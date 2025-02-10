Александр Зубарев сыграет скуфа в кино

Популярный блогер из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, снимется в российской комедии «Скуф» режиссера Алексея Степанова (основатель кинокомпании SoFilm, режиссер фильма «Осьминог»). Как стало известно «Ленте.ру», инфлюэнсер исполнит в ленте главную роль.

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Скуфами в интернете называют неопрятных мужчин старше 30 лет, пренебрегающих уходом за собой и не следящих за своей физической формой.

Зубарев сыграет персонажа по имени Аркадий — мужчину средних лет, который разочаровался в жизни и проводит досуг за алкоголем, телевизором и компьютерными играми, в связи с чем близкие считают его скуфом. Согласно описанию картины на «Кинопоиске», персонаж решается на кардинальные перемены после того, как узнает, что дочь не пригласила его на свадьбу.

Как сообщил источник, близкий к съемкам, выход фильма запланирован на конец 2025 года. Фильм является совместным производством SoFilm и Papini Prod Гайка Асатряна (создателя франшизы «Манюня»).

О том, что в России снимут фильм «Скуф», стало известно в декабре. Картина будет представлять собой «остроумное исследование социальных стереотипов, межпоколенческих противоречий и семейных отношений». Тогда же уточнялось, что главную роль в ней исполнит человек с многомиллионной аудиторией.

Мемное понятие «скуф» вошло в тройку слов 2024 года в России по версии портала «Грамота.ру». При этом возглавило рейтинг слово «вайб».

Мем о скуфах зародился на имиджборде «Двач». Его придумали после того, как россиянин Алексей Скуфьин, будучи завсегдатаем имиджборда, вступил в конфликт с другим пользователем и записал для него видео. После этого двачеры обнародовали личную информацию Скуфьина и принялись его высмеивать. Слово «скуф» же на платформе начали использовать для обозначения мужчин, с точки зрения двачеров непривлекательных и недостаточно заботящихся о своем внешнем виде. При этом понятие может употребляться как в оскорбительном, так и в шуточном и самоироничном ключе.