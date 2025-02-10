Яркие образы актера Владимира Зельдина

Владимир Зельдин был человеком уникальным: талантливым, энергичным, увлекающимся. У него получилось все, за что бы он ни брался. Мы вспомнили несколько ярких ролей, характеризующих Владимира Михайловича.

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Музыкант

Страсть к музыке у Зельдина - от отца, Михаила Евгеньевича, который, получив диплом Московской консерватории, был тромбонистом, капельмейстером, а также дирижером. Вместе с симфоническим духовым оркестром Языковской суконной фабрики М. Ф. Степанова (Симбирская губерния) Зельдин-старший записал сюиту "Пер Гюнт" для граммофонной компании.

И сам Владимир, и его старшие брат и сестры научились играть на различных музыкальных инструментах - рояле, скрипке, трубе. Это умение пригодилось ему во время съемок фильма "Сказание о земле Сибирской" (1947 год), где актер сыграл пианиста Бориса Олейнича. Персонаж был отрицательным, однако Зельдин этому обрадовался. После "Свинарки и пастуха" ему хотелось показать, что он умеет отлично справляться и с такими характерными ролями, а не только играть положительных персонажей.

Танцор

Танцевать Владимир Михайлович мечтал с детства - в 12 лет он попытался поступить в училище при Большом театре. Однако его отец был против, он хотел, чтобы сын стал музыкантом.

По другой версии, Зельдину отказали под предлогом, что у него было слишком слабое сердце, а у тех, кто обучается хореографии - огромные нагрузки. В своих интервью, уже через много лет, Владимир Михайлович над этим запретом смеялся - Альдемаро, герой спектакля "Учитель танцев", в котором он блистал на протяжении десятилетий, получал нагрузки побольше тех, которыми его пугали.

Кстати,на сцену в образе Альдемаро он выходил более тысячи раз, начиная с 1946 года.

Отчаянный

Зельдин был человеком смелым, даже отчаянным: часто обходился на съемочной площадке без дублера. Он не побоялся сам проскакать на коне по практически отвесной горной дороге в "Свинарке и пастухе". Впрочем, для Владимира Михайловича сделать это было несложно: он учился в конноспортивной школе имени Буденного, получил диплом Ворошиловского всадника.

Также актер сам, в первый раз в жизни, прыгнул с парашютом во время съемок фильма "В квадрате 45", где он сыграл отрицательную роль - диверсанта, изменника Родины. Потом рассказывал, что было страшновато. Но, несмотря на это, он даже не раздумывал.

Сила духа не покидала Зельдина никогда. В 2013 году он участвовал в московском этапе эстафеты олимпийского огня зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Аристократ

Благодаря заметной внешности, в которой, как говорят, чувствовалась порода, Зельдина часто приглашали на роли аристократов и иностранцев. К примеру, у Станислава Говорухина, в "Десяти негритятах" он сыграл англичанина, хладнокровного, безжалостного, беспристрастного судью.

В фильме 1985 года "Победа" Зельдин перевоплотился в госсекретаря США, в "Тайне "Черных дроздов" - в комиссара полиции, в телевизионой драме "Рафферти" - в сенатора Феллоуза, в "Вине из одуванчиков" - в мистера Сполдинга… Таких образов - ярких, заметных, красивых, запоминающихся - у него было очень много. Он сам был и останется таким: человеком, который навсегда останется легендой.