Опубликован трейлер мультфильма «Финник 2»

Первый трейлер анимационного фильма «Финник 2» представили 10 февраля 2025 года ГК «Рики» и «НМГ Кинопрокат». Событий сиквела происходят спустя год после того, как домовому Финнику и его друзьям удалось спасти город Берг от таинственного злодея. Жизнь самого своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник по неосторожности пробуждает древнюю магию волшебного посоха и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только Финник, но и домовые во всём мире. Героям придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти Финника и всех домовых.

© Кадр из трейлера

Режиссером продолжения «Финника» выступил Денис Чернов, за сценарную часть отвечают команда LazyDog Production – Александр Ким («Смешарики», «Майор Гром»), Сергей Дубинкин («Детектив Финник», «Отбросы»), Андрей Волков («Юность», «Спящий агент»), а также авторы идеи проекта – Денис Чернов и Татьяна Белова («Смешарики», «Финник»).

В российский прокат «Финник 2» выйдет 23 октября.