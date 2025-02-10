Расписание выхода третьего сезона сериала «Джек Ричер»
Уже 20 февраля состоится премьера третьего сезона сериала «Джек Ричер». Продолжение шоу расскажет о новых приключениях бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время экс-сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.
Третий сезон стартует сразу с трёх эпизодов — остальные серии будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 27 марта вместе с премьерой восьмой серии.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Джек Ричер»
1-я серия — 20 февраля;
2-я серия — 20 февраля;
3-я серия — 20 февраля;
4-я серия — 27 февраля;
5-я серия — 6 марта;
6-я серия — 13 марта;
7-я серия — 20 марта;
8-я серия — 27 марта.