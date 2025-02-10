Кто примет участие в съемках сериала «Нам покер»

Саша Бортич и Артем Кошман снимаются в сериале «Нам покер»
Съемки десятисерийной криминальной комедии под рабочим названием «Нам покер» стартовали в Санкт-Петербурге. Главные роли исполнят Саша Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов и Даша Верещагина. Режиссером сериала выступит Рустам Ильясов («Трудные подростки»). В центре сюжета — история молодых ребят из провинции, которые открывают нелегальное казино в Петербурге, и их «бизнес», хотят они этого или нет, начинает разрастаться. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
Все началось с безобидного решения трех соседей по квартире — заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.
«Мой герой — очень искренний парень, который совершенно не знает жизни. Он постепенно разрушает свой маленький мир и выходит в реальный, старается принять его. Он будет разгадывать себя на протяжении всего сезона, находя свои плюсы, узнавая минусы, от этого его мир будет становиться шире. Им движет вера в себя и людей рядом, его первая любовь. Как у любого мальчика, который становится мужчиной, у него возникнет большая любовь и большая боль»,— рассказывает исполнитель одной из главных ролей Артем Кошман.
«Эта история в жанре криминальной комедии рассказывает о героях, которые проходят путь взросления. Они одиноки, хотя отчаянно скрывают это. И всем им — и главным персонажам, и антагонистам — предстоит стать парадоксальной семьей друг для друга», — поделился режиссер Рустам Ильясов.
Роли в сериале также исполнили Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов, Арина Нестерова, Хельга Филиппова, Божена Жарина, Фотис Келепурис, Андрей Полищук, Татьяна Тихменева, Наталья Шишлова, Алексей Бахметьев, Виктория Луканова, Василий Рукша, Павел Мальчик, Андрей Крыжний.