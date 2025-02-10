Опубликован трейлер фильма «Западня» с Биллом Скарсгардом

Компания Global Film представила русскоязычный трейлер голливудского фильма «Западня». Премьера психологического триллера в РФ состоится 10 апреля.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты расскажет об угонщике машин, который выбрал неудачную жертву, — теперь владелец роскошного авто устраивает самосуд и берёт преступника в плен. Развязка произойдёт в самом центре Лос-Анджелеса.

Видео доступно в группе Global Film во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Global Film.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/ef87d349f141b08ae82453e883daad47"/>

Главные роли исполнили Билл Скарсгрард («Касл-Рок», «Джон Уик 4», «Дэдпул») и Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Мир Дикого Запада»). В «Западне» также снялись Эшли Картрайт, София Тесема, Навид Чархи и Эмма Комбе.