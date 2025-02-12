Что нужно знать о сериале «Мама, мы — ЦСКА!»

В онлайн-кинотеатре Okko выходит документальный сериал «Мама, мы — ЦСКА!». Это беспрецедентный взгляд на жизнь и работу одной из самых популярных футбольных команд России. Вдохновившись одноименной песней Басты, создатели предлагают зрителям уникальную возможность увидеть армейский клуб с новой стороны. Какой именно — рассказывает материал «Ленты.ру».

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Атомная бомба? Нейтронная бомба? Водородная бомба? Электронная бомба? Шариковая бомба? Шарикоподшипниковая бомба?

Ответы (разумеется, отрицательные) на все эти и другие, куда более нецензурные вопросы не раз прозвучат за просмотром «Мама, мы — ЦСКА!». Дебютный сериал молодого режиссера Алексея Жаркова сделан с любовью к команде и к футболу как игре. И эта любовь видна в каждом кадре. Проект позволяет погрузиться во внутреннюю атмосферу команды и показывает не только игроков и тренеров, но и сотрудников, которые стоят за их успехами — от медицинского штата до болельщиков.

Впрочем, больших успехов, как сокрушаются в кадре спортсмены, команда не видела уже давно. На момент съемок ЦСКА оказался, можно сказать, андердогом отечественного футбола. «Мама, мы — ЦСКА!» создавался на протяжении 2024 года, и для фанатов не секрет, чем закончатся попытки команды исправить турнирное положение и зацепиться за медали.

Не будет загадкой и исход показанных в кадре матчей 2024-го с «Ахматом», «Зенитом» и другими соперниками по чемпионату России. Но все же сериал полон эксклюзивных инсайтов, таких как мечты еще не покинувшего в тот момент ЦСКА Федора Чалова о европейской карьере или мнение вступающего с ним в полемику и отыгравшего в армейском клубе всю карьеру Игоря Акинфеева.

« Р а н ь ш е з а н и м а е ш ь в т о р о е м е с т о — п о п а д а е ш ь в Л и г у ч е м п и о н о в . И п р е к р а с н о п о н и м а е ш ь , з а ч е м э т о т ы в с е д е л а л — ч т о б ы и г р а т ь п р о т и в э т и х л у ч ш и х к о м а н д , в ы и г р ы в а т ь д л я б о л е л ь щ и к о в «Реала». Сейчас, играя в России, единственное — это только чемпионство, только кубок и суперкубок. И все. Все остальное бессмысленно. Да в целом сейчас, я думаю, и это бессмысленно», — Федор Чалов.

«Мама, мы — ЦСКА!» затрагивает непростой для команды период — да и темное время для российского футбола в принципе, — и потому в сериале вообще довольно много острых моментов. Обсуждают (или по крайней мере упоминают) здесь и Fan ID, и неутешительные показатели команды, и оборвавшиеся контакты с остальным миром, и «кейс Марио» (бразильский футболист Марио Фернандес подписал новый контракт с ЦСКА в 2021 году, в 2022-м объявил о приостановке карьеры, а вскоре очутился в стане главных соперников из «Зенита»), и скандальную смену тренера Владимира Федотова на Марко Николича, и многое другое.

Покажут здесь даже эксклюзивные кадры острых конфронтаций в раздевалке во время матча со «Спартаком». Вероятно, кадры с матерящимся Акинфеевым для многих окажутся лакомым куском. Нашлось место и истинному драматизму — например, когда травмированного во время игры Владислава Торопа увозит машина скорой помощи. Зрителей, знакомых с футболом лишь по сериалам а-ля «Тед Лассо» или «Добро пожаловать в Рексэм», вероятно, поразит брутальность, которая царит в кулуарах отечественных футбольных стадионов.

Уже по первым эпизодам можно с уверенностью утверждать, что подобного погружения во внутреннюю кухню старейшего спортивного клуба России телеэкран еще не видел

Куда более объемными, впрочем, выглядят неожиданные сцены из личной жизни спортсменов и тренеров, интервью с родителями или возлюбленными футболистов — благодаря им герои сериала на глазах очеловечиваются, становятся многограннее. Но, конечно, самыми запоминающимися персонажами здесь оказываются рядовые фанаты клуба, которые, посвяти им шоураннеры отдельный фильм, сияли бы на экране не менее (а то и более) ярко.

В 2020 году на Netflix вышел документальный спортивный мини-сериал «Последний танец», который рассказывал о карьере Майкла Джордана — с акцентом на сезон 1997-98 годов, ставший последним для спортсмена в составе «Чикаго Буллз». Сериал получил, помимо хвалебных отзывов критиков, еще и прайм-таймовую премию «Эмми» как лучшая документалка года.

Можно с уверенностью заявить, что «Мама, мы — ЦСКА!», впитавший в себя лучшее из зарубежных образцов жанра, никакой премии «Эмми» не получит — хотя бы по тем же причинам, по которым России в ближайшее время не светит участвовать в международных турнирах. Но, вооружаясь тезисом того же Акинфеева о том, что «дело футболиста — играть, а не смотреть на еврокубки», можно также сказать, что дело фаната — болеть за свою команду, а фаната ЦСКА — смотреть сериал «Мама, мы — ЦСКА!», который выходит в Okko 12 февраля.