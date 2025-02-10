Что известно о фильме «Авиатор»

Действие книги писателя происходит в трех временных пластах, а в ее центре идея дара, превращающегося в проклятие, сказал в эфире НСН Константин Мильчин, усомнившись, что снятый по этому роману «Авиатор» Кончаловского побьет рекорд «Мастера» Локшина.

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Роман Евгения Водолазкина «Авиатор» больше других его произведений подходит для экранизации, однако вряд ли этот фильм повторит кассовый успех «Мастера и Маргариты», заявил в интервью НСН шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин.

Ранее стало известно, что фантастический фильм «Авиатор» по одноименному роману Водолазкина выйдет на экраны 20 ноября 2025 года. Режиссером картины выступил Егор Михалков-Кончаловский, главные роли сыграли Александр Горбатов. Константин Хабенский и Евгений Стычкин. Мильчин объяснил, чем интересна эта экранизация.

« И з в с е х к н и г Евгения Водолазкина "Авиатор", пожалуй, наиболее простая для экранизации вещь. Там есть большое количество ярких картин, которые уже при чтении представляются в экранизации. Учитывая, что там как минимум три временных пласта — детство в царской России, ранняя советская история и уже современная Россия 1990-х (по крайней мере, в оригинале книги) — то это интересная и амбициозная задача, например, для художников по костюмам, для тех, кто отвечает за съемки на открытом воздухе. Очень интересно посмотреть, как все это будет выглядеть», — сказал шеф-редактор.

Мильчин отметил, что не ждет от «Авиатора» успеха, сравнимого с триумфом фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», который заработал в прокате 2,3 млрд рублей.

« К а к в с е г д а у Водолазкина в основе картины находится идея некоторого дара, который по какой-то причине достается человеку зачастую против его воли. Дар, который превращается в проклятие — граница между даром и проклятием. Тем не менее, мне кажется, что все-таки рекорды "Мастера и Маргариты" этот фильм не побьет, потому что, к сожалению, роман "Авиатор" не до такой степени знают наизусть все граждане России (и многие граждане соседних стран, как в случае с "Мастером и Маргаритой"). Но, безусловно, продажи книги, ее прослушивание и прочтение на сервисах этот фильм, конечно же, поднимет», — отметил он.

При этом Мильчин призвал не спешить сравнивать «Авиатор» с фильмом по другому роману Водолазкина «Лавр», о съемках которого говорил сербский режиссер Эмир Кустурица.

« Ч т о к а с а е т с я ф и л ь м а Кончаловского: у нас есть дата премьеры, кадры со съемок. Мы знаем, что эта картина существует в каком-то виде. Кустурица же часто дает разнообразные обещания, но будут они выполнены или нет, мы не знаем», — заключил собеседник НСН.

Об экранизации романа Водолазкина «Авиатор» стало известно еще в апреле 2021 года. Тогда сообщалось, что над сценарием фильма будут работать братья Олег и Владимир Пресняковы, известные по фильму Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Осенью 2022-го Водолазкин говорил, что режиссером картины будет Данила Козловский, а премьера состоится в конце 2023 года. В ноябре 2024-го писатель отмечал, что работает над фильмом уже с Егором Кончаловским, а выйдет он в 2025 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».