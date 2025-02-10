Уже 13 февраля состоится премьера сериала «Аутсорс». События шоу с Иваном Янковским («Слово пацана») развернутся в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь. В тюрьму особого назначения выходит новый надзиратель Константин. Он и его коллеги — глубоко травмированные и несчастные люди, а вокруг – опасный и страшный период середины 90-х. Встретившись с отцом одной из жертв, Константин понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Костя, заручившись поддержкой коллег, придумывает новый бизнес ― отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.

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В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — в день премьеры выйдут сразу две серии, а остальные будут выходить раз в неделю по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 27 марта.

Расписание выхода сериала «Аутсорс» от Okko

1-я серия — 13 февраля;

2-я серия — 13 февраля;

3-я серия — 20 февраля;

4-я серия — 27 февраля;

5-я серия — 6 марта;

6-я серия — 13 марта;

7-я серия — 20 марта;

8-я серия — 27 марта.