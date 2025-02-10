Кто примет участие в съемках сериала «Нам покер»

Съемки десятисерийной криминальной комедии под рабочим названием «Нам покер» стартовали в Санкт-Петербурге. Главные роли исполнят Саша Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов и Даша Верещагина. Режиссером сериала выступит Рустам Ильясов («Трудные подростки»). В центре сюжета — история молодых ребят из провинции, которые открывают нелегальное казино в Петербурге, и их «бизнес», хотят они этого или нет, начинает разрастаться. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

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Все началось с безобидного решения трех соседей по квартире — заработать денег. Витя, Ега и Бек открывают покерный клуб на дому. Игра в воротил подпольного бизнеса сперва кажется им забавной. Но «забавное» быстро заканчивается, когда один из клиентов демонстрирует корочку сотрудника ОБЭП. И ставит их перед фактом — теперь они «партнеры» или тюрьма. Пацаны вынуждены расширять нелегальный бизнес, который из одного покерного стола в обычном многоквартирном доме превращается в подпольную игровую империю.

« М о й г е р о й — о ч е н ь и с к р е н н и й п а р е н ь , к о т о р ы й с о в е р ш е н н о н е з н а е т ж и з н и . О н п о с т е п е н н о р а з р у ш а е т с в о й м а л е н ь к и й м и р и в ы х о д и т в р е а л ь н ы й , с т а р а е т с я п р и н я т ь е г о . О н б у д е т р а з г а д ы в а т ь с е б я н а п р о т я ж е н и и в с е г о с е з о н а , н а х о д я с в о и п л ю с ы , у з н а в а я м и н у с ы , о т э т о г о е г о м и р б у д е т с т а н о в и т ь с я ш и р е . И м д в и ж е т в е р а в с е б я и л ю д е й р я д о м , е г о п е р в а я л ю б о в ь . К а к у л ю б о г о м а л ь ч и к а , к о т о р ы й с т а н о в и т с я м у ж ч и н о й , у н е г о в о з н и к н е т б о л ь ш а я л ю б о в ь и б о л ь ш а я б о л ь » , — р а с с к а з ы в а е т и с п о л н и т е л ь о д н о й и з г л а в н ы х р о л е й Артем Кошман.

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« Э т а и с т о р и я в ж а н р е к р и м и н а л ь н о й к о м е д и и р а с с к а з ы в а е т о г е р о я х , к о т о р ы е п р о х о д я т п у т ь в з р о с л е н и я . О н и о д и н о к и , х о т я о т ч а я н н о с к р ы в а ю т э т о . И в с е м и м — и г л а в н ы м п е р с о н а ж а м , и а н т а г о н и с т а м — п р е д с т о и т с т а т ь п а р а д о к с а л ь н о й с е м ь е й д р у г д л я д р у г а » , — п о д е л и л с я р е ж и с с е р Рустам Ильясов.

Роли в сериале также исполнили Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов, Арина Нестерова, Хельга Филиппова, Божена Жарина, Фотис Келепурис, Андрей Полищук, Татьяна Тихменева, Наталья Шишлова, Алексей Бахметьев, Виктория Луканова, Василий Рукша, Павел Мальчик, Андрей Крыжний.