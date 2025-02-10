Опубликован русский трейлер сериала «Хороший коп, плохой коп»

Локализованный трейлер сериала «Хороший коп, плохой коп» (Good Cop/Bad Cop) обнародовал 10 февраля 2025 года онлайн-кинотеатр «Амедиатека». Главные роли в 8-серийной австралийской комедии исполнили Лейтон Мистер («Сплетница»), Люк Кук («Американская семейка», «Хитрости») и Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»), а также снялись Девон Террелл, Скотт Ли, Уильям Маккенна, Шамита Сива, Блэйзи Бест, Грейс Чоу, Адам Броди и др.

© Кадр из трейлера

Главная героиня по имени Лу (Мистер) вместе со своим братом Генри (Кук) работает детективом в полицейском участке небольшого городка на берегу Тихого океана. Их начальника все зовут Большим Хэнком (Браун), а для них он просто… папа! Этому семейному подряду предстоит расследовать немало интересных дел в родных краях, где живут крайне колоритные персонажи, бюджет полиции урезан дальше некуда, а сложности в отношениях между братом и сестрой постоянно мешают рабочему процессу.

Мировая премьера сериала состоится 19 февраля, а российская – 20-го на «Амедиатеке».