Борис Новиков. Именно его голосом звучат в нашей памяти все фирменные фразочки Печкина вроде «Вашу маму и там, и тут передают и «Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было.